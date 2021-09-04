Wolff, Albon'un Williams'a geçmesini engellediklerini öne süren iddiaları yalanladı

Kimi Raikkonen'in emekli olmasıyla ve George Russell'ın Mercedes'e geçmesinin beklenmesiyle birlikte, orta sırada yer alan Alfa Romeo'da ve Williams'ta birer koltuk boşa çıkmış oluyor.

Bu iki koltuğu kimin alacağı konusunda birçok iddia ortaya atılırken; yerini Russell'a bırakması beklenen Valtteri Bottas'ın Alfa Romeo'da Raikkonen'in yerini alacağını ve Alfa Romeo'nun da Mercedes motoruna geçeceğini belirten iddialar son birkaç gündür arttılar.

Uzun yıllar Mercedes'le çalışan ve takım hakkında önemli bilgilere sahip olan Bottas'ın Ferrari motorlu bir takıma geçmesine sıcak bakılmadığından, Bottas'ın Alfa Romeo'ya geçmesi durumunda Alfa Romeo'nun Mercedes motoruna geçmesi bekleniyor.

Williams'ta Russell'ın ayrılmasıyla boşalması beklenen koltuğa ise Albon'un ya da son Formula E şampiyonu Nyck de Vries'in geçmesi bekleniyor.

Mercedes akademisinde yer alan ve Mercedes'in FE takımıyla dünya şampiyonluğuna ulaşan de Vries, Mercedes motorlu Williams'ın 2. koltuğu için büyük bir aday olarak görülüyordu ancak son günlerde, Albon'un ismi de sıklıkla Williams'la anılmaya başlandı.

Perşembe günü aynı basın toplantısında yer alan Christian Horner ve Wolff da 2022 sürücü marketi hakkında da konuşmuşlardı.

Wolff, Albon'un sürücü marketindeki "ana karakter" olduğunu ve 2022'de F1'de olmayı hak ettiğini söylemişti ancak Horner, basın toplantısından sonra Sky Sports'la yaptığı bir röportajda Wolff'un, Albon'un Williams'a katılmasını engellemeye çalıştığını öne sürmüştü.

Wolff'un, Red Bull ailesinde yer alan Albon'u Mercedes motorlu Williams'da görmek istemediği düşünülüyor.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

Konu hakkında konuşan Horner, "Albon'a bir koltuk bulmak için sıkı çalışıyoruz. Mercedes'in Albon'un Williams'taki fırsatını engellememesini umuyorum. Bu çok ama çok üzücü olur."

"Alfa Romeo ve Williams, ilgi gösteren iki takım. Bence Albon'un tercihi Williams'tan yana olurdu ama birkaç engel var."

"[Albon], yanımızdaki garajda yer alan takımdan [Mercedes], Williams'a gitmemesini söyleyen 4 tane telefon aldı. Ben de ona bunları göz ardı etmesini söyledim." demişti.

Wolff, de Vries için Williams'ta bir fırsat kovaladıklarını kabul etse de Albon'un Williams'a katılmasını engellediklerini belirten iddiaları yalanladı.

Konu hakkında konuşan Wolff, "Alex Albon gibi birini asla engellemem. O harika biri, kişiliği güzel. Geçen sene onun ayrıldığını gördüğümde üzülmüştüm."

"Eğer o bir F1 aracı sürecekse, bence bunu yapması doğru olur ancak aynı şekilde belki de Nyck de hak ediyordur. Yani Williams ve Alfa'daki boş yerlere bakarak bir çözüm bulmaya çalışmalıyız." dedi.

Wolff'un Williams'ta açılacak potansiyel bir boşluk üzerinde konuşmasının, Russell'ın gelecek sezon Mercedes'te süreceğini belirten iddiaları güçlendirdiği düşünülüyor.