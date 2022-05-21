Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı"

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Red Bull sürücüsü, pazar günü gerçekleştirilecek yarışa iki Ferrari pilotunun yanı sıra takım arkadaşı Max Verstappen ve Mercedes pilotu George Russell'ın ardında beşinci başlayacak.

Böylelikle bu yıl ilk kez iki Red Bull sürücüsünden birisi Mercedes'e geçilmiş oldu.

Bu yıl takımların sezon boyunca en az iki antrenman seansında genç bir ismi piste çıkarması gerekiyor ve Red Bull bunlardan ilki için İspanya GP'yi seçti.

Juri Vips, ilk seansta Sergio Perez'in yerini alırken, Meksikalı pilota göre bu durum kendisini dezavantajlı duruma düşürdü.

Perez, "İşler planladığımız gibi gitmedi. Bence birinci antrenmanı kaçırmak bana pahalıya patladı çünkü lastikler bu hafta sonu farklı davranıyorlar. Aslına bakarsak onlarla sadece bir tur atabiliyorsunuz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Benim için durumu toparlamak çok zordu. Araçla ve lastiklerle tamamen rahat olamadım. Lastikler aşırı ısınıyordu."

"Bugün beşinci sıradayım ve önümde uzun bir yarış var. Lastiklerle yarın çok farklı bir yarış olacak olacak." dedi.

Perez, sıralama turlarında denediği şeylerin işe yaramadığını söylüyor.

"Son dememde ayarları değiştirerek gelişmeye çalıştık fakat aracın davranışları daha da kötü gitti ve temiz bur tur çıkaramadım."

"Bütün hafta sonu boyunca araçla boğuşmak zorunda kaldım ve kendimi gerçekten rahatsız hissettim. Bir şeyleri değiştirmeye çalışsak da bugün tek turda hızlı değildim."

"En iyi sonuç olmadığı ortada fakat iyi bir yarış tempomuz var ve yarın rakiplerimize baskı yapmaya çalışacağız."

"Yarın ciddi bir lastik aşınması olan uzun ve sıcak bir yarış bizi bekliyor. Her şey olabilir. Bu yüzden beşinci sıranda bile şansımız olabilir."