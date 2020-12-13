Wolff: "Hamilton yarış için uygun olup olmadığına kendisi karar verecek"

Hamilton, Bahreyn GP'den kısa bir süre sonra COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü 10 gün boyunca tecritte kalmış ve bu yüzden Sakhir GP'yi kaçırmıştı.

Negatif test sonucunun ardından Perşembe günü Bahreyn'den Abu Dhabi'ye gitmesine izin verildi ve Cuma günü padoka giriş için gerekli izni aldı.

Cumartesi günü hem Q1 hem de Q2'yi ilk sırada geçen Hamilton, iyi bir tempo yakalamayı başardı. Ancak, üçüncü bölümde Red Bull’dan Max Verstappen ve Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın ardında kaldı.

Sıralama turları sonrasında Hamilton, kendini tam olarak formda hissetmediğini itiraf etti, ancak Pazar günkü yarışta elinden gelenin en iyisini yapmak istediğini belirtti.

Hamilton, “Bundan zarar görenleri gerçekten anlayabiliyorum, birilerini kaybedenleri, ve nasıl olduğunu da anlayabiliyorum çünkü çok kötü bir virüs.”

“%100 değilim. Ciğerlerimde halen bir his var. Yine de kolum kopsa bile yarışırım. Yarış pilotları olarak görevimiz bu. En azından o durumda olmadığım için şanslıyım.”

“Kesinlikle fiziksel açıdan kolay bir yarış olmayacak ama üstesinden geleceğim ve kesinlikle her şeyimi vereceğim.”

Hamilton'ın yarış için yeterince uygun olup olmadığı sorulduğunda Wolff, "Yarış pilotlarımız her zaman, yüzde yüz olmasa bile yarış aracına geri dönmeye gayret ediyorlar."

"10 günlük COVID-19 sürecinin ardından böyle bir şey olmasının beklendiğini düşünüyorum. Böyle bir süreçten sonra en iyi durumda olmazsınız, ama kesinlikle yarışmak için yeterince iyi olduğunu düşünüyorum."

"Yeterince formda olup olmadığına karar vermek kesinlikle ona kalmış. Çok deneyimli bir pilot, sağlığını en iyi o biliyor ve testi negatif çıktı. Bazen sürücüler tam olarak iyi olmasalar bile yarışıyorlar ve bence durum tam olarak bu. "

Hamilton'un 2021 için Mercedes'te kalacağı resmi olarak onaylanmadı, ancak sürpriz şekilde adı 2021 katılımcı listesinde yer aldı.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, İngiliz pilotun sağlık durumuyla ilgili durumun, duyuruyu geciktirdiğini ima etti.

"Evet, oraya kimi yazacağımı düşünüyordum; Lewis veya ben! Ama sonunda Lewis'i seçtim!"

"Umarım yakında olacak. Sanırım onun rahatsızlanması nedeniyle geciktik ve bence oturup konuşmak için doğru zaman değil. Geçen hafta görüşmeyi planlıyorduk, bu yüzden biraz daha sonra olacak. Ama ona bir tarih vermek istemiyorum."