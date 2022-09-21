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Formula 1 Haberler

Hangi pistin sözleşmesi ne zaman bitecek?

Gelecek sezon takvimde 24 yarış olacak ve tüm zamanların rekoru kırılacak. Peki hangi yarışın kaç yıllık anlaşması var? GPFans öğrendi.

Ekleyen:
, Editör
Hangi pistin sözleşmesi ne zaman bitecek?
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Formula 1, yalnızca bir gün önce Monako'nun anlaşmasını üç yıl daha uzattığını açıkladıBundan kısa bir süre önce de 2023 takvimi netleşti.

Bunun üzerine GPFans tüm yarışların sözleşme tarihlerine ulaştı ve ilginç bir haber hazırladı.

2023 yılının sonunda Belçika, Hollanda ve Mexico City yarışlarının sözleşmesi sona erecek. Spa bu üçlü arasında yeri en tehlikede olan yarış ve görünüşe bakılırsa bu tarihe Güney Afrika talip.

Eğer Spa ile yeni sözleşme imzalanırsa, bunun bir tür rotasyon sistemiyle olması, yani başka yarışlarla yıldan yıla dönüşümlü olarak yapılması bekleniyor.

Meksika Grand Prix'sinin sözleşmesi 2022 sonunda bitecekti ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020'de yarış düzenlenmedi ve bundan ötürü anlaşma bir yıl uzatıldı.

Hollanda Grand Prix'sinin geleceği hakkında hiç şüphe yok. Max Verstappen'in popülaritesi ve tribünlerin doluluğuna bakılırsa, Zandvoort iki yıllık sözleşme uzatma opsiyonunu kullanacak.

Sözleşme tarihleri:

Grand Prix Kontrat sonu
Bahreyn 2036
Suudi Arabistan 2030
Avustralya 2035
Çin 2025
Azerbaycan 2024
Miami 2031
Emilia-Romagna 2025
Monako 2025
ispanya 2026
Kanada 2031
Avusturya 2024
Büyük Britanya 2024
Macaristan 2027
Belçika 2023
Hollanda 2023+2
İtalya 2024
Singapur 2028
Japonya 2024
Katar 2032
Amerika Birleşik Devletleri 2026
Mexico City 2023
Brezilya 2025
Las Vegas 2025
Abu Dhabi 2030
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