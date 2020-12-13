Horner: "Verstappen'in inanılmaz bir yeteneği var"

Max Verstappen, Abu Dhabi'de harika bir performans ortaya koydu ve sürpriz şekilde pole pozisyonuna ulaşmayı başardı.

Bu yıl ilk kez pole pozisyonunu kazanan Hollandalı pilotun performansı, takım patronu Christian Horner tarafından övgü aldı.

Horner, "Kesinlikle mükemmel bir seanstı. Bu yıl Cumartesi günü pek çok kez üçüncü olduk ve bugün Max son seansın son anlarında harika bir tur attı. Aynı zamanda, sonuçlar çok yakındı. İlk üç araç sadece 0.1 saniye içinde yer aldı."

"Max, bir hafta önce pole pozisyonunu kaçırdığında çok üzgündü, ancak bugün gayet iyi bir performans sergiledi ve hedefine ulaştı. Onun yeteneği inanılmaz."

"Bu yıl karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen takım çok çalışıyor, Honda da motoru geliştirmeye devam ediyor. Ve Max bu sezon gerçekten gücünü gösteriyor, araçtan maksimumu almayı başarıyor. Tabii ki, pole pozisyonu almak önemli, ancak onu etkili bir şekilde yönetmek ve yarışta mükemmel bir sonuç elde etmek de aynı derecede önemli."

"Max bu yıl harika bir çıkarıyor ve ona güvenebileceğimizi biliyoruz. Her zaman en iyisini verdiğini ve her zaman şaşırtabileceğini biliyoruz. Bunu bugün yaptı. Sıralamadan önce 3. sonucun bizim için iyi olacağını düşünmüştüm ve takımın ne kadar mutlu olduğunu gördünüz!"

"Bu yıl tüm takım tam güçte çalışmak zorunda kaldı ve sezonun en iyi 10 stopundan dokuzu bizim ekibimiz tarafından yapıldı. Honda motorun dayanıklılığını artırdı ve artık yarınki yarışı bekliyoruz. Bugün elde ettiğimiz sonuç harika." dedi.

Horner, beşinci olan Alex Albon'u da övdü.

"Alex yumuşak lastiklere sahip olacağı için başlangıçta rakiplerinden daha hızlı olacak. Alex'in sıralama turlarında iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum ve yumuşak lastikler, orta lastiklerden daha dayanıksız olsa da, ilk turlarda iyi bir temposu olacak. İyi bir başlangıç ​​yapmayı başarırsa, yarınki yarışta önemli bir rol oynayabilir."