Red Bull, üç ABD yarışında taraftarlarca oluşturulan renk düzenleriyle yarışacak

Haberi dinle

Cuma günü New York'ta yeni aracı RB19'un lansmanını gerçekleştiren Red Bull'un okyanus ötesine gidiş kararı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyümesini ve pazarın önemini yansıtıyordu.

Lansmanda birkaç duyuruda bulunan Red Bull takım patronu Christian Horner, takımın 'Make Your Mark' adlı bir yarışma düzenleyeceklerini duyurdu.

Bu yarışma kapsamında taraftarlar RB19'a en iyi uyacaklarını düşündükleri renk düzenlerini tasarlayacaklar. Kazanan tasarımlar Miami, Austin ve Las Vegas'taki yarışlarda kullanılacak.

Horner, "Yarışma daha çok taraftarların aracın tasarımına ve görünümüne dahil olmasını amaçlıyor."

"Bu yılki üç ABD yarışı için, ilk kez taraftarları da bu üç yarışın renk düzenine katkıda bulunmaya davet edeceğiz."

"Bu bir yarışma olacak, bu büyük bir fırsat ve bu konuda uzun uzun düşündük. İnsanların spora dahil olmak istediklerini biliyoruz ve bunun için büyük bir şans sunuyoruz."

"Mayıs ayında Miami'de yapılacak ilk ABD yarışı için yarışma bugün başlıyor Sonrasında bir jüri heyeti ile bu üç yarış için en iyi ve en çarpıcı tasarımları seçeceğiz." dedi.

Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Bu üç yarış, Red Bull'un geçici bir tasarım kullanacağı ilk seferler olmayacak; takım son olarak 2021 Türkiye GP'sinde spora veda eden Honda'nın onuruna beyaz bir araçla piste çıkmıştı.

Red Bull ayrıca, hayır kurumu ortağı Wings for Life için bir girişimin parçası olarak ilk sezonlarında düzenli olarak tek seferlik bir tasarımla yarıştı.

Bu sayede taraftarlar bağış yaparak yüzlerinin küçük bir resmini araca koyabiliyordu ve bu resimler Red Bull renk düzenini oluşturacak bir kolajın parçası oluyordu.

Lansmandan birkaç saat önce RB14 aracı üzerinde siyah beyaz çizgilerin yer aldığı bir tasarımının görüntüsü sosyal medyaya servis edildi.

Görüntüler hakkında konuşan Horner, tasarımın Bay Doodle adlı bir tasarımcıya ait olduğunu ve aracın Wings for Life için açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı.

Horner, "Bu otomobili yardım kuruluşu Wings for Life için açık artırmaya çıkaracağız ve bu otomobilin açık artırmasından elde edilecek her bir kuruş yardım kuruluşuna gidecek."

"Müzayede bugün başlıyor. Araç birinin oturma odasında ya da duvarında harika görünecek! Harika bir sanat eseri olduğunu söylemeliyim." dedi.