McLaren, Amerikalı bir şirkete ciddi manada hisse satıyor!

İlk olarak Sky News tarafından verilen bu gelişme henüz resmi olarak duyurulmasa da takım Abu Dhabi GP öncesinde özel bir basın toplantısı duyurusu yaptı. Anlaşmanın bu basın toplantısında Zak Brown tarafından açıklanması bekleniyor.

Gelen ilk bilgilere göre McLaren, Amerika merkezli MSP Sports Capital'in başını çektiği bir konsorsiyuma % 15 hisse satılması konusunda anlaşmaya vardı. 2022'ye kadar bu oran % 33'e çıkacak.

Bu anlaşma kapsamında McLaren'a, önümüzdeki iki sene içerisinde 185 milyon dolarlık nakit akışı sağlanacak.

Koronavirüs döneminde maddi açıdan ciddi sıkıntılar yaşayan McLaren Grubu, alınan tedbirler sayesinde ayakta kalmayı başarmıştı. Bu sene güçlü sezon geçiren McLaren F1 takımı için yeni yatırımcılar, gelecekte elde etmek istediği başarılar öncesinde önemli destek olacak.

MSP Sports Capital, uzun vadeli potansiyele sahip olduğuna inandığı sporla ilgili mülklere yatırım yapan hedefli bir fona liderlik ediyor.

MSP içerisinde yer alan yatırımcılar arasında NFL, LMB, NBA, ESPN ve diğer spor şirketlerinden önemli isimler yer alıyor.

Otomobil bölümü, yarış takımı ve teknoloji şirketi olarak çalışmalarını sürdüren McLaren, koronavirüs krizi nedeniyle maddi açıdan ciddi sıkıntılar yaşamıştı.

Kısa vadeli nakit akışı sorunu yaşayan şirket, Haziran ayında Bahreyn Ulusal Bankası'ndan 150 milyon pound kredi alma konusunda anlaşmaya varmıştı.

McLaren ayrıca Woking'deki fabrikasını satıp ardından kiralayarak ekstra finansman elde etmeyi planladığını açıklamıştı.

McLaren'ın % 56'lık hissesi şu anda Bahreyn Mumtalakat Holding'e, % 14'ü Mansour Ojjeh'e, % 10'u Michael Latifi'ye kalan % 20'lik kısım ise küçük yatırımcılara ait.

Bu hafta başında konuşan McLaren Racing CEO'su Zak Brown, bu sene yaşadıkları sıkıntılara rağmen geleceğe yönelik umutlu olduklarını söylemişti.

Brown, "Bütçe sınırında çalışabileceğimiz konusunda çok rahatım. Gerekli tüm kaynaklara sahibiz. Bildiğiniz üzere başkanımız şirketi yeniden yapılandırıyor."

"O çok deneyimli, bu sayede her şey plana göre ilerliyor. Bu konu hakkında çok rahatım ve geleceğimiz için heyecanlıyım." demişti.