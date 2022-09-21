Hangi pistin sözleşmesi ne zaman bitecek?

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Formula 1, yalnızca bir gün önce Monako'nun anlaşmasını üç yıl daha uzattığını açıkladı. Bundan kısa bir süre önce de 2023 takvimi netleşti.

Bunun üzerine GPFans tüm yarışların sözleşme tarihlerine ulaştı ve ilginç bir haber hazırladı.

2023 yılının sonunda Belçika, Hollanda ve Mexico City yarışlarının sözleşmesi sona erecek. Spa bu üçlü arasında yeri en tehlikede olan yarış ve görünüşe bakılırsa bu tarihe Güney Afrika talip.

Eğer Spa ile yeni sözleşme imzalanırsa, bunun bir tür rotasyon sistemiyle olması, yani başka yarışlarla yıldan yıla dönüşümlü olarak yapılması bekleniyor.

Meksika Grand Prix'sinin sözleşmesi 2022 sonunda bitecekti ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020'de yarış düzenlenmedi ve bundan ötürü anlaşma bir yıl uzatıldı.

Hollanda Grand Prix'sinin geleceği hakkında hiç şüphe yok. Max Verstappen'in popülaritesi ve tribünlerin doluluğuna bakılırsa, Zandvoort iki yıllık sözleşme uzatma opsiyonunu kullanacak.

Sözleşme tarihleri:

Grand Prix Kontrat sonu Bahreyn 2036 Suudi Arabistan 2030 Avustralya 2035 Çin 2025 Azerbaycan 2024 Miami 2031 Emilia-Romagna 2025 Monako 2025 ispanya 2026 Kanada 2031 Avusturya 2024 Büyük Britanya 2024 Macaristan 2027 Belçika 2023 Hollanda 2023+2 İtalya 2024 Singapur 2028 Japonya 2024 Katar 2032 Amerika Birleşik Devletleri 2026 Mexico City 2023 Brezilya 2025 Las Vegas 2025 Abu Dhabi 2030