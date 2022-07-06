Smedley: "Leclerc, Schumacher gibi takımı yükseltebilir"

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Leclerc, şu anda pilotlar şampiyonasında Max Verstappen ve Sergio Perez'in gerisinde olsa da, bunun suçlusu tamamen kendisi değil.

Ferrari pilotu, bu sezon büyük bir adım attı ve eğer kötü takım stratejisi ve dayanıklılık sorunları olmasaydı şu anda şampiyonluk için Verstappen ile mücadele ediyor olacaktı.

Ferrari'de 10 yıl geçiren ve Felipe Massa'nın yarış mühendisliğini yapan Smedley, Schumacher'in sahip olduğu özellikleri Leclerc'te görebildiğini söyledi.

Smedley, "Leclerc, Max ve Lewis; tüm takımın seviyesini yükseltebilirler, diğerlerini de beraberinde sürükleyebilir ve kazanan bir ruh katabilirler."

"Michael Schumacher'in, [Jean] Todt, [Ross] Brawn ve [Rory] Byrne ile birlikte Ferrari'de sahip olduğu yeteneğin aynısı. Bu pilotlar, hatalara tepki verme ve gelişme isteği katıyorlar." dedi.

Şu anda Formula 1'in organizatörlerinden biri için çalışan eski yarış mühendisi, Leclerc'in gridde beğendiği pilotlardan biri olduğunu söyledi.

Smedley, "Lewis Hamilton inanılmaz şeyler başardı, pistte ve pist dışında yaptıkları muhteşem."

"Leclerc ve Verstappen heyecan verici. Charles taraftarın kalbini kazanıyor çünkü normal bir geçmişi var. Monte Carlo'daki zengin bir ailenin oğlu değil. Daha sonrasında Norris ve Gasly'nin dahil olduğu yükselişte olan bir nesil var." dedi.

Rob Smedley Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Smedley görevinin bir parçası olarak F1'e, izleyicilerin sporla nasıl daha iyi etkileşim kurabileceğini öneren veriler sunuyor. Daha sonra ise 2022 için düzenlemelerin elden geçirilmesi gibi değişiklikler yapılabiliyor. Bu değişikliklerden biri de, başka bir aracı takip ederken türbülansın nasıl azaltılacağıydı.

Eski yarış mühendisi, "Buna, pistte daha yakın mücadeleler görme arzusunu ortaya çıkaran bir taraftar anketi ile başladık. F1 olarak, geçiş yaparken türbülansın yarattığı negatif etkiyi azaltmak için bir çözüm aramamız gerekti."

"Arka arkaya olan iki aracın akışkan dinamiği üzerine çalıştık ve federasyon ile birlikte tek koltuklu araç modeli oluşturduk. Buradan da takımlar, araçlarını yeni düzenlemelere göre tasarlamaya başladılar."

"Geri dönüşleri duymak güzel. Bu yeni bir şey tanıtıldığı zaman hep oluyor. Ancak göstergeler bize doğru yönde gittiğimizi söylüyor. Zemin etkili araçlar şimdiden 2021 araçları kadar hızlı ve sezon sonunda onları geçebilirler.” ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, leads Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Fernando Alonso, Alpine A522, and Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images