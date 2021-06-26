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Vettel: “Turlarımı bir araya getirmeyi başaramadım”

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Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, bugünkü sıralama turlarında en gerektiği zamanda turlarını bir araya getirmeyi başaramadığını söyledi.

Vettel: “Turlarımı bir araya getirmeyi başaramadım”

Sebastian Vettel, cumartesi gününe iyi bir şekilde başlamış ve üçüncü antrenman seansını 6. sırada tamamlamıştı. Ancak sıralama turlarına gelindiğinde Vettel, üçüncü bölüme kalamadan elendi.

Alman pilot, son turunu atarken pist sınırlarını aştığı için tur zamanı silindi ve ardından iki pozisyon kaybetti. Böylelikle, yarın yarışa 14. sıradan başlayacak.

Sıralamalarından ardından verdiği demeçte, “Bilmiyorum. İyi bir tempo yakalayamadım. Bu yüzden, turlarımı bir araya getirmekte zorlandım ve her yerde biraz zaman kaybettim.”

“Bunu incelemem gerek. Fakat evet, iyi hissetmedim. Ayrıca herkes çok yakındı, bu yüzden elendik.” dedi.

Bunun ardından 4 kez dünya şampiyonuna iyi hissetmemesinin sebebinin araçta yapılan bir değişiklik mi olduğu sorulduğunda Vettel, bunun daha çok koşullardan kaynaklandığını dile getirdi.

“Hayır, tam olarak değil. Belki biraz koşullardan kaynaklanıyordu.”

“Benim tarafımdan ise, dediğim gibi gereken zamanda turlarımı bir araya getiremedim.”

Vettel, sözlerinin devamında pist sınırlarını aştığından ötürü turu silinerek 2 pozisyon kaybetmesinden de bahsetti.

“Evet, üçüncü bölüme kalacağımızı düşünmüyordum. 12. olacaktım ve şimdi 14. sıradayım.”

“Bu yüzden harika değil. Ancak elbette, o anda bu kadar küçük farklar bile çok önemli oluyor.”

“Belki de bu, sadece her şeyi bir araya getiremediğimin bir göstergesidir.”

Ancak Vettel, yarınki yarışın uzun olacağını ve her şeyin yaşanabileceğini de ekledi.

“Uzun bir yarış olacak. Yarın, ne yapabileceğimize bakacağız. İstediğimiz lastiği seçebileceğiz ama oldukça gerideyiz. Bu yüzden, ne olacağını yarın göreceğiz.”

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, leaves the pits

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, leaves the pits
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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