Singapur Grand Prix'si, COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi!

İptal haberi ilk önce BBC tarafından ortaya atıldı ve Motorsport.com'un kaynakları, 2021 Singapur Grand Prix'sinin iptal edildiğini doğruladılar. Singapurlu yetkililer, mevcut seyahat kısıtlamaları devam ederken herhangi bir yarış düzenlemenin imkansız olduğuna karar verdiler ve yarışı iptal etme yolunu tercih ettiler.

Şu anda Singapur'a giriş, COVID-19'un yayılımını en aza indirmek amacıyla kısıtlanmış durumda ve bu da binlerce insanın gece yapılması planlanan katılmasının mümkün olmadığı anlamına geliyor.

Singapur GP henüz resmi bir açıklamada bulunmadı fakat bir Formula 1 sözcüsü, Liberty Media'nın programın planlandığını gibi gerçekleşmesini sağlamak için organizatörlerle sıkı şekilde çalıştığını belirtti.

Sözcü, ayrıca "Gerekirse buna adapte olmak için pek çok seçeneğimiz var." diyerek alternatiflere sahip olduklarını işaret etti.

Motorsport.com, F1'in Singapur'dan boşalan yere geçmek için birden fazla seçeneğin olduğunu öğrendi, fakat henüz bir karar alınmadı.

Olası seçenekler arasında bu yılın başında iptal edilen Çin ve Türkiye'nin yanı sıra Amerika'da ikinci bir yarış düzenlemek de yer alıyor.

Singapur GP, 3 Ekim için planlanmıştı ve 26 Eylül'deki Rusya GP'den bir hafta sonra yapılacaktı. Singapur'dan 1 hafta sonra da Japonya GP gerçekleşecekti.

Şimdi seçilecek yarışın coğrafi anlamda bu iki yarışa uyması gerekecek. Fakat seçeneklerden biri Japonya GP'yi bir hafta ileri çekip, 17 Ekim tarihi için ikinci bir Amerika yarışı eklemek olabilir. Böylelikle Amerika'da 17 ve 25 Ekim tarihlerinde iki ayrı yapılmış olacak.

Şu anda Brezilya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere'nin seyahat konusundaki kırmızı listesinde yer alıyor. Bu da takımların bu ülkelere gitmeleri halinde İngiltere'ye dönüşlerinde belli bir süre karantinada kalacakları anlamına geliyor.

Ayrıca Avustralya da ülke sınırlarını açma konusunda temkinli davranıyor ve bu, 21 Kasım'daki Avustralya GP için engel oluşturabilir.

Formula 1, yılın ikinci yarısında problemlerle karşılaşabileceğini bildiği için Avusturya'da iki yarış düzenlemeyi tercih etmişti.