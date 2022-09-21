Capito: "Latifi'nin kendisini göstermesi için yeterli zamanı var"

Capito, "Formula 1'de her zaman takım arkadaşlarından daha iyi olmak zorundasınız."

"Bence Nicholas Latifi üzerindeki baskı Nyck'ten çok daha fazla. Çünkü tüm yıl boyunca araçtaydı. Oysa Nyck daha yeni araca geçti ve çıtayı belirliyor, bu yüzden üzerindeki baskı daha az."

"Sürücü kadrosuna gelirsek, açıkçası şu an için bu konuda acele etmiyoruz."

"Bu konuda göz önünde bulundurulması gereken çok şey var. Latifi'nin nasıl performans gösterdiğine görmek ve karar vermek için hâlâ vakit var."

"Bir şansı var, sadece potansiyelini göstermeli. Şahsen potansiyeli olduğuna inanıyorum." dedi.

Capito, 2023 için başka isimlerle görüştüklerini de doğruladı ve şunları ekledi: "Elimizde birden fazla seçenek var ve acele etmiyoruz."