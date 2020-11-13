Leclerc: "Her tur daha çok keyif aldım!"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Türkiye'deki ilk günün ardından verdiği demeçte, kaygan yüzeyde sürüş yapmaktan keyif aldığını belirtti.

Monakolu pilot, "Pitten çıkar çıkmaz bunun unutulması gereken bir gün olacağını düşündüm, ancak her geçen tur daha çok eğlenmeye başladım!"

"Bu iki seansın ardından sadece bu kadar düşük yol tutuş şartlarında sürmenin ne kadar hoş olduğunu doğrulayabilirim."

"Açıkçası bu, Formula 1 için normal bir durum değil ve bunun tekrar olmasını önlemeliyiz, ancak sürüş açısından çok eğlenceliydi ve rekabet açısından da iyiydi."

"Hafta sonu koşulların çok daha iyi hale geleceğini sanmıyorum, bu yüzden çok fazla tur atabilmek ve iyi geri bildirimlerle sahip olabilmek güzeldi."

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Amaç, yarından önce nasıl davranmamız gerektiğini iyi şekilde anlamak ve iyi bir sonuç elde etmek için her şeyi en üst düzeye çıkarmak."

"Cuma böyle geçtiği zaman, çok az bilgiye sahip olduğumuz için çok iyi olmuyor. Ancak böyle bir pistte araç sürmek çok eğlenceli."

Dah aönce böyle şartlarda yarışıp yarışmadığı sorusuna Leclerc, “Hayır, ama karting'de bir kez olmuştu. Aslında tam tersiydi, çok fazla tutuş vardı ve çok zor bir yarıştı!"

"Bugün tam tersiydi. Daha önce hiç bu kadar kötü yol tutuş olan bir yerde kuru zemin lastiklerini sürmemiştim. Gerçekten buz üstünde gibiydim. Ama dediğim gibi sonunda çok eğlenceli bir gündü." yanıtını verdi.

Ancak Ferrari için iyi bir gün gibi görünüyordu.

Leclerc, "Umarım yarın da bunu koruyabiliriz. Şu anda hava tahmini yarın için pek de güven verici değil ve yağmur yağarsa bu asfaltta durumun nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrim yok."

"Bizi basit bir cumartesi gününün beklediğini sanmıyorum. Ancak her şeyi mükemmel şekilde yapmayı başarırsak, rekabetçi kalabileceğimizi ve iyi fırsatlara sahip olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.