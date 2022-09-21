Horner, vakti zamanında Piastri'yi Red Bull bünyesine katmadığı için pişman

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2021 Formula 2 şampiyonu Piastri, yaklaşık bir ay süren dramatik bir sürecin ardından uzun süredir bünyesinde bulunduğu Alpine'den ayrıldı ve gelecek sezon McLaren ile F1'e giriş yapacak.

Alpine'in Piastri'yi kaybetmesinin en büyük sebebi, genç pilotlarıyla kesin bir anlaşma imzalamamış olmaları. Bu faktör nedeniyle birçok takım patronu da "sadakat" ve "gerçekçilik" gibi iki kavramın arkasında görüşlerini bildirdiler.

Daha gerçekçi düşünen tarafta olan Christian Horner, Piastri'nin durumu hakkında yorum yapmanın kendisi için "zor" olduğunu, ancak kendisi Red Bull programında bulunsaydı net bir sözleşmeye sahip olacağını söyledi -ki geçmişte takım bu şansa sahipti!

Beyond the Grid podcast'ine konuşan Horner, "[Piastri] Formula 4 ve Formula Renault'ta Arden için yarıştı, kesinlikle belirgin bir yetenekti."

“Red Bull için kendisini değerlendirme şansı mevcuttu, ancak bunu yapmadık ve halen pişmanım. Formula 3 ve Formula 2'de yaptıkları olağanüstüydü."

"Eğer bizim bünyemizde olsaydı, geleceğinin bu kadar uzun bir süre boyunca belirsiz kalması imkansızdı. Olayın taraflarından biri değildim, dolayısıyla verilen sözleri ve iki tarafın arasında geçenleri değerlendirmek zor."

"Muhtemelen birçok açıdan beklenmedik bir durumdu."

Piastri, 2017 ve 2018'de Horner'ın sahibi olduğu Arden'de mücadele etmesinin ardından 2020 sezonunun başlangıcında Renault akademisine katıldı ve Fransız takımın bünyesinde önce F3, sonra F2 şampiyonu oldu.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Horner, Fernando Alonso'nun Aston Martin için Alpine'den ayrılma kararının, şu anda Red Bull'un kardeş takımı AlphaTauri'yi de içine alan bir dalgaya yol açtığını söyledi.

Piastri'yi 2023'te takımda tutmak için açtığı davayı kaybeden Alpine, dikkatini AlphaTauri'nin mevcut pilotu Pierre Gasly ile sözleşme imzalamaya çevirdi -ancak Red Bull, Gasly'yi ancak yerine geçecek bir pilot bulduğu takdirde bırakmayı kabul edecek.

Red Bull'un 2023'te F1'e terfi ettirebilecek kadar yeterli bir genç sürücüsü yok, buna rağmen Horner genç sürücü programlarının hala iyi durumda olduğunu düşünüyor.

Horner, "Gençlere yatırım yapmaya devam ediyoruz, programımızda kartingden Formula 4'e adım atan harika gençlerimiz var."

"Red Bull bu çocuklara bir şans vermek, genç yeteneklere yatırım yapmak ve başka türlü sahip olamayacakları fırsatlar sunmak hususunda harika işler yapıyor."

"Isack Hadjar bu yıl Formula 3'te harika bir çaylak sezonu geçirdi. Formula 2'de [Ayumu] Iwasa'nın benim için öne çıkan bir sürücü olduğunu düşünüyorum. Bunlar programdaki pilotlardan sadece ikisi."

"Zor bir sezon geçirmesine rağmen Liam Lawson bir diğer yetenek olarak göze çarpıyor. Dennis Hauger ise Formula 3'te böylesine baskın bir yılın ardından Formula 2'de biraz sönük kaldı -ancak bunun ne kadarı kendisinden, ne kadarı kullandığı ekipmanlardan kaynaklanıyor bilemiyoruz." dedi.