Horner: "Yarış kazasıydı, neyse ki kimse yaralanmadı"

İtalya GP'de şampiyonluk mücadelesi veren Hamilton ve Verstappen arasında yaşanan kaza, uzun süre konuşulacak gibi duruyor.

İki isim, pit stopların ardından ilk virajda yan yana gelmiş, ikinci virajda temas yaşamışlardı. Bu temas, Verstappen'in aracının havalanarak Hamilton'ın aracının üstüne oturmasına neden oldu.

Kazada yaralanan olmadı ve hakemler, kazanın yarıştan sonra inceleneceğini duyurdular. Bu incelemeye kadar doğal olarak hem pilotlar, hem de takım patronları yaşananlarla alakalı açıklamalarda bulundular.

Hamilton kendisinin yeteri kadar yer bıraktığını söylerken, Verstappen Hamilton'ın kendisini ikinci viraja girerken sıkıştırdığını söyledi. Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff ise Verstappen'in Hamilton'ın orayı önde dönse yarışı kazanabileceğini bildiği için orada kalmaya devam ettiğini yan, taktik faul yaptığını söyledi.

Horner, "Öncelikle bu pozisyonda olmalıydık çünkü kötü bir pit stop geçirdik. Ancak biliyorsunuz, Max momentuma sahipti, dışarıda yeteri kadar boşluk vardı. Lewis ilk viraja girerken ona yeteri kadar boşluk bıraktı. Bizim düşüncemize göre Lewis, 2. virajda muhtemelen ona çok fazla kapandı. Görebilirsiniz, birinci viraja girerken momentuma sahipti. Lewis orada ona yeteri kadar boşluk bıraktı. Max yanına geldi. Ve ardından açıkçası bu kaza oldu."

"Açıkçası hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü bugün iyi bir araca sahiptik. En azından podyumda olmamız gerektiğini ya da Daniel ile mücadele etmemiz gerektiğini hissetmiştik. Bu yüzden yarışın bu şekilde sonuçlanması hayal kırıklığı yarattı."

"Bugün için en önemli şey halonun işini yapmasıydı çünkü tuhaf bir kazaydı. Evet, Verstappen'in aracı Mercedes'in tepesine oturdu. Şanslıydık ki kimse yaralanmadı." dedi.

Wolff'un taktik faul açıklaması için Horner, "Orada sol tarafta çalışabilmek için daha fazla alanı kazandığını düşünüyorum. Her iki taraf için de bunu tartışabilirsiniz. Bu yüzden ortada kalıp bunun bir yarış kazası olduğunu söyleyebilirsiniz."

"Max'in orada sola doğru gitmesi gerektiğini söyleyebilirsiniz ancak Lewis'in de ona daha fazla boşluk bırakması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Bu yüzden bence bu olayda suçu bir tarafa daha fazla yüklemenin çok zor olduğunu düşünüyorum."

"Bunun Silverstone'daki kazadan çok farklı olduğunu düşünüyorum. Burada 2. viraja girerken daha fazla boşluk almayı hak ettiğini düşünüyorum. Temaslar olur. Toto'nun bunun profesyonel faul olduğunu söylemesi karşısında hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu bir yarış kazasıydı ve neyse ki kimse yaralanmadı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, walks away after crashing out with Lewis Hamilton, Mercedes 1 / 50 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, crash out 2 / 50 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, climbs out of his car after crashing out with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 3 / 50 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, crash out 4 / 50 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, crash out 5 / 50 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, walks away from his car after crashing out with Lewis Hamilton, Mercedes 6 / 50 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, walks away as a marshal assists at the scene of his crash with Lewis Hamilton, Mercedes W12 7 / 50 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, walks back to the garage after crashing out of the race with Lewis Hamilton, Mercedes 8 / 50 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images A dejected Max Verstappen, Red Bull Racing, walks back to the pits after crashing out with Lewis Hamilton, Mercedes 9 / 50 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 10 / 50 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, passes as marshals remove the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, from the gravel 11 / 50 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, crash out 12 / 50 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, crash 13 / 50 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, climbs out of his car after crashing out with Max Verstappen, Red Bull Racing 14 / 50 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, walks away after crashing out of the race with Max Verstappen, Red Bull Racing 15 / 50 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, in the pits 16 / 50 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, in the pits 17 / 50 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, in the pits 18 / 50 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, leaves his pit box 19 / 50 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, climbs out of his car after crashing out with Lewis Hamilton, Mercedes W12 20 / 50 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, walks away after crashing out with Lewis Hamilton, Mercedes 21 / 50 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, walks away after crashing out with 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Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, crash out of the race 43 / 50 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, crash out of the race 44 / 50 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, climbs out of his car after crashing out with Max Verstappen, Red Bull Racing 45 / 50 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, climbs out of his car after crashing out with Max Verstappen, Red Bull Racing 46 / 50 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, walks away after crashing out of the race with Max Verstappen, Red Bull Racing 47 / 50 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, walks away after crashing out of the race with Max Verstappen, Red Bull Racing 48 / 50 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, collide and crash out of the race 49 / 50 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, collide and crash out of the race 50 / 50 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen normalde Hamilton'ın yaklaşık 4 sn önünde yarışı götürüyordu ancak pit stopta 10 sn'den fazla kalınca pist üstünde geriye düştü. Horner, pit stopta yaşananların insan hatası olduğunu söyledi.

Horner, "Pit stopta bir insan hatası olduğunu gördük. Pitte bir sorun yaşadık. Ne yazık ki sağ ön lastikte sorun yaşadık. Tekerlek takılmıştı ve gitmeye hazırdı. Ne yazık ki araç o noktada bırakılmadı. Bu yüzden evet, insan hatasıydı."

"Genelde pit ekibi olağan üstü iş çıkarır. Bugün, istedikleri gibi olmadı. Ve ardından Mercedes de Lewis'in pitinde hata yaptı. Normalde onların çok önde olmaları lazımdı. Ancak onlar da sorun yaşadılar ve bu yüzden iki pilot yan yana geldiler." dedi.

Horner, pist üstünde yaşanan kazalara rağmen Verstappen ve Hamilton'ın yine yan yana geleceklerini ve birbirlerine saygı duyacaklarını söyledi.

Horner, "Onlar rekabetçi hayvanlar ve dünya şampiyonluğu için mücadele ediyorlar. Ancak sonuç olarak onların arasında saygı var. İkisinin yaşananları hakemlerin önünde konuşacaklarından eminim. Ardından yaşananları geride bırakacaklar ve yan yana mücadele etmeye devam edecekler. Muhtemelen kalan yarışların çoğunda yan yana olacaklar. Yani birbirleriyle mücadele edecekler." dedi.

Gazetecilerden birisinin grid cezası bekleyip beklemediklerini sorması üzerine Horner, "Böyle bir olayda suçu nasıl birisine daha fazla yüklüyorsunuz bilmiyorum. Dediğim gibi, ben Max'in ikinci viraj için daha fazla boşluğu hak ettiğini savunacağım ancak Lewis de muhtemelen tam tersini savunacak. Olaya objektif bir şekilde bakarsanız, %50 - 50 diyebilirsiniz. Bu bir yarış kazası." dedi.