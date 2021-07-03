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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Horner: ''Max bugün araçtan daha fazlasını alabileceğini hissetti''

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Red Bull takım patronu Christian Horner, sıralama turlarının ardından mutsuz olan pilotu Max Verstappen'in her zaman daha iyisini aradığını söyledi.

Horner: ''Max bugün araçtan daha fazlasını alabileceğini hissetti''

Verstappen, Red Bull Ring'de art arda yapılan Grand Prix hafta sonunda ikinci kez pole pozisyonunu kazandı. Hollandalı pilotun takım arkadaşı Sergio Perez ise üçüncülüğü aldı ve böylece iki Red Bull sürücüsü de yarışa Mercedes'lerin önünde başlayacak.

Fakat Verstappen, sıralama turlarından sonraki telsiz mesajında ve verdiği röportajda çok mutlu değildi ve daha iyisini yapabileceklerini düşünüyordu.

Horner, sürücüsünün her zaman daha iyisini aradığını söyledi ve bugün üçüncü bölümün son sürüşlerinde Hollandalı pilotu neden ilk başta piste çıkardıklarını açıkladı.

''Max her zaman daha iyisini arıyor. Bugün araçtan daha fazlasını çıkarabileceğini hissetti. İlk sürüşünde küçük bir kilitlenme yaşadı biz de son sürüşünde onun temiz havada sürüş yapmasını istedik, bu da piste ilk çıktığı anlamına geldi.''

''Sıranın en başına geçtiğiniz zaman, havada bir boşluk yaratıyorsunuz ve bu sayede Max'ın arkasındaki Lando hafifçe bir hava koridoru etkisinden yararlanabildi. Max bu yüzden biraz sinirliydi.''

''Yine de, Checo'dan da harika bir performans geldi ve Mercedes'in önünde iki araçla birden olabilmek harika bir takım sonucu oldu.''

Horner, McLaren'ın yakınlığı hakkında da konuştu.

''McLaren'a yakındık. McLaren tarafında işler iyi gidiyor gibi duruyor çünkü düzlük hızları çok iyi.''

''Yarın havanın nasıl olacağını bilmiyoruz, buna göre hazırlanmalıyız. Ancak start pozisyonlarımız harika.''

Bugün sıralama turlarında Verstappen'i ve Red Bull'u destekleyen binlerce taraftar vardı ve uzun zamandır Formula 1'de böylesine kalabalık bir izleyici kitlesi görülmemişti.

Horner, taraftarları tekrar görebilmenin harika olduğunu şu şekilde açıkladı: ''Taraftarların nasıl bir atmosfer getirdiğini unutuyorsunuz.''

''Taraftarları tribünlerde görmeyeli çok uzun zaman olmuş gibi hissediyorum. Max'ın çok sadık ve büyük bir hayran kitlesi var. Max pole pozisyonunu aldığındaki sesi, pistin neresinde olursanız olun duyabilirdiniz. Taraftarları tekrar görebilmek Formula 1 için harika.''

Dutch fans fill the circuit with orange after pole for Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Dutch fans fill the circuit with orange after pole for Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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