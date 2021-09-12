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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Perez: "Dışarı çıkmasam Leclerc'le temas yaşardık"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, kendisine neden ceza verildiğini anlamadığını çünkü orada pist dışına çıkmasaydı kaza yapacaklarını düşünüyor.

Perez: "Dışarı çıkmasam Leclerc'le temas yaşardık"

Red Bull pilotu Sergio Perez, RB16B'nin düzlüklerde epey zorluk çektiği İtalya Grand Prix'sinde yükselmekte zorlandı.

Sonunda Carlos Sainz'ı geçen Perez, Charles Leclerc'in ardına geldi ve Monakolu pilotu geçmeye çalıştı.

Fakat Perez, Roggia şikanında Leclerc'i geçerken virajı kesmek zorunda kaldı ve sonrasında yerini vermek yerine yola devam etti.

Aslında Perez, virajı çok fazla kesmemişti ve Red Bull kampı, şartlar da göz önüne alındığında, ceza almayacaklarını düşündükleri için Leclerc'e yol vermemeyi seçtiler.

Sonunda Perez yarışı üçüncü bitirse de, Leclerc'i geçerken pist dışına çıkıp avantaj kazandığına kanaat getirildi ve 5 sn cezası aldı. Bu yüzden de beşinciliğe geriledi.

Perez, yarışın ardından şöyle konuştu: "Gerçekten çok hareketli bir yarıştı. Zaman cezası olmasaydı podyumu almıştık. Samimi bir şekilde söylüyorum hakemlerden o noktada önde olduğumu düşünmelerini bekliyordum. Bence o noktada yola bağımlı kalsam muhtemelen Charles'a çarpardım, buna şüphe yok. Yazık oldu."

"Hakemlerden olaya biraz daha geniş bir açıyla bakmasını umuyorduk, dediğim gibi eğer o virajı dönmeye çalışsaydım kesinlikle bir şekilde temas ederdim. Bu yüzden temelde temastan kaçındım, gidecek yerim yoktu. Orası benim virajımdı, bu yüzden gerçekten oraya çıkmak ve olaydan kaçınmak zorundaydım. Sonunda da yola devam etmeye karar verdik."

Perez, üç zorlu yarışın ardından ilk beşe geri dönmüş oldu.

"Bence ümit bir verici yarıştı. Bu hafta sonu geçiş yapmak genel anlamda çok zordu. bugün neredeyse imkansızdı, çok ama çok zorlandık. Bunun bizim için en iyi pist olmadığını biliyoruz, sanırım biraz yere basma gücü eksikliği yaşadık." 

"Bizim için son üç yarış yeterince iyi olmadı, bizim lehimize değillerdi. Fakat bu hafta sonu olumlu geçti, çok geliştik ve Rusya'da bence bir adım daha atabiliriz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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