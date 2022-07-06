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Formula 1 Haberler

Horner: "Masi'ye verilen tepki çok ağırdı"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Michael Masi'nin Abu Dhabi'de bir hata yaptığını ancak verilen tepkinin "çok ağır" olduğunu söyledi.

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Horner: "Masi'ye verilen tepki çok ağırdı"
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Eski FIA yarış direktörü, yönetim kurulunun geçtiğimiz yıl Abu Dhabi'de gerçekleştirilen sezon finalinde bir "insan hatası" yaptığına karar vermesinin ardından görevden alınmıştı.

Masi'nin güvenlik aracı ardında yarışı yeniden başlatma prosedürü, Max Verstappen'in son turda Lewis Hamilton'ı geçerek şampiyonluğu almasına olanak tanıdı.

Britanya Grand Prix'si öncesinde konu hakkında konuşan Horner, "Bir hata yaptı ve tüm tur bindirilen araçların turlarını geri almasına izin vermedi."

"Sanırım gridin arkasında kalan ve turlarını geri alamayan üç araç vardı. Yaptığı tek hata buydu." dedi.

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Bu durum, Hamilton taraftarları ve diğerleri tarafından kış boyunca tepki gördü ve hâlâ hassas bir konu olmaya devam ediyor. Horner, Masi'ye gösterilen tepkiyi eleştirdi.

Takım patronu, "Onu özellikle kamuoyunda yapayalnız bırakmanın ve internette gördüğü şiddetin son derece ağır olduğunu düşündüm. Arkasındaki federasyondan hiçbir destek görmedi."

"Geçtiğimiz yıl, Katar sıralama turlarındaki sarı bayraklar olsun veya Silvertone'da Lewis ile yaşanan kaza olsun, bizim aleyhimize olduğunu düşündüğümüz çok fazla karar aldı."

"Fakat onun adına üzüldüm. Şampiyonanın ardından arkasında daha fazla destek olmalıydı çünkü son derece zor bir pozisyondaydı." dedi.

Christian Horner, Red bull Racing shakes hands with Lewis Hamilton, Mercedes

Christian Horner, Red bull Racing shakes hands with Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Erik Junius

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