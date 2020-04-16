Renault, Ricciardo ile ilgili kararını sezon başlamadan verebilir

Renault, 2018 sezonun ardından Daniel Ricciardo ile anlaşarak herkesi şaşırtmıştı. Avustralyalı pilotun imzaladığı iki yıllık anlaşma, 2020'nin ardından sona eriyor.

Ricciardo'nun adı son yıllarda olduğu gibi yine Ferrari ile anılıyor ve Sebastian Vettel'in yeri için ana aday konumunda yer alıyor.

Renault, ilk yarışların ardından Ricciardo ile yeni bir anlaşma imzalamayı umuyordu fakat koronavirüs nedeniyle ilk dokuz yarışın gerçekleşmeyeceği açıklandı.

Bununla birlikte Cyril Abiteboul, Ricciardo ile sözleşme uzatma ya da yollarını ayırma kararını sezon başlamadan önce alabileceklerini dile getirdi.

Abiteboul, "Eğer normal bir sezon gibi başlasaydı, bu konu üzerinde çalışmaya zaten başlamış olurduk. Daniel'in ilk dört yarıştaki performansını değerlendirirdik ve duruma göre bir sonraki sezon için kontrat görüşmesine başlayıp başlamayacağımıza karar verirdik."

"Henüz yarışa başlayamadık. Yani hiçbir bilgimiz yok ama plan yapmak zorundayız. Sezon başlamadan kararlar almak zorunda kalabiliriz." dedi.

Ricciardo ayrıldığı takdirde kendileri için bir sorun olup olmayacağı sorusuna Abiteboul, "Eğer bunun olacağını beklemeseydim veya ön görmeseydim, bu bir sorun olurdu. Tam da bu yüzden görüşmeler yapıyoruz ve bir sürücü akademisine sahibiz." yanıtını verdi.

Abiteboul ayrıca yıllık 25 milyon dolar kazanan Ricciardo'nun koronavirüs nedeniyle ücretinde indirime gitmeyi kabul ettiğini belirtti.

"Bu daha önce yaptığımız bir konuşma. Daniel kendisinin bu konuda istekli olduğunu zaten kabul etti. Size maaşını azaltacağını onaylayabilirim."

30 yaşındaki pilotun maaşının, mevcut kriz ortasında kendileri için bir imaj sorunu yaratıp yaratmayacağı sorusuna Abiteboul, "Eğer sunduğumuz fikri kabul etmemiş olsaydı, o zaman olabilirdi. Şartları düzeltmek zorundayız ama prensip olarak Renault yönetimine güvence verebilirim. F1 programının dengesini bozmasından korkmuyorum." yanıtını verdi.