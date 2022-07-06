Hamilton'ın Ignite girişimi, çeşitlilik için ilk bağışını duyurdu

Haberi dinle

Bu girişim, geçtiğimiz Temmuz ayında Hamilton ve Mercedes tarafından başlatıldı ve İngiliz pilotun Mission 44 adlı yardım kuruluşu tarafından koordine ediliyor.

İlk alıcılar ise, başlangıçta toplanan 5 milyon sterlinlik çekirdek fonundan 500.000 sterlinin üzerinde bir hibe alacak olan Motorsport UK ve Royal Academy of Engineering olacak.

Motorsport UK programı, 2016'dan beri devam eden FIA Girls on Track girişimi aracılığıyla, kadınların motor sporlarına katılımını artırmaya odaklanıyor.

Motorsport UK, şimdi ise "düşük gelirli ve azınlık olan etnik grupları temsil eden daha fazla topluluğa ulaşmak için yeni ortaklıklar geliştirmeye" odaklanıyor.

Royal Academy of Engineering programı ise siyahi öğrenciler için yüksek lisans seviyesinde motor sporları mühendisliği bursları verecek ve 2023-2024 ve 2024-2025 akademik yıllarında, her yıl son sınıf lisans öğrencilerinden beşini seçerek en az 10 başarılı öğrenciyi yüksek lisansları boyunca destekleyecek.

Hamilton, ilk bağışların uzun vadeli bir programın sadece başlangıcı olduğunu açıkladı ve Nelson Piquet ve Juri Vips'i kapsayan yakın zamandaki tartışmalara değindi.

Hamilton, "Ignite'ın ilk iki bağışını duyurmasından çok gururluyum."

"Başlangıcından beri sahne arkasında çok fazla çalışma yapıldı ve Mercedes ile birlikte, endüstrideki çeşitliliği artırmak adına bağlılığımızı gösterebilmekten çok memnunum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu bağışları seçtik çünkü iki önemli ve yeterince temsil edilmeyen demografik gruptan bireyleri destekliyorlar. Bizi de, spordaki kadın ve siyahi yeteneklerin sayısını artırma hedefimize doğru yönlendirdiler."

"Bu hafta yaşanan olaylar, endüstride daha iyi temsil edilmek için neden acilen adım atılmasına ihtiyaç duyulduğunu gösterdi."

"Motor sporlarını daha iyi hale getirmek için ne yapabileceğimize her zamankinden daha fazla odaklanmalıyız ve bu da heyecan verici bir adım." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff şunları ekledi: "Bu iki bağış, ortaklığın genel hedefine katkıda bulunabilecek çok çeşitli fırsatları gösteriyor."

"Birleşik Krallık'taki binlerce kız çocuğuna ve genç kadına bu olasılığın gücünü gösterecek ilham verici motor sporları etkinlikleri ve deneyimleri sunmaktan, ülkedeki en parlak ve en iyi Siyahi mühendislik öğrencilerinden bazılarına verilen akademik desteğe kadar yapılan her girişim ile, daha çeşitli ve kapsayıcı bir motor sporları endüstrisi oluşturmaya somut bir katkı sağlamak istiyoruz.