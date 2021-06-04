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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Hamilton: "İyi bir gündü, sadece çok hızlı değildim"

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Mercedes pilotu Lewis Hamilton, takım olarak zorlandıkları iki seansın ardından iyi bir gün geçirdiğini sadece çok hızlı olamadığını söyledi.

Hamilton: "İyi bir gündü, sadece çok hızlı değildim"

Hamilton, gün içinde radyodan nerede vakit kaybettiğini sormuştu. İngiliz pilot, özellikle de araçta fazla benzin yokken ve yumuşak lastikler takılıyken hız bulmakta zorlandı.

Günü hakkında konuşan 7 kez dünya şampiyonu şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olmak gerekirse, gerçekten iyi bir gün geçirdim. Yani, temiz hissettirdi, ihtiyacımız olan tüm turları attım ve çok hata yapmadım. Sanırım 1. antrenman seansında bir blokaj yaptım [o kadar]."

"Genel olarak iyi sürdüğümü hissediyorum ve ilk seansta araçta daha iyi hissettim. İkinci seansta ise araçtan daha fazla zaman çıkaramazdım. Yani kesinlikle çok gerideyiz ve bence herkes verilere bakarak nerede gelişebileceğimizi anlamaya çalışacak. Yarış temposunda ise daha iyiydik."

Bunun ardından Hamilton'a, tur iyi hissettirse de tur zamanının bunu göstermemesinin nasıl bir his olduğu soruldu. İngiliz pilot, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Bu seans [2. antrenman seansı], genel olarak iyi hissettirmedi. Zorluyordum ve limitteydim ama aracın sınırları vardı. Daha çabuk olmam gereken yerlerde daha çok yol tutuşu bulamıyorum. Yani, bu işin içinden çıkmaya çalışacağız. [Pistin] bazı bölümlerinde tempomuz iyi olmasına rağmen, ilk 10'un dışında olmamız kolay değil ve neden olduğumuz yerdeyiz bilmiyorum."

Hamilton, zorlu geçen Monako hafta sonunun ardından takım olarak bundan öğrenecekleri şeyler olduğunu belirtmişti. İngiliz pilota, Monako'daki hafta sonundan öğrendiklerini takım olarak burada kullanıp kullanamadıkları soruldu.

Hamilton bu soruyu "Bence şu an bunu söyleyebilmek imkansız. Öyle durmuyor, tempo olarak ileri gitmiş gibi durmuyoruz. Hatta bugün geri gitmişiz gibi durdu ama bilmiyorum, bekleyip göreceğiz."

"Söylediğim gibi genel olarak iyi bir gün geçirdim gibi hissediyorum, sadece çok hızlı değildim yani evet, bunun üzerinde çalışacağız." şeklinde yanıtladı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Can Çarpıcı

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