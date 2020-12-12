Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
Yarış:
16 Saat
:
30 Dakika
:
14 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

McLaren, Amerikalı bir şirkete ciddi manada hisse satıyor!

paylaşım
yorumlar
McLaren, Amerikalı bir şirkete ciddi manada hisse satıyor!
Ekleyen:

McLaren Formula 1 takımının önemli miktarda hissesi Amerika merkezli bir konsorsiyuma satıldı. Anlaşmanın Abu Dhabi GP öncesinde açıklanması bekleniyor.

İlk olarak Sky News tarafından verilen bu gelişme henüz resmi olarak duyurulmasa da takım Abu Dhabi GP öncesinde özel bir basın toplantısı duyurusu yaptı. Anlaşmanın bu basın toplantısında Zak Brown tarafından açıklanması bekleniyor.

Gelen ilk bilgilere göre McLaren, Amerika merkezli MSP Sports Capital'in başını çektiği bir konsorsiyuma % 15 hisse satılması konusunda anlaşmaya vardı. 2022'ye kadar bu oran % 33'e çıkacak.

Bu anlaşma kapsamında McLaren'a, önümüzdeki iki sene içerisinde 185 milyon dolarlık nakit akışı sağlanacak.

Koronavirüs döneminde maddi açıdan ciddi sıkıntılar yaşayan McLaren Grubu, alınan tedbirler sayesinde ayakta kalmayı başarmıştı. Bu sene güçlü sezon geçiren McLaren F1 takımı için yeni yatırımcılar, gelecekte elde etmek istediği başarılar öncesinde önemli destek olacak.

MSP Sports Capital, uzun vadeli potansiyele sahip olduğuna inandığı sporla ilgili mülklere yatırım yapan hedefli bir fona liderlik ediyor.

MSP içerisinde yer alan yatırımcılar arasında NFL, LMB, NBA, ESPN ve diğer spor şirketlerinden önemli isimler yer alıyor.

 

Otomobil bölümü, yarış takımı ve teknoloji şirketi olarak çalışmalarını sürdüren McLaren, koronavirüs krizi nedeniyle maddi açıdan ciddi sıkıntılar yaşamıştı.

Kısa vadeli nakit akışı sorunu yaşayan şirket, Haziran ayında Bahreyn Ulusal Bankası'ndan 150 milyon pound kredi alma konusunda anlaşmaya varmıştı. 

McLaren ayrıca Woking'deki fabrikasını satıp ardından kiralayarak ekstra finansman elde etmeyi planladığını açıklamıştı.

McLaren'ın % 56'lık hissesi şu anda Bahreyn Mumtalakat Holding'e, % 14'ü Mansour Ojjeh'e, % 10'u Michael Latifi'ye kalan % 20'lik kısım ise küçük yatırımcılara ait.

Bu hafta başında konuşan McLaren Racing CEO'su Zak Brown, bu sene yaşadıkları sıkıntılara rağmen geleceğe yönelik umutlu olduklarını söylemişti.

Brown, "Bütçe sınırında çalışabileceğimiz konusunda çok rahatım. Gerekli tüm kaynaklara sahibiz. Bildiğiniz üzere başkanımız şirketi yeniden yapılandırıyor."

"O çok deneyimli, bu sayede her şey plana göre ilerliyor. Bu konu hakkında çok rahatım ve geleceğimiz için heyecanlıyım." demişti.

İlgili haber:

Kvyat: "F1 kariyerimdeki en iyi turdu"

Önceki haber

Kvyat: "F1 kariyerimdeki en iyi turdu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

McLaren, Amerikalı bir şirkete ciddi manada hisse satıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Amerikalı bir şirkete ciddi manada hisse satıyor!

Hamilton: "Araç bıraktığım gibi değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Araç bıraktığım gibi değildi"

Wolff, Bottas'a verdikleri telsiz mesajının detaylarını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Bottas'a verdikleri telsiz mesajının detaylarını açıkladı

Alonso, Abu Dhabi'de R25 ile 1:39'lu derecelere inmiş!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, Abu Dhabi'de R25 ile 1:39'lu derecelere inmiş!

Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in!

Verstappen sıralama sırasında elinin nasıl sıkıştığını anlattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen sıralama sırasında elinin nasıl sıkıştığını anlattı

Kvyat: "F1 kariyerimdeki en iyi turdu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "F1 kariyerimdeki en iyi turdu"

Son Haberler

McLaren, Amerikalı bir şirkete ciddi manada hisse satıyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Amerikalı bir şirkete ciddi manada hisse satıyor!

Kvyat: "F1 kariyerimdeki en iyi turdu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "F1 kariyerimdeki en iyi turdu"

Verstappen sıralama sırasında elinin nasıl sıkıştığını anlattı
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen sıralama sırasında elinin nasıl sıkıştığını anlattı

Wolff, Bottas'a verdikleri telsiz mesajının detaylarını açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Bottas'a verdikleri telsiz mesajının detaylarını açıkladı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Araç bıraktığım gibi değildi"

11s
2
Formula 1

McLaren, Amerikalı bir şirkete ciddi manada hisse satıyor!

18 dk
3
Formula 1

Alonso, Abu Dhabi'de R25 ile 1:39'lu derecelere inmiş!

3s
4
Formula 1

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in!

6s
5
Formula 1

Wolff, Bottas'a verdikleri telsiz mesajının detaylarını açıkladı

1s

Son Haberler

McLaren, Amerikalı bir şirkete ciddi manada hisse satıyor!
F1

McLaren, Amerikalı bir şirkete ciddi manada hisse satıyor!

Kvyat: "F1 kariyerimdeki en iyi turdu"
F1

Kvyat: "F1 kariyerimdeki en iyi turdu"

Verstappen sıralama sırasında elinin nasıl sıkıştığını anlattı
F1

Verstappen sıralama sırasında elinin nasıl sıkıştığını anlattı

Wolff, Bottas'a verdikleri telsiz mesajının detaylarını açıkladı
F1

Wolff, Bottas'a verdikleri telsiz mesajının detaylarını açıkladı

Ricciardo, takımla son haftasında daha iyisini yapmak istemiş
F1

Ricciardo, takımla son haftasında daha iyisini yapmak istemiş

Son Videolar

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
4 Ara 2020

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.