Horner: "Honda ve Powertrains arasında bir Çin Seddi örülü"

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2021 sezonunun ardından spordan çekilen Honda, motorların dört seneliğine dondurulmasının ardından Red Bull ile ortaklığını sürdürmeye ve dört sene boyunca motor tedarikçisi olarak sporda kalmaya karar verdi.

Son iki sezon boyunca motorlarının şampiyonluğa ulaştığını izleyen Honda'nın bu başarı nedeniyle yeniden F1'e ilgi göstermesi ve 2026 sezonunda tedarikçi olarak yer alacağını açıklaması sürpriz değil.

Honda'nın önündeki en büyük engel, ortakları Red Bull'un 2026 sezonundan itibaren Ford ile teknik ortaklık kuracak olması, yani Sakura merkezli takımın başka bir takımla anlaşması gerekecek.

Bu konuda RacingNews365'a konuşan Horner, "Honda ile 2025 sonuna kadar bir anlaşmamız ve harika bir ilişkimiz var."

"Fikri mülkiyet geçişi yok, tüm Honda motorları Japonya'da üretiliyor, Powertrains departmanı ise tamamen 2026'ya odaklanmış durumda."

"Dolayısıyla iki faaliyet arasında tam anlamıyla bir Çin Seddi yer almakta, ancak önümüzdeki birkaç yıl boyunca elimizden gelen en iyi sonuçları elde etmek için Honda ile birlikte çalışacağız."

"Honda ile olan ilişkimiz 2025'in sonunda sona eriyor. O sezonun sonuna kadar homolog edilmiş bir motorumuz var ve bu motoru Honda'dan tedarik ediyoruz, tüm fikri mülkiyet hakları onlara ait olduğu için motorun planlarına ulaşamıyoruz."

"İlişkimiz sona erene kadar daha fazla yarış galibiyeti ve şampiyonluk elde etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Powertrains departmanını da öven Horner, "2026 ile ilgili en güzel şey, her şeyin tesiste olması, her şeyin tek bir çatı altında, tek bir kampüste olması."

"Motor mühendislerinin yanında oturan şasi mühendislerimiz olacak, böylece şasi ve motorun entegrasyonu daha kolay bir şekilde gerçekleşecek. Bu küçümsenmemeli." dedi.