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Vettel: "FIA'nın konuşma yasağı mantıklı değil"

Sebastian Vettel, F1 pilotlarının FIA'nın izni olmaksızın herhangi bir siyasi, dini ya da kişisel açıklama yapmalarına izin verilmemesini doğru bulmuyor.

Ekleyen:
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Çeviren:
Abdullah Çelik
Vettel: "FIA'nın konuşma yasağı mantıklı değil"
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Son yıllarda Vettel ve Lewis Hamilton sık sık doğru olduğuna inandıkları şeyleri savundular ve bunu F1 hafta sonlarında ortaya koydular.

İkili, geride kalan birkaç yıllık süre zarfında çeşitli tişörtler giyerek ya da açıklamalar yaparak, dikkatleri fazlasıyla üzerlerine çektiler. Ancak bu durum bazen tepkilere de yol açtı.

FIA bu durumdan memnun değildi ve Başkan Mohammed ben Sulayem bu tür hassas konularda tarafsız kalmanın spor için daha iyi olduğunu ve sürücülerin seriyi, kendi kişisel çıkarları için kullanmaması gerektiğini söyledi.

Sonuç olarak FIA, kendilerinden izin alınmadan herhangi bir siyasi, dini ya da benzeri açıklama yapamayacağını duyurdu. Kısacası bir isim, hafta sonu belirli bir konuya dikkat çekmek istiyorsa FIA'ya gitmeli ve izin almalı.

2022 sezonunun sonunda F1'den ayrılan Vettel'in bu konuda ne düşündüğü merak ediliyordu.

F1-Insider.com'a konuşan Vettel, "Elbette, her zaman size hangi sorunun sorulduğuna ve konunun ne olduğuna bağlı. Ancak bazı konularda tavır sergilemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"Son yıllarda giderek daha fazla insanın bunu yaptığını gördük. Şimdi buna karşı çıkmak hiç de mantıklı değil." dedi.

Eğer yarışıyor olsaydı, bu kuralı görmezden gelip gelmeyeceği sorusuna Vettel, "Artık orada değilim, bu yüzden elbette çok fazla şey söyleyebilirim."

"Fakat Formula 1'deki kişilerin de fikirlerini savunma ve ifade etme cesaretine sahip olmalarını diliyorum." cevabını verdi.

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