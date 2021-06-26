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Horner: "Mercedes'in elinde biraz daha zaman olduğunu düşünüyorduk"

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Red Bull takım patronu Christian Horner, sıralama turları öncesinde Mercedes'in elinde daha çok zaman olduğunu düşünmüş.

Horner: "Mercedes'in elinde biraz daha zaman olduğunu düşünüyorduk"

Horner; Red Bull'un evindeki, Red Bull Ring'deki, ilk pole pozisyonunu kazanmasından dolayı mutlu. 

"Evet, buradaki ilk pole pozisyonumuzdu. Takım ve Max, fantastik bir performans gösterdi. Max, herkes bu kadar yakınken pole için yeterli olan iki tur attı. İyi bir performanstı."

Lewis Hamilton, sıralama turlarında farklı bir strateji uygulayarak; son bölüme 3 set yumuşak lastik saklamış ve son bölümde 3 tur atmıştı. Horner, 3 tur atmak istendiğinde her şeyin çok sıkıştığını ve turlara iyi hazırlanılamadığını ifade etti.

"Bu strateji, bizim de daha önce üzerinde durduğumuz bir şeydi. Ancak 3 setle son bölüme kalmak, piste çıkış turlarında üzerinizde çok fazla baskı oluşturuyor ve turunuza istediğiniz gibi hazırlanamıyorsunuz. Her şeyin daha çabuk yapılması gerekiyor ve her şey daha yoğun oluyor ama bence bu da denenebilecek bir şeydi."

Horner, ayrıca seans başlamadan önce Mercedes'in elinde daha çok zaman olduğunu düşündüklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Onların elinde biraz daha zaman olduğunu düşünüyorduk ama sıcaklıklar biraz yükseldi ve bu araçları etkiledi. İki takım arasındaki farklar çok küçük. Aracı Max'ın mutlu olduğu bir sıcaklık aralığına getirdik ve iyi bir tur attık."

"Biraz endişeliydim çünkü Lewis'in son bölümde kullanabileceği fazladan bir set lastiği daha vardı ama tecrübelerimiz bize üç lastiğinizin olduğunda, daha çok tur atabilmek için biraz acele etmeniz gerektiğini göstermişti. Ben, bizim uyguladığımız stratejiyle mutluyum."

"Bence Max, iyi bir ritim yakalamıştı. Pole pozisyonunu alabilmemiz ve Sergio'nun ikinci çizgide olması, bizim için güzel."

Horner, normalde buradaki yarışın tek pit stopluk bir yarış olduğunu ancak yarın yağmurun da stratejiye etki edebileceğini belirtti.

"Bence yarın farklı bir meydan okumayla karşılaşabiliriz çünkü yarın yağmur bulutları bize doğru geliyormuş. Hava tahminlerinde fırtına olacağı tahmin ediliyor. Bu stratejiyi etkileyebilir ama normalde bu yarış, tek pit stopla bitirilen bir yarış."

"Yarın her şeyin nasıl gideceğini göreceğiz. İki Mercedes ve Max, orta hamurla başlıyor."

Red Bull, bu pole pozisyonuyla birlikte, 2013'ten bu yana ilk defa üst üste iki kez pole pozisyonunun sahibi oldu. Ayrıca Verstappen, yarınki yarışı kazanırsa Red Bull üst üste 4. yarışını kazanmış olacak. 

Horner, böyle devam etmeleri gerektiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Bunu devam ettirmemiz gerek, bence bütün takım mükemmel bir iş çıkarıyor. Elbette önümüze dikkatimizi dağıtacak şeyler atıyorlar ama Formula 1 böyle."

"Bence takımın bu dikkat dağıtıcı şeylere verdiği tepki ve gösterdiği performans, en önemli faktör. Momentumumuzu korumamız için gerekli olan şey bu. Bu tür sonuçları mümkün kılmak için fabrikadaki herkes çok sıkı çalışıyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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