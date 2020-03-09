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Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Aston Martin, Racing Point'in gelişimi için faydalı olacak"

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Szafnauer: "Aston Martin, Racing Point'in gelişimi için faydalı olacak"
9 Mar 2020 19:18

SportPesa Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer takımının 2020, 2021 ve gelecekteki sezonları nasıl geçireceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Rumen yönetici, takımın Aston Martin adını almasından F1 programına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Takım, 2018'deki sezonun ilk bölümünde Force India adıyla sezona devam ederken, 2019'da SportPesa Racing Point adı ile yarışlara devam ettiler. 2021'de ise takım sahibi Lawrence Stroll'ün Aston Martin hisselerini almasıyla beraber takımın adı Aston Martin F1 Team olacak.

Otmar Szafnauer bu konu hakkında şunları söyledi: "Bu, hem Aston Martin hem de Formula 1'in kendisi için çok önemli bir haber. Dünyanın en ikonik araba üreticilerinden biri olan Aston Martin, F1 gridinde bir mevcudiyet hissetmeliydi ve bu çözüm 2021 itibariyle Aston Martin F1 takımı kurularak ortadan kalkacak. Bu haber dünyadaki tüm taraftarları heyecanlandırmasıyla beraber Britanya'nın en iyi lüks spor otomobil üreticisinin marka olarak yükselmesini sağlayacak."

Aston Martin'in F1'e girmesinin 2020 ve gelecekteki sezonlardaki programı nasıl etkileyeceği konusunda ve bunun Silverstone'da bulunan fabrikada ne tepki aldığından ise şu şekilde bahsetti:

"Silverstone'daki 465 çalışanımız için bu haber ekstra bir enerji getirdi. Takım 30 yıl boyunca pek çok isim altında var olmayı başardı ve fabrika takımı olmaya hazır. Lawrence (Stroll) geçen hafta çalışanlarla konuştu ve Aston Martin'i sporun en büyük takımlarından biri yapmak üzerine net bir hedef belirledi. Herkes efsanevi bir araba üreticisinin motor sporlarının en üst seviyesine geri dönüşünü görmek için çok heyecanlı."

"An itibariyle bu haberin bu seneye bir etkisi yok ve 2021'in başına kadar Racing Point ismiyle devam edeceğiz. Oradan itibaren 'Aston Martin F1 Team' olarak bilineceğiz ve Racing Point ismi ortadan kalkacak. Bir fabrika takımına dönüşmemiz heyecan verici ve bu değişimleri yapmamız için senenin en iyi kısmına sahibiz ve pek çok değişiklik perde arkasında olacak. 2020 için ana hedefimizden sapmamamız önemli, ki bu da RP20 ile pistte rekabetçi olabilmek."

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