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Formula 1 / Türkiye GP / Röportaj

Leclerc: "Her tur daha çok keyif aldım!"

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Leclerc: "Her tur daha çok keyif aldım!"
Ekleyen:
, Editör

Charles Leclerc, zorlu şartlarda sürüş yapmaktan keyif aldığını ama gelecekte bunun tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Türkiye'deki ilk günün ardından verdiği demeçte, kaygan yüzeyde sürüş yapmaktan keyif aldığını belirtti.

Monakolu pilot, "Pitten çıkar çıkmaz bunun unutulması gereken bir gün olacağını düşündüm, ancak her geçen tur daha çok eğlenmeye başladım!"

"Bu iki seansın ardından sadece bu kadar düşük yol tutuş şartlarında sürmenin ne kadar hoş olduğunu doğrulayabilirim."

"Açıkçası bu, Formula 1 için normal bir durum değil ve bunun tekrar olmasını önlemeliyiz, ancak sürüş açısından çok eğlenceliydi ve rekabet açısından da iyiydi."

"Hafta sonu koşulların çok daha iyi hale geleceğini sanmıyorum, bu yüzden çok fazla tur atabilmek ve iyi geri bildirimlerle sahip olabilmek güzeldi."

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Amaç, yarından önce nasıl davranmamız gerektiğini iyi şekilde anlamak ve iyi bir sonuç elde etmek için her şeyi en üst düzeye çıkarmak."

"Cuma böyle geçtiği zaman, çok az bilgiye sahip olduğumuz için çok iyi olmuyor. Ancak böyle bir pistte araç sürmek çok eğlenceli."

Dah aönce böyle şartlarda yarışıp yarışmadığı sorusuna Leclerc, “Hayır, ama karting'de bir kez olmuştu. Aslında tam tersiydi, çok fazla tutuş vardı ve çok zor bir yarıştı!"

"Bugün tam tersiydi. Daha önce hiç bu kadar kötü yol tutuş olan bir yerde kuru zemin lastiklerini sürmemiştim. Gerçekten buz üstünde gibiydim. Ama dediğim gibi sonunda çok eğlenceli bir gündü." yanıtını verdi.

Ancak Ferrari için iyi bir gün gibi görünüyordu.

Leclerc, "Umarım yarın da bunu koruyabiliriz. Şu anda hava tahmini yarın için pek de güven verici değil ve yağmur yağarsa bu asfaltta durumun nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrim yok."

"Bizi basit bir cumartesi gününün beklediğini sanmıyorum. Ancak her şeyi mükemmel şekilde yapmayı başarırsak, rekabetçi kalabileceğimizi ve iyi fırsatlara sahip olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari nel paddock

Charles Leclerc, Ferrari nel paddock
1/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari e Charles Leclerc, Ferrari parlano ai media

Sebastian Vettel, Ferrari e Charles Leclerc, Ferrari parlano ai media
2/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
3/17

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
4/17

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
5/17

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
6/17

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
7/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
8/17

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
9/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
10/17

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
11/17

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
12/17

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
13/17

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000
14/17

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
15/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000
16/17

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
17/17

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Kemal Şengül

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