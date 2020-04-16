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Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg: "Pilotlar maaşlarında kesinti yapmalı"

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Hulkenberg: "Pilotlar maaşlarında kesinti yapmalı"
Ekleyen:
, Editör
16 Nis 2020 09:12

Nico Hulkenberg, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte, koronavrüs sürecinde yaptığı şeyleri anlattı ve pilotların maaşında indirime gitmesi gerektiğini söyledi.

Geçen yılın sonunda F1'e veda eden Nico Hulkenberg, Monako'da yaşamın nasıl olduğunu anlattı ve merak edilenleri cevapladı.

"İyiyim ve sağlıklıyım. Diğer herkes gibi, her şey durduğu için kendime aktiviteler aramak zorunda kaldım. Bu ilginç bir deneyim."

"Monako'da her şey adeta ölmüş durumda. Akşam ondan sabah beşe kadar sokağa çıkma yasağı var, dikkatlice takip ediliyor. Sadece marketler ve eczaneler açık. Burada yapılacak hiçbir şey yok, ancak gün boyunca dışarıda bir yürüyüşe çıkabilir veya güneşte oturabilirsiniz. Ancak, bir noktada artık yürüyüş için her türlü lokasyona gittiğimi fark ettim. Olanaklar sınırlı. Ancak Monako'daki durum, Fransa'daki kadar katı değil."

"Hiçbir şeyin olmadığı üçüncü hafta geride kaldı. Tüm bunlar başlamadan kısa bir süre önce Mallorca'daydım. Salgın İspanya'yı sert bir şekilde vurduğunda, adayı kapatmaya karar verdiler, ancak Monako'ya dönmeyi başardım."

"İlk hafta yapacak çok şey vardı, ama sonra sokaklar daha sessiz hale geldi. Yine de şikayet etmek yardımcı olmuyor. Kendi kendinize bir şeyler yapmanın yollarını aramalısınız. Neyse ki telefon ve e-posta ile iletişimde kalabilir ve bazı şeyler yapabilirsiniz.

"Sanal yarışlara katılıyor muyum? Doğrusu kendi simülatörüm yok. Olsaydı da oturma odamda çok fazla yer kaplardı. Ancak, üç hafta önce Bahreyn sanal Grand Prix'sine katıldım."

"Monako'daki Sainte-Devote virajına yakın bir yerde böyle bir simülatörün yer aldığı bir bilgisayar mağazası var. Bunu kullanmama izin verdiler. Bu mağazada yarış yapmayı çalıştım ve nasıl gittiğini gördünüz! Asla böyle bir şey denememiştim, ama deneyim ilginçti, eğlenceliydi. Yine aynı şeyi yapabileceğimi hayal edebiliyorum."

"Ayrıca antrenman yapıyorum ancak yarış zamanındaki kadar aktif değilim. Son altı ay içinde daha rahat bir yaşam tarzım vardı, bir kadeh şarap alabiliyorum ve iyi bir akşam yemeği yiyebiliyorum. Bu yüzden haliyle iki veya üç kilogram aldım. Ancak son zamanlarda kendimi test ettim ve hâlâ iyi durumda olduğumdan eminim."

"Altı ay boyunca araç sürmeyeceğimi biliyordum, bu yüzden rahatlamak ve sadece neler olup bittiğini anlamak istedim."

"F1 kış testlerini neredeyse hiç takip etmedim. Avrupa'da değildim. Testler sürücüler için çok ilginç değil. Evet, bir aracı sürüyorsunuz ama o kadar, başka bir şey olmuyor. İlk yarış yapılsaydı, o zaman takip ederdim."

Bu yıl yarış yapılmazsa, gelecek yıl dönüşünün zor olup olmayacağı sorusuna Hulkenberg, "Güzel soru ama cevaplaması zor. Şu anda herkesin anlaşmasının bir yıl daha uzayacağını söylemek spekülasyondan başka bir şey değil. Söylemesi imkansız. Durum herkes için yeni. Bu yüzden sezon başladığında pek çok soru ortaya çıkacak. Her şeyi sadece dışarıdan takip edebiliyorum ve doğru zamanda doğru yerde olmayı umuyorum. Stratejim mevcut durumla ilgili. Şu anda hepimiz yolcu rolündeyiz. Dünya normale döndüğü zaman neler olacağını göreceğiz. yanıtını verdi.

Hulkenberg, sporun mevcut finansal yapısı hakkında da konuştu.

"Yarışların yokluğunda küçük takımlar için büyük finansal riskler var. Ancak bu konu sadece sporla sınırlı değil. Duruma yanıt vermek ve bir şeyi değiştirmek gerekiyor. Sezon yapılacak mı bilmiyorum. Sezon sonuna kadar hâlâ çok zaman var. Ancak bu yıl yarış olmayacağını hayal bile edemiyorum."

"Benim için yorum yapmak kolay çünkü beni ilgilendirmiyor, ama sürücülerin hayatta kalmak için savaşırken takımlarını desteklemeleri gerektiğine inanıyorum. Futbolcular da maaşlarının bir kısmını bırakıyorlar."

"Maaşın bir kısmından vazgeçmemek, işini ve gelirini kaybeden insanlar için bir haksızlık olur. Daha fazla kazananlar daha cömert olmalı. Pilotlar da yapmalı. Lewis, "Cash is King" ifadesiyle ne demek istediğini göstermeli ve bir örnek teşkil etmeli."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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