Ocon: "Biraz endişeliyiz"

Alpine, Red Bull Ring'deki hafta sonuna çok iyi başlasa da, cumartesi günü Esteban Ocon için çok iyi geçmedi.

Fransız pilotun takım arkadaşı Fernando Alonso üçüncü bölüme kalıp seansı dokuzuncu sırada tamamlarken, Ocon 17. sırada olduğu birinci bölümde elendi.

Seanstan sonra Canal+'e konuşan Ocon şu ifadeleri kullandı: ''Bugün neler olduğunu açıklayamıyoruz ancak birinci bölümde elenmek kesinlikle kabul edilemez.''

''Yeterince tempomuz yoktu. Olan buydu.''

Fransız pilot, aracının istediği gibi çalışmadığını ve bu sorunların cevaplarına ulaşmaları gerektiğini çünkü şu anda mutlu olmadıklarını da dile getirdi.

''Bu sabahtan beri, araç istediğimiz gibi çalışmıyor. Diğer takımların büyük gelişimler gösterdiğini gördük hatta [aynı takımda olduğum] Fernando bile gelişim gösterdi. Yani açık şekilde, kendi tarafımızda açığa çıkarmamız gereken şeyler var çünkü şu anda olduğumuz yerden mutlu değiliz.''

Yarın Red Bull Ring gridinde 17. sırada yer alacak olan Ocon, yarış hakkında çok beklentiye sahip değil ve hatta endişeli olduklarını da açıkladı.

Ocon, ''Dürüst olmak gerekirse, oldukça endişeliyiz, bu kesin.''

''Yarışta her zaman çok fazla olay yaşanıyor ve bu bizim avantajımıza olabilir ancak aynı zamanda çok iyi bir pozisyonda değiliz.'' ifadelerini kullandı.

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images