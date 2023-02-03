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Verstappen, EA Sports ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Max Verstappen, dünyanın en ünlü video oyunu firmalarından Electronic Arts'ın ünlü spor departmanı EA Sports ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Altay Gök
Ekleyen:
Verstappen, EA Sports ile sponsorluk anlaşması imzaladı
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Anlaşma kapsamında EA logoları sezon boyunca iki kez Verstappen'in kaskının çene bölümüne yerleştirilecek.

Bunun yanı sıra Verstappen "EA SPORTS portföyünde içerik oluşturmak için" şirketle işbirliğinde de bulunacak.

Geçtiğimiz senelerde Codemasters'ı satın alarak Formula 1'in video oyunu haklarını da alan EA Sports ile çok sayıda sanal dayanıklılık yarışında yer alan Verstappen'in ortaklık kurmasının iki taraf için de faydalı olacağı söylenebilir. 

EA Sports kıdemli başkan yardımcısı Andrea Hopelain, "Max, oyunlara ve oyuna derin bir sevgi duyan azimli bir yarışmacı ve gerçek bir şampiyon."

"EA Sports olarak daha fazla hayranı bir araya getirmek için dünyanın en iyi sporcularından biriyle işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Verstappen ise, "İster arkadaşlarımla oyun oynamak, ister pistten uzaktayken dahi rekabetçi kalmak olsun, EA Sports her zaman hayatımın büyük bir parçası oldu."

"EA Sports milyonlarca hayran için bir ikon ve 2023 sezonunda onları temsil etmekten gurur duyuyorum." dedi.

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