Pirelli, İstanbul Park'ın yeniden asfaltlanacağını çok geç öğrenmiş

Pirelli, normalde lastikler üzerinde çok zorlayıcı olan İstanbul Park pistinin asfaltının yenileneceğini, yarış için en sert üç lastiğini seçmesinden haftalar sonra öğrendi. Pirelli, pilotların İstanbul Park pistinde zorlanmamaları için en sert 3 lastiği - C1, C2, C3 - Türkiye'ye getirdi.

Türkiye'de ilk günkü sürüşlerde pilotların aşırı kaygan pist yüzeyinde çok zorlanmasının ardından Isola, mevcut asfalt yapısına göre Türkiye'ye bir kademe daha yumuşak lastik getirebileceklerini söyledi. Bu sayede pilotlar hafta sonu boyunca daha fazla yol tutuşu bulabilirdi.

İşin ironik yanı, Pirelli'nin piste çok yakın bir fabrikası olmasına ve Türkiye ile iyi bağlantıları olmasına rağmen pist asfaltının yenileneceğini bilmiyor olması.

Isola, "Açıkçası pist yüzeyinin yeniden asfaltlanacağını oldukça geç öğrendik. Ve asfaltın karakteristiğini bilmiyorduk."

"Asfaltın durumuna ve türüne göre oldukça muhafazakar lastik seçimine sahibiz."

"Portimao'dakine oldukça benzer yumuşaklıkta, üzeri bitumenli, lastiklerin giderek yol tutuşu bulduğu bir asfalt yüzeyi bekliyorduk."

"Ancak burada hiç yol tutuşu yok. Muhtemelen sıcaklığın, pistin ıslak olmasının, asfalt yapısının ve mümkün olan en sert lastikleri seçmiş olmamızın hepsinin bir araya gelmesi bunu etkiledi."

"Buranın Tilke'nin desteğiyle yeniden asfaltlandığını düşünüyorum. Portimao ise Dromo'nun yardımıyla yeniden asfaltlandı. Bu iki şirket, bu konular üzerinde çalışıyorlar. Muhtemelen farklı materyaller kullanmış olabilirler."

"Pistin asfaltlama işlemine oldukça geç karar verildiğine inanıyorum. Normalde FIA ile çok iyi bağlantıya sahibiz. Eskiden beri gittiğimiz pistlerle alakalı bilgi erkenden gelir. Bu sene ise normalden daha zor."

"Yeni organizatörlerle bilgi paylaşımı çok açık olmayabilir. Ancak bunun sonucunda, pistin yeni asfalta sahip olacağını 4 hafta önce, pistte çalışmalar başlamadan hemen önce öğrendik."

"Pistin tamamen yeni bir imajla görünmesini, her şeyin iyi durumda olduğunu göstermek istemiş olabilirler. Pist asfaltı tabii ki oldukça eskiydi ancak bu, yarışmak için yeteri kadar iyi olmadığı manasına gelmez."

"Bu, kabullenmemiz gereken bir karar çünkü olan oldu. Artık yapabileceğimiz çok az şey var. Ancak bunun sonucunda temel olarak çok düşük yol tutuşu olacak."

"Bana göre ortada dramatik bir durum yok çünkü bu, pilotlara ekstra bir mücadele sağlayacak. Mühendisler için belirsizlik olacak. Bu tür durumlar olduğunda bazen daha iyi yarış dahi olabiliyor." dedi.

Isola, pist asfaltının değiştiğini öğrendiklerinde lastikleri değiştirmek için zaman kalmadığını, o dönemde İstanbul için hazırlanan lastiklerin çoktan hazırlandığını söyledi.

Isola, "Hazırlanan lastikleri değiştirebilmemiz için 4 hafta yeterli değil. Lastikleri çoktan üretmiştik ve Türkiye için yola çıkmışlardı. F1 lastikleri Romanya'da hazırlanıyor, ardından ayrıştırma için Didcot'a gönderilmek zorunda çünkü lastik dağılımını FIA yapıyor."

"Bu yüzden bu işi piste gitmeden yapmak zorundayız, aksi takdirde lastikleri tırlara FIA dağılımına göre koymakta zorlanıyoruz. Bu işlem tamamlandıktan sonra tırlar Türkiye için yola çıktı."

"Yani fabrikamız buraya çok yakın, sadece yarım saat uzaklıkta olsa dahi önceden bilgi alamadık."

"Türkiye fabrikasındaki arkadaşlarımız, asfaltlama işlemi biter bitmez asfaltı ölçmek için bize yardımcı oldular. Hem makro, hem de mikro sertlik açısından çok pürüzsüz bir asfalt var."

"Dün yine ölçüm yaptık, hafif farklı çıktı ancak yine de İstanbul'da normalde olan sertlikte asfalt yok. Biz, pistin yapısına, sertliğine, 8. viraja vb şeylere, ayrıca asfalt yapısına göre lastikleri seçtik."

"Şimdi bu seçimin bu pist için biraz fazla sert olduğu netleşti." dedi.