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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Horner: "Verstappen son turu atsaydı bile Leclerc'in derecesini geçemezdik"

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Ferrari pilotu Charles Leclerc'in yarış için bir set sıfır yumuşak lastik saklamasının ilginç olduğunu ancak mevcut sıcaklıkta yarışın lastik yönetiminden ibaret olacağını söyledi. Horner ayrıca Max Verstappen turunu tamamlasaydı bile, Leclerc'in derecesini geçebileceklerini düşünmediğini söyledi.

Abdullah Çelik
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Horner: "Verstappen son turu atsaydı bile Leclerc'in derecesini geçemezdik"
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Leclerc, sıralamaların son seansındaki ilk turunda yaptığı hataya rağmen son turunda en hızlı turu atarak pole pozisyonunu kazandı ve bununla birlikte sıralamaların ardından bir set hiç kullanılmamış yumuşak lastik saklamayı başardı.

Normal şartlarda bu tür stratejiler avantaj sağlıyor olsa da lastik aşınmasının yüksek olduğu yarışlarda yumuşak lastik genelde kullanılmıyor.

Horner, "Charles yarınki yarış için yeni bir set yumuşak lastik ayırdı. Bu stratejik açıdan oldukça ilginç. Ancak bu sıcaklıklarda, yarışta lastik aşınması olacak ve lastik yönetimi önemli olacak. Büyüleyici bir yarış olacak." dedi.

Ferrari cuma günkü antrenmanlarda uzun sürüşlerde Red Bull'un gerisinde kalmıştı ancak bugün ayarlarda değişiklik yaptı ve 3. antrenman seansında yaptığı uzun sürüşlerde fena görünmedi.

Horner, "Bu sabah gördünüz, iki araçla birden uzun sürüş yaptılar çünkü dün gece bazı endişeleri vardı. Bunun üstüne ayarlarda değişiklik yaptılar ve fena görünmediler, öyle değil mi? Bu yüzden yine, çok, çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Yarın çok yakın bir yarış olacağını düşünüyorum." dedi.

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Verstappen'in belki de pole pozisyonu mücadelesinden olmasına neden olan güç sorunu hakkında konuşan Horner, bu sorunun motor kaynaklı değil DRS kaynaklı olduğunu söyledi.

Horner, "Aslında güçte sorun yoktu. Sonunda DRS açılmadı. Açıkçası araç geri geldiğinde neler olduğunu, neyin buna sebep olduğunu anlamalıyız çünkü arka düzlükte kontrol ettiğinde açılmıştı. Ancak bugün Charles'in turunu geçebilecek güce sahip olduğumuzu düşünmüyorum. En sonunda baskı altında harika bir tur attı. Ancak biz gridde ilk çizgide olduğumuz için yine de memnunum." dedi.

Red Bull bu sene Max Verstappen ile yarışları tamamlayabildiği 3 yarışı kazanırken, iki yarışta yine oldukça iyi sonuçlar alabilecekken dayanıklılık sorunlarıyla yarışa erken veda etti.

Yaşanan sorunlar nedeniyle endişeli olup olmadıkları sorulduğunda Horner, "Bilirsiniz, bu tür şeyler oluyor. Ferrari'nin dün akşam yakıt sistemi sorunuyla şasi değiştirdiğini gördük. Ne yazık ki bizi pek iyi olmayan zamanlarda yakaladı ancak bu tür sorunların en son olmasını istediğiniz yer, Q3'teki son tur olur. Ancak takım olarak sıkı çalışıyoruz ve sorunun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Nedeni mekanizmaya takılan minicik bir lastik parçası bile olabilir. Bugün Charles'in derecesini yenemeyeceğimizi düşünsem de, en azından onlara cevap verme hakkımızın olmaması talihsizlik oldu. Derecelerin gösterdiğinden daha yakın olabilirdik." şeklinde cevap verdi.

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