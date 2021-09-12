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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Resmi: Verstappen, 3 sıra grid cezası aldı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Lewis Hamilton'la temastan ötürü Rusya Grand Prix'si için üç sıra grid cezası aldı.

Resmi: Verstappen, 3 sıra grid cezası aldı!

Hollandalı pilot ve Hamilton, İtalya Grand Prix'sinin 26. turunda, pit stopun ardından ilk iki virajda karşı karşıya geldiler.

Hamilton, Verstappen'in önüne geçmişti ve ilk virajda iç çizgiyi elinde tuttu. Rakibi ise dışarıdan dolaşmaya ve ikinci viraj için içeride kalmaya çalıştı.

Ancak Verstappen dışarı açılmak durumunda kaldı ve bir kerbün üzerinden geçerek Hamilton'ın aracına doğru zıpladı.

Verstappen, Hamilton'ın kendisini dışarı ittiğini söylerken, hakemler tamamen farklı görüşlerdi.

Her iki sürücüyü de yarış dışı bırakan kararının ardından hakemler, ağırlıklı olarak Verstappen'i suçlu buldular.

Hakemler, Verstappen'in hiçbir noktada tamamen Hamilton'ın yanında olmadığına, bu yüzden viraj dönme hakkının hiçbir noktada kendisinde olmadığına karar verdiler.

Hakemler, olayın ardından kararı şu sözlerle açıkladılar: 

"44 numaralı araç pitten çıkıyordu ve 33 numaralı araç ana düzlükteydi. 44 numaralı araç, 1. virajdan önceki 50 metre tabelasında, 33 numaralı araçtan önemli ölçüde öndeydi."

"33 numaralı araç geç fren yaptı ve 44 numaralı aracın yanına doğru gelmeye başladı. Fakat 33 numaralı araç bu bölümün hiçbir noktasında 44 numaralı aracın ön tekerleğinin hemen gerisinden daha ileride değildi."

“Görüşme esnasında 33 numaralı aracın sürücüsü, olayın sebebinin 44 numaralı aracın birinci virajın ardından direksiyonu açmaya başlaması ve ikinci virajın apeksinde kendisini sıkıştırması olduğunu iddia etti."

"44 numaralı aracın sürücüsü ise, 33 numaralı aracın sürücüsünün çok geç atak yapmaya çalıştığını, bu yüzden ya daha erken fren yapıp virajdan vazgeçmesi gerektiğini ya da kerbün solundan dönmesi gerektiğini belirtti."

"Hakemler, araç üstü görüntülerinde, 44 numaralı aracın pozisyonunun 33 numaralı aracın kerb'e çıkmasına neden olduğunu ancak 44 numaralı aracın pilotunun olaydan kaçınmaya çalışan bir çizgi kullandığını gözlemledi."

"Hakemler ayrıca, 33 numaralı aracın ilk virajın girişine kadar 44 numaralı aracın tamamıyla yanında olmadığını gözlemlediler. Hakemlerin görüşüne göre, bu atak [Verstappen'in atağı], 33 numaralı aracın yarışma boşluğu isteme hakkına sahip olması için çok geç denenmişti."

"44 numaralı araç, kazayı önlemek için kerb'den daha uzağa direksiyonunu çevirebilirdi fakat hakemler, 44 numaralı aracın pozisyonunun kabul edilebilir olduğuna karar verdiler ve bu yüzden 33 numaralı araç bu kazada ağırlıklı olarak suçlu bulundu."

Ayrıca hakemler, olayın sonuçlarını değil, sadece olayın kendisini düşündüklerine vurgu yaptılar.

Böylelikle Verstappen, Sochi'deki yarışa üç sıra geriden başlayacak. Ayrıca iki de ceza puanı aldı ki bu, son 12 aydaki ilk puanları oldu.

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