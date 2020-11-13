Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
FP3:
12 Saat
:
23 Dakika
:
52 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Pirelli, İstanbul Park'ın yeniden asfaltlanacağını çok geç öğrenmiş

paylaşım
yorumlar
Pirelli, İstanbul Park'ın yeniden asfaltlanacağını çok geç öğrenmiş
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Pirelli Formula 1 patronu Mario Isola, İstanbul Park pistinin yeniden asfaltlanacağını erkenden bilselerdi buna hazırlık olarak daha yumuşak lastikleri getirebileceklerini söyledi.

Pirelli, normalde lastikler üzerinde çok zorlayıcı olan İstanbul Park pistinin asfaltının yenileneceğini, yarış için en sert üç lastiğini seçmesinden haftalar sonra öğrendi. Pirelli, pilotların İstanbul Park pistinde zorlanmamaları için en sert 3 lastiği - C1, C2, C3 - Türkiye'ye getirdi.

Türkiye'de ilk günkü sürüşlerde pilotların aşırı kaygan pist yüzeyinde çok zorlanmasının ardından Isola, mevcut asfalt yapısına göre Türkiye'ye bir kademe daha yumuşak lastik getirebileceklerini söyledi. Bu sayede pilotlar hafta sonu boyunca daha fazla yol tutuşu bulabilirdi.

İşin ironik yanı, Pirelli'nin piste çok yakın bir fabrikası olmasına ve Türkiye ile iyi bağlantıları olmasına rağmen pist asfaltının yenileneceğini bilmiyor olması.

Isola, "Açıkçası pist yüzeyinin yeniden asfaltlanacağını oldukça geç öğrendik. Ve asfaltın karakteristiğini bilmiyorduk."

"Asfaltın durumuna ve türüne göre oldukça muhafazakar lastik seçimine sahibiz."

"Portimao'dakine oldukça benzer yumuşaklıkta, üzeri bitumenli, lastiklerin giderek yol tutuşu bulduğu bir asfalt yüzeyi bekliyorduk."

"Ancak burada hiç yol tutuşu yok. Muhtemelen sıcaklığın, pistin ıslak olmasının, asfalt yapısının ve mümkün olan en sert lastikleri seçmiş olmamızın hepsinin bir araya gelmesi bunu etkiledi."

"Buranın Tilke'nin desteğiyle yeniden asfaltlandığını düşünüyorum. Portimao ise Dromo'nun yardımıyla yeniden asfaltlandı. Bu iki şirket, bu konular üzerinde çalışıyorlar. Muhtemelen farklı materyaller kullanmış olabilirler."

"Pistin asfaltlama işlemine oldukça geç karar verildiğine inanıyorum. Normalde FIA ile çok iyi bağlantıya sahibiz. Eskiden beri gittiğimiz pistlerle alakalı bilgi erkenden gelir. Bu sene ise normalden daha zor."

"Yeni organizatörlerle bilgi paylaşımı çok açık olmayabilir. Ancak bunun sonucunda, pistin yeni asfalta sahip olacağını 4 hafta önce, pistte çalışmalar başlamadan hemen önce öğrendik."

"Pistin tamamen yeni bir imajla görünmesini, her şeyin iyi durumda olduğunu göstermek istemiş olabilirler. Pist asfaltı tabii ki oldukça eskiydi ancak bu, yarışmak için yeteri kadar iyi olmadığı manasına gelmez."

"Bu, kabullenmemiz gereken bir karar çünkü olan oldu. Artık yapabileceğimiz çok az şey var. Ancak bunun sonucunda temel olarak çok düşük yol tutuşu olacak."

"Bana göre ortada dramatik bir durum yok çünkü bu, pilotlara ekstra bir mücadele sağlayacak. Mühendisler için belirsizlik olacak. Bu tür durumlar olduğunda bazen daha iyi yarış dahi olabiliyor." dedi.

İlgili haberler:

Isola, pist asfaltının değiştiğini öğrendiklerinde lastikleri değiştirmek için zaman kalmadığını, o dönemde İstanbul için hazırlanan lastiklerin çoktan hazırlandığını söyledi.

Isola, "Hazırlanan lastikleri değiştirebilmemiz için 4 hafta yeterli değil. Lastikleri çoktan üretmiştik ve Türkiye için yola çıkmışlardı. F1 lastikleri Romanya'da hazırlanıyor, ardından ayrıştırma için Didcot'a gönderilmek zorunda çünkü lastik dağılımını FIA yapıyor."

"Bu yüzden bu işi piste gitmeden yapmak zorundayız, aksi takdirde lastikleri tırlara FIA dağılımına göre koymakta zorlanıyoruz. Bu işlem tamamlandıktan sonra tırlar Türkiye için yola çıktı."

"Yani fabrikamız buraya çok yakın, sadece yarım saat uzaklıkta olsa dahi önceden bilgi alamadık."

"Türkiye fabrikasındaki arkadaşlarımız, asfaltlama işlemi biter bitmez asfaltı ölçmek için bize yardımcı oldular. Hem makro, hem de mikro sertlik açısından çok pürüzsüz bir asfalt var."

"Dün yine ölçüm yaptık, hafif farklı çıktı ancak yine de İstanbul'da normalde olan sertlikte asfalt yok. Biz, pistin yapısına, sertliğine, 8. viraja vb şeylere, ayrıca asfalt yapısına göre lastikleri seçtik."

"Şimdi bu seçimin bu pist için biraz fazla sert olduğu netleşti." dedi.

 
Horner: "Türkiye'de Portekiz'deki ilk tura benzer mücadele olabilir"

Önceki haber

Horner: "Türkiye'de Portekiz'deki ilk tura benzer mücadele olabilir"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor

Hamilton: "Bugün rezalet geçti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bugün rezalet geçti"

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?

Leclerc: "Her tur daha çok keyif aldım!"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Leclerc: "Her tur daha çok keyif aldım!"

Vettel endişeli değil: "Pist hafta sonu boyunca gelişecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel endişeli değil: "Pist hafta sonu boyunca gelişecek"

Horner: "Türkiye'de Portekiz'deki ilk tura benzer mücadele olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Türkiye'de Portekiz'deki ilk tura benzer mücadele olabilir"

Vural Ak: "İstanbul Park er meydanı, aracı güçlü olanın gazladığı bir yer değil!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vural Ak: "İstanbul Park er meydanı, aracı güçlü olanın gazladığı bir yer değil!"

Son Haberler

Pirelli, İstanbul Park'ın yeniden asfaltlanacağını çok geç öğrenmiş
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, İstanbul Park'ın yeniden asfaltlanacağını çok geç öğrenmiş

Horner: "Türkiye'de Portekiz'deki ilk tura benzer mücadele olabilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Türkiye'de Portekiz'deki ilk tura benzer mücadele olabilir"

Vettel endişeli değil: "Pist hafta sonu boyunca gelişecek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel endişeli değil: "Pist hafta sonu boyunca gelişecek"

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor
F1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti

2s
2
Formula 1

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor

1s
3
Formula 1

Hamilton: "Bugün rezalet geçti"

5s
4
Formula 1

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?

2s
5
Formula 1

Leclerc: "Her tur daha çok keyif aldım!"

2s

Son Haberler

Pirelli, İstanbul Park'ın yeniden asfaltlanacağını çok geç öğrenmiş
F1

Pirelli, İstanbul Park'ın yeniden asfaltlanacağını çok geç öğrenmiş

Horner: "Türkiye'de Portekiz'deki ilk tura benzer mücadele olabilir"
F1

Horner: "Türkiye'de Portekiz'deki ilk tura benzer mücadele olabilir"

Vettel endişeli değil: "Pist hafta sonu boyunca gelişecek"
F1

Vettel endişeli değil: "Pist hafta sonu boyunca gelişecek"

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor
F1

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?
F1

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?

Son Videolar

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
8s

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler 04:52
Formula 1
9s

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1
1 Kas 2020

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1
30 Eki 2020

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.