Hangi pistin sözleşmesi ne zaman bitecek?
Gelecek sezon takvimde 24 yarış olacak ve tüm zamanların rekoru kırılacak. Peki hangi yarışın kaç yıllık anlaşması var? GPFans öğrendi.
Formula 1, yalnızca bir gün önce Monako'nun anlaşmasını üç yıl daha uzattığını açıkladı. Bundan kısa bir süre önce de 2023 takvimi netleşti.
Bunun üzerine GPFans tüm yarışların sözleşme tarihlerine ulaştı ve ilginç bir haber hazırladı.
2023 yılının sonunda Belçika, Hollanda ve Mexico City yarışlarının sözleşmesi sona erecek. Spa bu üçlü arasında yeri en tehlikede olan yarış ve görünüşe bakılırsa bu tarihe Güney Afrika talip.
Eğer Spa ile yeni sözleşme imzalanırsa, bunun bir tür rotasyon sistemiyle olması, yani başka yarışlarla yıldan yıla dönüşümlü olarak yapılması bekleniyor.
Meksika Grand Prix'sinin sözleşmesi 2022 sonunda bitecekti ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020'de yarış düzenlenmedi ve bundan ötürü anlaşma bir yıl uzatıldı.
Hollanda Grand Prix'sinin geleceği hakkında hiç şüphe yok. Max Verstappen'in popülaritesi ve tribünlerin doluluğuna bakılırsa, Zandvoort iki yıllık sözleşme uzatma opsiyonunu kullanacak.
Sözleşme tarihleri:
|Grand Prix
|Kontrat sonu
|Bahreyn
|2036
|Suudi Arabistan
|2030
|Avustralya
|2035
|Çin
|2025
|Azerbaycan
|2024
|Miami
|2031
|Emilia-Romagna
|2025
|Monako
|2025
|ispanya
|2026
|Kanada
|2031
|Avusturya
|2024
|Büyük Britanya
|2024
|Macaristan
|2027
|Belçika
|2023
|Hollanda
|2023+2
|İtalya
|2024
|Singapur
|2028
|Japonya
|2024
|Katar
|2032
|Amerika Birleşik Devletleri
|2026
|Mexico City
|2023
|Brezilya
|2025
|Las Vegas
|2025
|Abu Dhabi
|2030
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