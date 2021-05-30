Horner: "Wolff belki bir gün Red Bull motorlarına ihtiyaç duyar!"

Red Bull, Formula 1'e girdiği günden bu yana hep başka üreticiden motor aldı ve sadece Honda projesinde fabrika takımı haline geldi.

Ancak Japon üretici, spordan çekiliyor ve Red Bull'un, Renault'ya geri dönmekten ya da kendi güç ünitesini üretmekten başka çaresi yok.

Red Bull zor yolu seçti ve kendi güç ünitesini üretme kararı aldı. Takım, 2025 sezonunda gelecek yeni kurallara kadar Honda'nın F1 projesini yönetecek ve sonra da kendi güç ünitesini tasarlamayı planlıyor. Bu kapsamda pek çok yetenekli isimle anlaştılar.

Konu hakkında Autocar'la özel bir röportaj yapan Christian Horner, çeşitli konulara değindi.

Horner, “Biz çok talepkar bir müşteriyiz. Faturalarımızı her zaman zamanında öderiz ancak bunun karşılığında en iyisini isteriz, bu da bazen [tedarikçilerimizi] rahatsız eder. En iyi güç ünitesi sistemini satın alamayacağımızı anlayınca, bunu kendimiz yapmaya karar verdik."

"Koşullar böyle gelişti. Son birkaç yıl boyunca, Honda ile harika bir ilişkimiz vardı ancak spordan ayrılmaya karar verdiler. Bir fabrika takımı olmanın nasıl bir his olduğunu ve neler yapabileceğimizi gördükten sonra ortaya şöyle bir soru çıktı: Bir müşteri olup verilenle idare mi edeceğiz ki bunu seçseydik kaçınılmaz olarak bir uzlaşmaya yol açacaktı. Yoksa bu fırsatı güç ünitesini Milton Keynes'teki teknik ekibe tam olarak entegre etmek ve Ferrari'den sonra her şeyi tek bir çatı altında toplayan tek takım olmak için mi kullanacağız? Kendi motor departmanımızı oluşturmak gibi cesur bir karar verdik çünkü Red Bull asla cesur kararlar almaktan korkmadı."

"Şu anda inşaat aşamasındayız. 2022'nin Nisan ayının sonuna kadar her şeyi hazır hale getirmeli ve faaliyetlere başlamalıyız. Bu, çok büyük bir hedef ancak bu zaman hedeflerine ulaşacağımıza inanıyorum."

"Kendi departmanımızı oluşturma kararını, Şubat ayında FIA'nın desteğiyle elde ettiğimiz motorlarla ilgili düzenlemelerin dondurulması sayesinde aldık. Honda da kendi projelerini kullanmamıza izin vererek bize çok yardımcı oldu ancak temelde düzenlemelerin değişeceği 2025 veya 2026 sezonu için yeni nesil motor geliştirebilmek için kendi ekibimizi oluşturuyoruz. Bu nedenle projeyi yürütmek için belli bir yetenek grubunu buraya çekmeye odaklandık."

"Bize gelenler, bu projeye inanıyorlar ve bunun için böyle bir adım atmaya karar verdiler. Ancak bu körü körüne bir inanç değil, Red Bull'un motor sporlarında neler başardığını görüyorlar ve bu amaca ne kadar bağlı olduğumuzu biliyorlar. Ayrıca fabrikamız Brixworth'tan (Mercedes'in motor fabrikasından) sadece 30 mil uzaklıkta, yeni çalışanlar çocuklarını başka okullara taşımak veya başka bir yere taşınmak zorunda kalmadılar. Aksine ilginç bir projeye sıfırdan başlama fırsatı buldular."

"Açıkçası ilk birkaç yıl bu proje bize çok pahalıya mal olacak ama bundan sonra güç ünitesi maliyetleri sınırlandırılması formülü devreye girmeli. Şu anda araştırma ve geliştirme için yaklaşık 50 milyon dolarlık bir bütçe tartışılıyor ki bu oldukça uygulanabilir bir hedef."

"Kendi motorlarımızı üretmek, Honda gelmeden önce bizim en zayıf noktamız olan bu boşluğu doldurmamızı sağlayacak. Geçmişte güç ünitesi tedarikçisi bağımlı olduğumuz için kendi kaderimizi kontrol edemedik. Şimdi gerekirse diğer takımlara motor tedarik edebileceğimiz için Liberty Media ve Formula 1 adına çok faydalı olacağız. Üreticiler gelip gitme eğilimindeler, oysa Liberty Media bağımsız bir tedarikçi olarak Red Bull Powertrains'e sahip olmanın avantajından faydalanabilir."

"Gerçekten rekabetçi bir motora ihtiyacımız var ve bunu yapmanın en doğru yolu buydu. Mercedes bize motor vermek istemedi ve Renault da aynı şekilde herhangi bir ünite vermek istemedi. Bu yüzden elimizde çok fazla seçenek kalmadı. İşimize devam etmeli ve Toto'nun bu karardan pişmanlık duymasını sağlamalıyız. Belki bir gün onların, bizim motorlarımıza ihtiyacı olur!" dedi.

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images