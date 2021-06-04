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Horner: "Toto'nun yerinde olsam, çenemi kapalı tutardım"

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Red Bull takım patronu Christian Horner, "Toto Wolff'un ön kanadıyla yarışsaydım, çenemi kapalı tutardım." dedi ve esnek kanatlar üzerine konuştu.

Horner: "Toto'nun yerinde olsam, çenemi kapalı tutardım"

Mercedes, Bakü'deki hafta sonundan önce esnek arka kanat kullanan takımları protesto edebileceğini belirtmişti ve bu konu üzerinde çokça kez durmuştu.

Ancak bugün Mercedes de esneyen bir arka kanat kullandı.

Horner konu hakkında şunları söyledi: "Evet, Mercedes'in arka kanadımızı protesto edeceği hakkında birçok söylenti dolandı ancak önemli olan şu: Eğer bir araç, kurallara uyuyorsa ve testleri geçiyorsa bu araç legaldir. FIA, bize testlerle geldi ve onların kanatları o testlerde bizden daha kötü durdu."

"Araçların arkasından çok, ön taraflarına bakmak isterdim. Yani bir sorunu çözmeye çalışıyorsun, bu yüzden de testler yapılıyor. Tasarlanan araçların geçmesi gereken çekme testleri var."

Horner'ın "Ön kanatlara da bakılmasını isterdim." demesinin ardından bu söylemini detaylandırılması istendi. Horner, şunları ekledi: "Arka kanatlar hakkında çok fazla şey konuşuldu ve birçok değişiklik yapılması gerekti. Eğer aracın bir ucuna bakıyorsanız, diğer tarafına da bakmanız gerek. Sadece bir tarafa bakarak, kuralların sadece bu alana uygulandığını söyleyemezsiniz. Bütün parçalara bakmanız gerek ve bazen ne istediğin konusunda dikkatli olmalısın."

"Eğer, Toto'nun aracındaki ön kanat bende olsaydı, çenemi kapalı tutardım."

Horner'a ardından Mercedes'in ön kanadında ne gördüğü soruldu. Horner, bu soruyu şöyle cevapladı: "Yani, çok bir şey söylemeli miyim bilmiyorum. [Düzlüklerde], Ön kanatlarındaki sponsorları görebiliyorsunuz ve frenleme noktasına geldiklerinde bu sponsorlar kayboluyor. Belki de bu yüzden böyle bir tasarım yapmışlardır, sponsorları daha çok gösterebilmek için."

Alpine'den Marcin Budkowski, artık griddeki her takımın esnek kanat kullandığını belirtmişti. Horner bu konu hakkında, "Bence her araçların kanatları belli derecede esniyor, bu kanatlara binen yüklerle birlikte onları tamamen katı yapmak imkansız çünkü tonlarca yere basma gücü üretiliyor. Bence Alfa Romeo ve Haas bile bu testlerin getirilmesiyle birlikte sıkıntı yaşıyor."

"Bu [esneyen kanatlar] yeni bir şey değil ve yıllardır varlardı. Her seansın ardından çekme testleri de vardı." ifadelerini kullandı.

Horner, son olarak esneyen kanatlar üzerindeki kuralların nasıl belirlenmesi gerektiği üzerine konuştu ve şunları söyledi:  "Bence kurallar evirilmeli, parçaları kurallar içinde dizayn edebilen çok zeki mühendisler var ve onların işi bu. Bu yüzden onlara para ödüyoruz. Formula 1 bununla, mühendislik dehalıkları ile alakalı."

"Eğer standart araçlar isteseydik, F2 gibi yapardık [Herkes aynı şasiyi kullanırdı]. Bence bu, sporun bir parçası. Limitleri zorlamak Formula 1'in işi. Kuralların içinde ve legal olarak limitleri zorlamanız gerek. Biz de dahil olmak üzere pit yolundaki diğer bütün takımların yaptığı bu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Can Çarpıcı

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