Marko: "FIA, takımların seçtiği ayarları değiştiremez"

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Formula 1'in Montreal'e dönüşünden hemen önce FIA tarafından yayınlanan bir teknik direktif, gündemin tamamen dalgalanma tarafına kaymasına neden oldu.

FIA, güvenlik sebeplerinden ötürü araçların dalgalanma seviyesine sınırlama getireceğini doğrularken, tabanda bazı değişiklik yapılmasına izin verdi. Bunlardan birisi de tabana ikinci bir destek kolu eklenmesine izin verilmesiydi.

Takımlar bundan Montreal'e giderken haberdar oldular ve sadece dalgalanmadan -en fazla- şikayet eden Mercedes bu destek koluna sahipti.

Ferrari patronu Mattia Binotto'ya göre bunu 1 gün içerisinde yapmak mümkün değil, hatta F1'deki takımların hiçbirisinde bunu yapabilecek bir teknoloji yok.

Bu durum Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'nun da kafasını karıştırmış durumda.

Motorsport.com ile yaptığı özel röportajda Marko, şunları söyledi: "Onların tabana ikinci bir destek kolu eklediğini gördüğümde çok şaşırdım."

"Teknik direktif çıktığında böyle bir parçayı tedarik etmek için yeterli zamanın olmayacağı belliydi."

Bunun Mercedes'in FIA'dan daha önce bilgi aldığı anlamına mı geldiği sorusuna Marko, "Yaşananları başka türlü açıklamak zor." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Marko aynı zamanda FIA'nın hamlelerinden de memnun değil ve sezon ortasında kural değişmesini doğru bulmuyor.

Marko, "Bu konuda Max'in yaptığı yoruma tamamen katılıyorum. Sezon ortasında böyle bir şeyi değiştirmek doğru değil"

"Ayrıca FIA, ayarlarımızı belirleyemez. Sürüş yüksekliğini değiştirmek zorunda kalmak, ayarlarımızı değiştirmeniz anlamına gelir ve FIA ​​bunu hiçbir şekilde yapamaz."

"Ek olarak tüm bunlar tek bir takımın yaşadığı sorunların ardından ortaya çıkıyor. Bu takımın kendi sorunlarını çözmesi ve bunun diğer takımları etkilememesi gerekiyor."

"Bunu takımın kendisi çözmeli, nitekim ortada belirli kurallar var ve bu kurallar herkes için aynı. Eğer bir takım sorunlarını çözemiyorsa bu onların sorunudur. Bu sorunu çözmek de nispeten kolay: Sadece aracın yüksekliğini artırmalılar. Fakat bunu yapınca da yavaşlıyorsunuz." dedi.

FIA yeni teknik direktifle çok fazla zıplayan araçlara sınırlama getirecek ve bazı takımlar mecburen yüksekliğini artıracaklar.

Bunun kendilerini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Marko, "Hayır. Bizi etkilemiyor çünkü şu an aracımız hiçbir şekilde zıplamıyor. Bu açıdan Mercedes için durum tam tersi. Bir bakıma yapmaya çalıştıkları şey onlar için ters tepmiş oldu."

"Yine de ortada çok fazla belirsiz parametre var. FIA'nın yakında başka bir açıklama daha yapması gerekiyor." dedi.