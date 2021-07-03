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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Hamilton, Verstappen'in yarın "gezinerek" kazanacağını düşünüyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Lewis Hamilton, sıralama turlarını 4. sırada bitirmesinin ardından yarın hasarı azaltmaya çalışacaklarını belirtirken; şampiyonadaki ana rakibi Max Verstappen'in yarınki yarışı "gezinerek" kazanacağını düşündüğünü de ekledi.

Hamilton, Verstappen'in yarın "gezinerek" kazanacağını düşünüyor

İngiliz pilot, geçen hafta sonu gerçekleştirilen yarışta Verstappen'in rahat bir şekilde galibiyete uzanmasının ardından bu hafta sonu Red Bull'a biraz daha yaklaşabilmeyi umduklarını belirmişti.

Ancak Red Bull Ring'deki ikinci yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Hamilton, seansı 4. sırada noktalarken; Verstappen üst üste 3. pole pozisyonuna uzandı.

McLaren pilotu Lando Norris, sürpriz bir şekilde ikinci olurken; Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, yarışa 3. sıradan başlayacak. 

Hamilton, yarınki yarışta işlerinin geçen hafta sonuna kıyasla daha da zor olacağını belirtti.

"[Yarış] Geçen haftakinden daha da zor olacak, hız eksiğimiz devam ediyor. Araçtan her şeyi çıkarmaya çalıştık. Bulunduğumuz yer mevcut hızımızı yansıtıyor. Bu yüzden gelecek yarışlarda gerçekten performans bulmamız gerek."

"McLaren güncelleme getirdi mi bilmiyorum ama bugün çok hızlılardı. Lando da iyi bir iş çıkardı. Biz sadece gelişmeye çalışmalıyız."

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, yarınki yarışta Verstappen'in rahat bir şekilde kazanmasını beklediğini ve Mercedes'in yarın kazanma şansının olmadığını belirtti ve şöyle devam etti: "Saf hıza bakacak olursak [galibiyet] kesinlikle mümkün değil. Onların iki aracı da önümüzde yer alıyor ve bizden 0.3 saniye daha hızlılar."

"Bence araçlarını bu hafta sonu da geliştirdiler. Max'ın yarın rahat bir şekilde, gezinerek kazanacağını söyleyebilirim."

"Biz ise en azından Perez'in önüne geçmeye çalışarak bu hafta sonu aldığımız hasarı azaltmaya çalışacağız."

Sıralama turlarını 5. sırada tamamlayan Valtteri Bottas ise bu seansta Red Bull'a daha yakın olmayı beklediklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Geçen haftaya göre geri gittik ya da diğerleri bizden daha çok zaman kazandı."

"Olmamız gereken yerden 0.1 ya da 0.2 saniye uzakta olduğumuzu söyleyebilirim. C5 hamurundan dolayı mı bilmiyorum ya da McLaren bir şeyler bulmuş olmalı."

"Bugün, aracın hızı bu kadardı."

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