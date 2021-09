Wolff, Albon'un Williams'a geçmesini engellediklerini öne süren iddiaları yalanladı

Kimi Raikkonen'in emekli olmasıyla ve George Russell'ın Mercedes'e geçmesinin beklenmesiyle birlikte, orta sırada yer alan Alfa Romeo'da ve Williams'ta birer koltuk boşa çıkmış oluyor.

Bu iki koltuğu kimin alacağı konusunda birçok iddia ortaya atılırken; yerini Russell'a bırakması beklenen Valtteri Bottas'ın Alfa Romeo'da Raikkonen'in yerini alacağını ve Alfa Romeo'nun da Mercedes motoruna geçeceğini belirten iddialar son birkaç gündür arttılar.

Uzun yıllar Mercedes'le çalışan ve takım hakkında önemli bilgilere sahip olan Bottas'ın Ferrari motorlu bir takıma geçmesine sıcak bakılmadığından, Bottas'ın Alfa Romeo'ya geçmesi durumunda Alfa Romeo'nun Mercedes motoruna geçmesi bekleniyor.

Williams'ta Russell'ın ayrılmasıyla boşalması beklenen koltuğa ise Albon'un ya da son Formula E şampiyonu Nyck de Vries'in geçmesi bekleniyor.

Mercedes akademisinde yer alan ve Mercedes'in FE takımıyla dünya şampiyonluğuna ulaşan de Vries, Mercedes motorlu Williams'ın 2. koltuğu için büyük bir aday olarak görülüyordu ancak son günlerde, Albon'un ismi de sıklıkla Williams'la anılmaya başlandı.

Perşembe günü aynı basın toplantısında yer alan Christian Horner ve Wolff da 2022 sürücü marketi hakkında da konuşmuşlardı.

Wolff, Albon'un sürücü marketindeki "ana karakter" olduğunu ve 2022'de F1'de olmayı hak ettiğini söylemişti ancak Horner, basın toplantısından sonra Sky Sports'la yaptığı bir röportajda Wolff'un, Albon'un Williams'a katılmasını engellemeye çalıştığını öne sürmüştü.

Wolff'un, Red Bull ailesinde yer alan Albon'u Mercedes motorlu Williams'da görmek istemediği düşünülüyor.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool