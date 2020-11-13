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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Horner: "Türkiye'de Portekiz'deki ilk tura benzer mücadele olabilir"

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Horner: "Türkiye'de Portekiz'deki ilk tura benzer mücadele olabilir"
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Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner, Türkiye GP'de Portekiz GP'deki ilk tura benzer bir mücadelenin olabileceğini söyledi.

Portekiz'deki ilk tur, hafif çisenin ardından ıslanan pistte yol tutuşunun tamamen düşmesiyle kaosa dönüşmüştü. Lastik ısıtmakta zorlanan Mercedes pilotları gerilerken McLaren pilotu Carlos Sainz ikinci turda ilk sıraya yükselmiş ve diğerleri lastiklerini ısıtana kadar yerini korumayı başarmıştı.

9 yıl aranın ardından Formula 1'e dönüş yapan İstanbul Park, Cuma günkü antrenmanlarda pek istenen performansı veremedi. Birkaç hafta önce pistin asfaltı yenilenmişti. Bugünkü seanslarda pist şartları gittikçe iyileşse de yine de ideal koşulların çok uzağındaydı.

Pilotlar yol tutuş bulmakta zorlandılar, bu yüzden virajlarda yavaş kalırken viraj çıkışlarında ideal çekişi bulamadılar.

Zorlu şartlarda Mercedes daha çok sıkıntı yaşarken, Red Bull pilotu Max Verstappen iki seansta da zirvede yer almayı başardı.

Horner, "Oldukça yoğun ancak faydalı bir gündü. Açıkçası tekrar İstanbul'da olmak iyi. Yeni pist yüzeyi ile mücadele ediyoruz. Sabah yeni yüzeyin yol tutuşu, buz pisti kadardı. Piste lastik parçaları düştükçe, lastikler gittikçe canlanmaya başladı. İki pilotumuz için de olumlu bir gündü. Zaman tablolarının Cuma günü pek bir manası olmasa da, araçlarınızı zirvede ya da zirveye yakın yerde görmek her zaman hoştur."

"Pilotlarımızın ilk tepkisi, yol tutuşunun Portekiz'den daha az olduğu yönündeydi. Gece yağmur yağarsa ilginç olacak çünkü tekrar başa döneceğiz çünkü burada başka araçlar sürüş yapmayacak ve burası Portimao'dan daha soğuk. Bu yüzey üstüne yağmur yağarsa, çok aşırı kaygan olur."

 

"Ortaya çıkan sorunlarla ya da en büyük sorunla baş etmeniz gerekir. İster lastikler, ister buna katkı sağlayan her şey olsun. Tur zamanları, 9 sene önce elde ettiğimiz derecelerden 3-4 sn daha yavaş. Bu yüzden pistin daha çok gelişmesi gerekiyor."

"Mercedes'in yarışta önde ya da oralarda bir yerde olmasını bekliyorum. Bu sene tüm yarışlarda pole pozisyonunu kazandılar. Ancak evet, buradaki düşük yol tutuşlu koşullarda farklı şeyler olabilir. Portimao'da McLaren'ı gördünüz. Benzer bir şeyin olma ihtimalini reddedemezsiniz. Burada birçok açıdan geçiş yapmak daha zor. Bu açıdan gerçekten ilginç bir yarış olabilir."

"Lastik seçimi ve lastik aşınması, özellikle 8. virajda olabileceklerle birlikte, kilit nokta olabilir." dedi.

Horner ayrıca pilotlarının şimdiden 8. virajı tam gaz döndüklerini söyledi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Abdullah Çelik

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