Mercedes motoru kullanan pilotlar, Hamilton'ın sorunu ardından en az kullanılan motorlarına geçti

Bazı takımlar zaten bugün yeni motorlarını kullanmayı planlarken bazıları ise orijinal planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Bunun, Lewis Hamilton’ın cuma günü ikinci antrenman seansında yaşadığı sorun nedeniyle yapıldığı öğrenildi. Dünya şampiyonunun aracında güç kaybı yaşanmış ve aracı durdurulması söylenilmişti.

Mercedes, Hamilton’ın motorundaki arıza incelenirken tedbir olarak griddeki araçları müşteri takımları McLaren, Aston Martin ve Williams’ın da Hollanda’daki hafta sonunun geri kalanında en az kilometre yapmış olan motorlarını kullanmasını istedi.

Sezonun bu noktasında takımlar, cumartesi ve pazar günleri daha yeni motorlar sahip olmak için, en çok mesafe tamamlamış ünitesi cuma günleri kullanıyorlar. O gün akşamında da ellerindeki nispeten daha yeni motorlara geçiyorlar.

Bu durumda, hâlâ seçeneği olanların en az kilometre yapmış olan motorlarını kullanmaları istendi.

Fakat önemli olan nokta şu ki bazı takımlar en az kullanılmış olan güç ünitelerini önümüzdeki hafta düzenlenecek olan ve motor gücünün ön plana çıktığı Monza’da kullanmak için saklıyorlardı.

Hamilton, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Lance Stroll ve Nicholas Latifi, Belçika GP hafta sonunun başında yeni güç ünitelerine geçmişti. Ancak yarış tam mesafeye yapılmadığı için bu motorların hepsi hâlâ çok yeni. Lando Norris de Spa'da yeni bir motora geçti ancak sıralama turlarında bir kaza yaptı ve henüz parça havuzuna geri dönmedi.

Fakat Sebastian Vettel için bu karar Aston Martin’in cuma günü iki güç ünitesini de değiştirmesi anlamına geliyordu.

Günün sonunda araçtan çıkacak olan motor, ilk antrenman seansında arızalandı ve ardından uzun bir kırmızı bayrak periyodu yaşandı.

Daha sonra ikinci antrenman için epey kullanılmış başka bir güç ünitesine geçildi ve bu, sorunsuz çalıştı. Normalde bu motor, hafta sonunun geri kalanında araçta kalırdı.

Ancak akşam Hamilton'ın yaşadığı sorun ardından ekip başka bir değişiklik yapmak zorunda kaldı ve Monza için sakladıkları en yeni motoru Alman pilotun aracına yerleştirmek zorunda kaldılar.