Horner, Ricciardo'nun neden Renault'ya gittiğini hâlâ anlayamıyor

Red Bull ile yarıştığı dönemde harika performanslar göstererek dikkatleri üzerine çeken Daniel Ricciardo, geçen yıl Renault'ya geçti ve elde ettiği en iyi sonuç Monza'daki dördüncülüktü.

Diğer tarafta Red Bull, son yıllarda olduğu gibi çeşitli pistlerde galibiyet savaşı verdi ve Max Verstappen, üç galibiyet aldığı yılda düzenli olarak podyum savaşında kaldı.

Bundan ötürü Ricciardo'nun neden Red Bull'dan Renault'ya geçtiği hâlâ merak edilirken, Red Bull patronu Christian Horner da Ricciardo'nun neden Renault'ya geçtiğini anlamadığını dile getirdi.

"O zamanlar hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim, çünkü Daniel'in takımda kalması için çok çalıştım. Sonunda verdiği kararı anlayamadım."

"Daniel'i çok seviyorum, o harika bir adam, bu takımın harika bir parçasıydı ve Red Bull şapkamı bir kenara koyarsam, yaptığı hamlenin arkasındaki mantığını anlayamadım."

"Mercedes veya Ferrari için ayrılsaydı, o zaman bunu anlayabilirdim."

Ricciardo'nun takımdan ayrılmasının temel sebeplerinden birisinin, Red Bull'un son dönemde Max Verstappen'e daha fazla odaklanmaya başlaması olduğu düşünülüyor.

"Bu elbette üzüntü vericiydi çünkü sürücüler arasında harika bir dinamik vardı. Ricciardo'nun takım içinde var olduğunu hissettiği herhangi bir hayal kırıklığı ya da kayırmacılığın olduğunu fark etmedim. Bu, yıllar boyunca pek çok kez konuştuğumuz bir şey."

"Rekabetçi bir pilottu ama belli ki bir değişime ve canlılığa ihtiyacı vardı ve Max faktörü kesinlikle onun karar alma sürecinde bir unsurdu."

“O harika bir pilot ve umarım hâlâ bazı başarılar elde etmeye devam eder.”

Ricciardo'nun geçen yılki sonuçların ardından pişman olup olmadığı sorusuna Horner, “Bence buna sadece Daniel cevap verebilir. Geçen yıl takımda olsaydı, galibiyetler ve pole pozisyonları için mücadele ederdi. Ama durum böyle değildi. Bu konudaki düşüncelerinin ne olduğunu kendisi bilebilir, ben kimsenin zihnini okuyamam." yanıtını verdi.

Ricciardo'nun kaybı Red Bull için bir darbe olsa da Horner'a göre bu durum, Verstappen'in başka bir seviyeye çıkmasına yardım etti.

Horner, "Daniel ayrıldıktan sonra Max, üst düzey bir sürücü olarak omuzlarında olan yükü ve sorumluluğu anladı. Bu sayede vites yükseltti."

“Bu sorumluluğu inanılmaz derecede harika şekilde üstlendi ve takımı ileriye doğru götürme şekli, kokpit içerisinden verdiği geri bildirimler ve takımın gelişimi konusunda takip ettiği yön olağanüstüydü."

"Alex Albon bence harika bir yetenek ve bence potansiyeli var. Max'in takım arkadaşı olmak muhtemelen padokta olabilecek en zorlu iş ve Alex'in Max'ten çok şey öğreneceğini düşünüyorum."

“Açıkçası geçen yıl öğrendiklerini kaçınılmaz şekilde uygulamak zorunda ve Formula 1'de beklentiler sadece büyür, azalmaz."

Slider Liste Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ve Christian Horner, Red Bull Racing Takım Patronu 1 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Markko, Consultant, Red Bull Racing and Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing 2 / 4 Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Christian Horner ve Max Verstappen, Red Bull Racing 3 / 4 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Dr Helmut Marko, Red Bull Motorsport Consultant, Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal and Daniel Ricciardo, Red Bull Racing 4 / 4 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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