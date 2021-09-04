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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Horner: "Verstappen'e ceza çıkmaması doğru karar"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull patronu Christian Horner, Max Verstappen'e ceza verilmemesi kararını desteklediğini söyledi.

Horner: "Verstappen'e ceza çıkmaması doğru karar"

Max Verstappen, ikinci antrenman seansında Lance Stroll'ü kırmızı bayrak altında geçtiği için inceleme altına alınmıştı.

Konu bugün 3. antrenman seansından önce görüşüldü ve hakemler, Verstappen'in kırmızı bayraktan haberdar olur olmaz yavaşladığını ancak hızının o noktada Stroll'ün arkasında kalmak için fazla yüksek olduğunu düşündü. Bu, telemetrilerle de kanıtlandı.

Bu yüzden Verstappen'e ceza çıkmadı. Bu karar bazı kesimleri kızdırsa da, takım patronu Christian Horner kararın doğru olduğunu söyledi.

Horner şöyle konuştu: "Kayıtlar, kırmızı bayraklar çıktığı anda Max'in diğer aracı neredeyse geride bıraktığını gösteriyor."

"Diğer pilot o noktada piste çıkış turundaydı. Oysa Max hızlı turunda olduğu için aralarında büyük bir hız farkı vardı. Aracı zamanında durduramazdı. Büyük bir kaza meydana gelebilirdi. Hakemler doğru kararı verdi.

Horner sonrasında Red Bull'un bu hafta sonu en kadar iyi olduğunu değerlendirdi.

"Bu hafta sonu temel sorun, lastiklerin yalnızca birinci turda tam performansında çalışması gibi görünüyor. Ardından arka lastiklerin performansı düşüyor."

"Dün pek çok sürücü bundan bahsetti. Bugün Sergio Perez de aynı sorunlarla karşılaştı."

"Zandvoort'ta en önemli şey sıralama turları ve pist üstündeki konumdur. Burada geçiş yapmak Monako'daki kadar zor, bu yüzden her şey start ​​pozisyonuna bağlı olacak."

"Tüm sezon Mercedes'le aramızda sıkı bir mücadele vardı. Bu sebeple bugün her şey mükemmel turu kimin çıkaracağına bağlı."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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