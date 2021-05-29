Tsunoda: "Şu an için ana mesele telsizde kendimi kontrol edebilmem"

Tsunoda, sezonun ilk yarışlarında pist üstünde yaptıkları kadar telsiz konuşmalarında sarf ettiği küfürlü ve argo sözlerle de gündeme geldi. Tsunoda'nın davranışlarına taraftarlardan ve yorumculardan farklı tepkiler oldu.

F1'in Beyond the Grid podcastine konuşan Tsunoda, direksiyondayken telsizde bazen kendisini kontrol edemediğini kabul etti ve bu durumu iyileştirmeye çalıştığını söyledi.

Tsunoda, "Ben dahi olayın sıcaklığında neler olduğunu bilmiyorum."

"Belki de gerçekten kendi başıma turumu atmak istiyor, hızlı turumda bir şeyin beni rahatsız etmesini istemiyor olabilirim. Özellikle de iyi bir turdaysam."

"Çoğu pilotun aynı hislere sahip olduğunu düşünüyorum ancak evet, şu an için benim için asıl mesele kendimi kontrol etmek. % 100 bu şekilde." dedi.

Bazıları Japon pilotun tutkusunu takdir ediyor olsa da, Tsunoda'nın özellikle İspanya GP sıralamalarında ilk seansta elenmesinin ardından takımı için ima ettikleri bardağı taşıran son damla oldu. Tsunoda, takım arkadaşıyla aynı ekipmana sahip olmayabileceği yönündeki imalardan sonra takımdan özür dilemek zorunda kalmıştı.

Tsunoda, "Barselona'da tamamen kontrolümü kaybetmiş gibiydim, telsizden bağlandım - neden bunu yaptım bilmiyorum - ve onlara bağırdım. Bu kesinlikle benim zayıf noktam."

"Özellikle Formula 1'de en önemlisi telsiz iletişimi. Bu açıdan telsizde bağırmanın bir manası yok. Bir şeyler istiyorsanız, tavsiye almak istiyorsanız, sakin olmalı ve sorunun ne olduğunu onlara anlatmalısınız."

"Ancak onlara bağırırsanız, onlar bir şey yapamazlar. Bu açıdan şu an için ana konu telsiz konuşmaları." dedi.

Tsunoda son olarak takım patronu Franz Tost'un desteğinden mutlu olduğunu söyledi.

Tsunoda, "O gerçekten sakin birisi ve her zaman pilotlarını destekliyor."

"O Sebastian Vettel'i de iyi tanıyor. O, çok başarılı bir pilotu nasıl idare edebileceğini doğrudan görmüş birisi. Bu açıdan beni bir şeyler konusunda zorlamıyor. Sadece bana tavsiyelerde bulunmaya çalışıyor."

"Imola'dan sonra bana sadece güldü. Ancak kötü bir şekilde değil. 'Bu tür şeyler olabilir, çok zorladın' dermiş gibi güldü. 'Ne yaptın sen? Bu hatalar da ne böyle?' demedi."

"Barselona'da telsizde gerçekten kötü bir şey söylememin ardından bile 'Telsizde söylediklerinden dolayı endişe etme. Telsizde söylediklerin pek önemli değil. Sadece sürüşüne odaklan ve sorunun ne olduğu konusunda mühendisinle konuş. Aracı istediğin hale getirmek zorundasın, bunu biliyorsun değil mi?' dedi."

"Bana göre o kibar birisi. Bazen iyi yönde sert olabiliyor." dedi.