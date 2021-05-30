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Formula 1 Haberler

Red Bull "kişisel gözetimi" için Tsunoda'yı İtalya'ya taşıyor

Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Yuki Tsunoda'nın kişisel gelişimi ve gözetimi için İtalya'ya taşınacağını söyledi.

Red Bull "kişisel gözetimi" için Tsunoda'yı İtalya'ya taşıyor

Yuki Tsunoda, Formula 3 ve Formula 2'de geçirdiği birer yılın ardından bu yıl AlphaTauri ile beraber Formula 1'e adım attı.

Bahreyn kendisi için iyi geçse de, sonrasında her şey tepetaklak gitti ve performansı beklentilerin çok altında kaldı.

Çok fazla hata yapan ve Pierre Gasly'in temposundan uzakta kalan Japon sürücü, Red Bull'un isteği üzerine şimdi İtalya'ya taşınıyor.

Helmut Marko, Motorsport.com'un kardeş platformu olan Formel1.de ile yaptığı röportajda, şöyle dedi: "Yuki'nin başlangıcı gerçekten harikaydı ama maalesef sonrasında hatalar yaptı. Imola'da ıslak pistte Hamilton'ı geçmeye çalışmak cesurca bir hamledir ve tabii ki her şey yanlış gitti."

"Bu, onu puanların dışına iten bir spindi. Sıralama turlarının ilk bölümünde de hata yaptı ve bu hata, ukalalıktan kaynaklanıyordu."

"Monte Carlo'da birinci, ikinci veya üçüncü antrenmanda kaza yapmamayı öğretmeye çalıştık. Ancak ikinci antrenmanda, yüzme havuzu bölümünde [kaza] yaptı. Orada bir kaza yaptı ve sıralama turlarında daha iyisini yapması için kendisine yardım edecek turları atamadı."

"Fakat şimdi onu İtalya'ya taşımaya karar verdik, burada Franz Tost'un kişisel gözetimi altında olacak. O genç bir adam ve işine konsantre olması gerekiyor. Formula 1'in motor sporlarındaki en zor kategori olduğunu görecek. Buna paralel şekilde çalışmalarınızın yaklaşımınızın da profesyonel olması gerekiyor."

Tost'un ne yapacağı sorusuna Marko "[Tsunoda'nın] günlük işlerini denetleyecek ve düzenleyecek. Çok fazla spor, karting, fabrikada teknik çalışmalar, veri okuma ve bunun gibi şeyler olacak." cevabını verdi.

Tsunoda için işler Emilia Romagna'daki sıralama turları kazasından sonra kötü gitmeye başladı.

Durumun endişe verici olup olmadığı sorusuna, "Evet. Yaşananlar kesinlikle olumlu değildi. Ancak yaşanan hatalarla beraber özgüveninin hasar aldığı da ortada. Bu yüzden İngiltere'den İtalya'ya taşınıyor. Burada sadece kontrol altında değil, aynı zamanda belirli bir güven ortamında da olacak. Potansiyeli hâlâ ortada. Fakat şimdi onu doğru yola sokmamız gerekiyor." dedi.

Her zaman olduğu gibi söylentiler de çıkmaya başladı ve Daniil Kvyat'ın adı yine AlphaTauri için geçiyor.

Marko bu konuda, "Hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Ayrıca zaten Alpine'le yedek sürücü olarak sözleşme imzalamış durumda." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Yuki Tsunoda
Takımlar AlphaTauri

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