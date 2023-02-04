Önceki / Horner: "Williams ve Mercedes arasındaki ilişkinin nasıl gideceğini görmek ilginç olacak" Sonraki / Horner: "Honda ve Powertrains arasında bir Çin Seddi örülü"
Formula 1 / Red Bull Racing lansmanı Haberler

Red Bull pilotları, Ricciardo'nun varlığından memnun

Max Verstappen ve Sergio Perez, Daniel Ricciardo'nun aralarına katılmasını olumlu karşılamakta.

Altay Gök
Ekleyen:
Red Bull pilotları, Ricciardo'nun varlığından memnun
Haberi dinle

McLaren'dan ayrılan ve yedek pilot olarak eski takımına dönen Ricciardo, RB19'un lansmanında Red Bull tişörtleri ve tulumuyla ilk kez görüntülendi.  

Red Bull için sezon ortasına doğru lastik testine çıkacağını doğrulayan Ricciardo'nun asıl görev alacağı kısım ise simülasyon.

Ricciardo ayrıca en az sekiz yarışta takımla birlikte seyahat edecek; doğal olarak bu yarışların ilki, kendi evinde uzun süre sonra ilk defa yarışmayacağı Avustralya GP.

2016-2018 sezonları arasında takım arkadaşlığı yaptığı ve halen iyi arkadaş olduğu Ricciardo'nun dönüşünün kendisini memnun ettiğini söyleyen Verstappen, "Onun gelişi tüm takım için oldukça iyi, aynı şekilde fabrikada ve simülatörde çalışan insanlar için de onun deneyimine güvenebilirler." 

"Formula 1'de çok uzun süredir yarışıyor, yarış kazanmış bir isim. Dolayısıyla kendisini aramıza kattığımız için çok mutluyuz." 

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ricciardo'nun deneyiminin kendilerine faydalı olacağını düşünen Sergio Perez ise, "Kendisi araçla ilgili ne konuştuğumuzu gerçekten biliyor ve ne hakkında konuştuğumuzu gerçekten anlayacak."

"Onun gibi birinin etrafta olmasının faydalı olacağını düşünüyorum, özellikle yarış hafta sonlarında yardımı dokunacaktır." dedi.

Son olarak Ricciardo'nun varlığı nedeniyle koltuğunun risk altında olup olmadığı sorulan Perez, "Hayır, değil."

"Red Bull'da sadece en iyi performansınızı sergilemeniz gerekir. Daniel'in burada olup olmaması önemli değil. Red Bull istediği sürücüyü seçebilir." dedi.

paylaşım
yorumlar

Horner: "Williams ve Mercedes arasındaki ilişkinin nasıl gideceğini görmek ilginç olacak"

Horner: "Honda ve Powertrains arasında bir Çin Seddi örülü"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Horner, FIA-F1 çatışması hakkında yorum yapmıyor

Horner, FIA-F1 çatışması hakkında yorum yapmıyor

Formula 1
Red Bull Racing lansmanı

Horner, FIA-F1 çatışması hakkında yorum yapmıyor Horner, FIA-F1 çatışması hakkında yorum yapmıyor

Capito ilk kez konuştu: "Başından beri iki ya da üç yıl görevde kalmayı planlamıştım"

Capito ilk kez konuştu: "Başından beri iki ya da üç yıl görevde kalmayı planlamıştım"

Formula 1

Capito ilk kez konuştu: "Başından beri iki ya da üç yıl görevde kalmayı planlamıştım" Capito ilk kez konuştu: "Başından beri iki ya da üç yıl görevde kalmayı planlamıştım"

Horner: "Honda ve Powertrains arasında bir Çin Seddi örülü"

Horner: "Honda ve Powertrains arasında bir Çin Seddi örülü"

Formula 1
Red Bull Racing lansmanı

Horner: "Honda ve Powertrains arasında bir Çin Seddi örülü" Horner: "Honda ve Powertrains arasında bir Çin Seddi örülü"

Son Haberler

Wolff: "Vowles'un Williams'a geçeceğini hiç düşünmemiştim"

Wolff: "Vowles'un Williams'a geçeceğini hiç düşünmemiştim"

F1 Formula 1

Wolff: "Vowles'un Williams'a geçeceğini hiç düşünmemiştim" Wolff: "Vowles'un Williams'a geçeceğini hiç düşünmemiştim"

Brundle: "Red Bull'un lansmanı çok tuhaf geçti"

Brundle: "Red Bull'un lansmanı çok tuhaf geçti"

F1 Formula 1

Brundle: "Red Bull'un lansmanı çok tuhaf geçti" Brundle: "Red Bull'un lansmanı çok tuhaf geçti"

Tost: "Tsunoda, kendini daha fazla geliştirmeli"

Tost: "Tsunoda, kendini daha fazla geliştirmeli"

F1 Formula 1

Tost: "Tsunoda, kendini daha fazla geliştirmeli" Tost: "Tsunoda, kendini daha fazla geliştirmeli"

Bathurst 12 Saat: Galibiyet, son 45 dakika yaşananların ardından SunEnergy1'e gitti

Bathurst 12 Saat: Galibiyet, son 45 dakika yaşananların ardından SunEnergy1'e gitti

Intercontinental GT Challenge

Bathurst 12 Saat: Galibiyet, son 45 dakika yaşananların ardından SunEnergy1'e gitti Bathurst 12 Saat: Galibiyet, son 45 dakika yaşananların ardından SunEnergy1'e gitti

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.