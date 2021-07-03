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Russell: “3 yıl önce yarış kazandığımdan beri bu kadar heyecanlanmamıştım”

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Williams pilotu George Russell, Avusturya’daki sıralama turlarında 9. olması ardından 3 yıl önce en son yarış kazandığından beri ilk kez bu kadar heyecanlandığını söyledi.

Russell: “3 yıl önce yarış kazandığımdan beri bu kadar heyecanlanmamıştım”

Russell, Williams’taki kariyeri boyunca ilk kez üçüncü bölüme çıktı ve bunu orta lastiklerle yapmayı başardı. Üstelik genç pilot, son bölümde 1:04.591’lik turuyla Aston Martin pilotu Lance Stroll’un önünde 9. sırada seansı noktaladı ve 8. sırada yer alan Sebastian Vettel’in de ceza alma ihtimali olduğu göz önünde bulundurulduğunda, İngiliz pilot daha iyi bir pozisyondan da start alabilir.

Williams pilotu, geçtiğimiz hafta sonu da etkileyici bir performans sergilemiş ve Red Bull Ring’deki yarışın ilk bölümünü 8. sırada götürmüştü fakat aracında çıkan teknik bir problem nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bugünkü sıralama seansı ardından konuşan Russell’a üçüncü bölüme kalması hakkında yorumu sorulduğunda, “Evet ve bunu orta lastiklerle yaptık! Sanırım üç yıl önce bir yarış kazandığımdan beri hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Bu bizim için çok önemliydi.” cevabını verdi.

Ardından üçüncü bölümdeki hızlı turunda, son iki viraja gelirken aklında ne geçtiğinden de bahsetti.

“Bu turda aslında heyecanlı değildim. Yumuşak lastikte, son iki virajda geriledim. Bu yüzden yumuşak lastiklerle yakın bir performans olacağını biliyorduk.

“Yumuşak lastikte ise çok az gerideydim ama kesinlikle orta lastikte her şeyimi ortaya koydum.”

“Gerçekten güzeldi. Ama artık sıralama geride kaldı, yarışı dört gözle beklemeliyiz.”

Ayrıca Russell, yarınki yarış için de olukça olumlu konuştu ve hemen arkasında Ferrari’ler olmamasının onun için iyi fırsatlar yaratabileceğini söyledi.

“Bugün harika bir iş çıkardık, muhtemelen 8. sıradan başlayacağız.”

“Doğru stratejideyiz, tek pit stop veya iki pit stop yapma esnekliğine sahibiz, oysa yumuşak lastik kullananların seçenekleri daha az olacak ve yumuşak lastiklerle ilk bölümde muhtemelen gerçekten zor zamanlar geçirecekler. 

“AlphaTauriler hemen önümüzde, Aston Martin’ler hemen arkamızda olacak. Umarım, bu bana Ferrari'lerle biraz daha sonra mücadele etmek ve üst sıralara çıkmak için biraz fırsat verir. Orta lastiklerle bunu yapamamamız için hiçbir sebep yok.”

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