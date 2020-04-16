Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
224 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Renault, Ricciardo ile ilgili kararını sezon başlamadan verebilir

paylaşım
yorumlar
Renault, Ricciardo ile ilgili kararını sezon başlamadan verebilir
Ekleyen:
, Editör
16 Nis 2020 11:16

Renault takım patronu Cyril Abiteboul, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Daniel Ricciardo ile 2020 sondasında devam edip etmeyeceklerine, yeni sezon başlamadan karar verebileceklerini dile getirdi.

Renault, 2018 sezonun ardından Daniel Ricciardo ile anlaşarak herkesi şaşırtmıştı. Avustralyalı pilotun imzaladığı iki yıllık anlaşma, 2020'nin ardından sona eriyor.

Ricciardo'nun adı son yıllarda olduğu gibi yine Ferrari ile anılıyor ve Sebastian Vettel'in yeri için ana aday konumunda yer alıyor.

Renault, ilk yarışların ardından Ricciardo ile yeni bir anlaşma imzalamayı umuyordu fakat koronavirüs nedeniyle ilk dokuz yarışın gerçekleşmeyeceği açıklandı.

Bununla birlikte Cyril Abiteboul, Ricciardo ile sözleşme uzatma ya da yollarını ayırma kararını sezon başlamadan önce alabileceklerini dile getirdi.

Abiteboul, "Eğer normal bir sezon gibi başlasaydı, bu konu üzerinde çalışmaya zaten başlamış olurduk. Daniel'in ilk dört yarıştaki performansını değerlendirirdik ve duruma göre bir sonraki sezon için kontrat görüşmesine başlayıp başlamayacağımıza karar verirdik."

"Henüz yarışa başlayamadık. Yani hiçbir bilgimiz yok ama plan yapmak zorundayız. Sezon başlamadan kararlar almak zorunda kalabiliriz." dedi.

Ricciardo ayrıldığı takdirde kendileri için bir sorun olup olmayacağı sorusuna Abiteboul, "Eğer bunun olacağını beklemeseydim veya ön görmeseydim, bu bir sorun olurdu. Tam da bu yüzden görüşmeler yapıyoruz ve bir sürücü akademisine sahibiz." yanıtını verdi.

Abiteboul ayrıca yıllık 25 milyon dolar kazanan Ricciardo'nun koronavirüs nedeniyle ücretinde indirime gitmeyi kabul ettiğini belirtti.

"Bu daha önce yaptığımız bir konuşma. Daniel kendisinin bu konuda istekli olduğunu zaten kabul etti. Size maaşını azaltacağını onaylayabilirim."

30 yaşındaki pilotun maaşının, mevcut kriz ortasında kendileri için bir imaj sorunu yaratıp yaratmayacağı sorusuna Abiteboul, "Eğer sunduğumuz fikri kabul etmemiş olsaydı, o zaman olabilirdi. Şartları düzeltmek zorundayız ama prensip olarak Renault yönetimine güvence verebilirim. F1 programının dengesini bozmasından korkmuyorum." yanıtını verdi.

Sonraki haber
Horner, Ricciardo'nun neden Renault'ya gittiğini hâlâ anlayamıyor

Önceki haber

Horner, Ricciardo'nun neden Renault'ya gittiğini hâlâ anlayamıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
70 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Horner, Ricciardo'nun neden Renault'ya gittiğini hâlâ anlayamıyor

1s
2
Formula 1

Ferrari'nin günümüz F1 araçlarına ilham veren tasarım fikri

3
Formula 1

De la Rosa: "Hamilton'ın diğerlerine 'sorun yaratacağını' hemen anladım"

4
Formula 1

Ricciardo: "Bianchi, Leclerc'in ulaştığı hedeflere ulaşmış olurdu"

5
Formula 1

Magnussen, IndyCar'a katılmak istiyor

3s

Son Videolar

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Son Haberler

Renault, Ricciardo ile ilgili kararını sezon başlamadan verebilir
F1

Renault, Ricciardo ile ilgili kararını sezon başlamadan verebilir

Horner, Ricciardo'nun neden Renault'ya gittiğini hâlâ anlayamıyor
F1

Horner, Ricciardo'nun neden Renault'ya gittiğini hâlâ anlayamıyor

Hulkenberg: "Pilotlar maaşlarında kesinti yapmalı"
F1

Hulkenberg: "Pilotlar maaşlarında kesinti yapmalı"

Gutierrez: "Hanoi pistinin son kısmı çok teknik"
F1

Gutierrez: "Hanoi pistinin son kısmı çok teknik"

Magnussen, IndyCar'a katılmak istiyor
F1

Magnussen, IndyCar'a katılmak istiyor

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.