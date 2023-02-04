Red Bull pilotları, Ricciardo'nun varlığından memnun

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McLaren'dan ayrılan ve yedek pilot olarak eski takımına dönen Ricciardo, RB19'un lansmanında Red Bull tişörtleri ve tulumuyla ilk kez görüntülendi.

Red Bull için sezon ortasına doğru lastik testine çıkacağını doğrulayan Ricciardo'nun asıl görev alacağı kısım ise simülasyon.

Ricciardo ayrıca en az sekiz yarışta takımla birlikte seyahat edecek; doğal olarak bu yarışların ilki, kendi evinde uzun süre sonra ilk defa yarışmayacağı Avustralya GP.

2016-2018 sezonları arasında takım arkadaşlığı yaptığı ve halen iyi arkadaş olduğu Ricciardo'nun dönüşünün kendisini memnun ettiğini söyleyen Verstappen, "Onun gelişi tüm takım için oldukça iyi, aynı şekilde fabrikada ve simülatörde çalışan insanlar için de onun deneyimine güvenebilirler."

"Formula 1'de çok uzun süredir yarışıyor, yarış kazanmış bir isim. Dolayısıyla kendisini aramıza kattığımız için çok mutluyuz."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ricciardo'nun deneyiminin kendilerine faydalı olacağını düşünen Sergio Perez ise, "Kendisi araçla ilgili ne konuştuğumuzu gerçekten biliyor ve ne hakkında konuştuğumuzu gerçekten anlayacak."

"Onun gibi birinin etrafta olmasının faydalı olacağını düşünüyorum, özellikle yarış hafta sonlarında yardımı dokunacaktır." dedi.

Son olarak Ricciardo'nun varlığı nedeniyle koltuğunun risk altında olup olmadığı sorulan Perez, "Hayır, değil."

"Red Bull'da sadece en iyi performansınızı sergilemeniz gerekir. Daniel'in burada olup olmaması önemli değil. Red Bull istediği sürücüyü seçebilir." dedi.