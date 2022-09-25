Horner: "Honda, elektrik gücü sayesinde F1'de kalmaya devam edebilir"

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Honda, 2021 F1 sezonu sonunda spordan ayrılacağını bu süreçten 14 ay öncesinde duyurmuştu. Ancak o sezon takım oldukça güçlüydü ve Red Bull pilotu Max Verstappen, sene sonunda şampiyon olmayı başardı.

Bu süreçte Red Bull, başka bir güç ünitesi tedarikçisi aramak yerine Honda'dan destek almaya devam etti. Honda'nın güç ünitesinin haklarını alan ekip, Honda'dan donanım ve destek almayı sürdürüyor ancak Honda ismi takımda bulunmuyor.

Bu ilişki, Japon üretici için F1'e dönme konusunda yardımcı olabilir. Özellikle Red Bull'un Porsche ile yaptığı görüşmelerin resmen sona ermesinin ardından Honda'nın Red Bull ile devam edebileceği bolca dillendirilmeye başlandı.

Honda'nın F1'den ayrılma kararının arkasında elektrifikasyon tarafına yapacağı yatırım öne çıkarılmıştı. Horner, Honda'nın atmosferik motor üretme konusunda U dönüşü yapacağını düşünmediğini ancak 2026'da F1 güç ünitesindeki hibrit tarafın öneminin artmasının Honda'ya yardımcı olabileceğini söyledi.

Beyond the Grid podcastine konuşan Horner, "Bu konuda çok fazla söylenti var."

"Honda, otomobillerinde elektrik yolunu seçeceği için ayrılacağını açıkladı ve açıkçası içten yanmalı motorlar, onların geleceğinde yer almıyor. Bu açıdan onların bu konuda tamamen U dönüşü yapacaklarını hayal etmek zor."

"Ancak belki de onların gelmesini sağlayacak bazı şeyler olabilir. Gelecekteki güç ünitelerinde içten yanmalı motor ve elektrik gücü %50-50 olacak, bu onların Formula 1'de kalmalarının bir yolu olabilir."

"Ancak yaptığımız hiçbir şey bu ihtimale bağımlı olmayacak. Biz büyük ölçüde kendi yolumuzu takip ediyoruz." dedi.

Horner, son dönemde Formula 1'e olan ilginin artmasının üreticilerin tüm yumurtalarını EV sepetine koymamasını sağladığını düşünüyor. Mevcut üreticiler dışında Audi, 2026'da F1'e yeni güç ünitesiyle giriş yapacak.

Horner, "Daha fazla üreticinin geliyor olması harika. Bu, Formula 1'in ne kadar otomobillerle alakalı olduğunu ve pazardaki varlığının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor çünkü şu anda, daha önce hiç görmediğimiz izleme rakamlarına sahibiz. Bu açıdan üreticiler, burada olmamayı göze alamıyor."

"Birçoğu son içten yanmalı motorlarını yaptıklarını açıkladı ancak yine de burada, Formula 1'de gelecek için sürdürülebilir yakıtlı V6 motora adanmış durumdayız."

"Bu, Formula 1'in gücünü gösteriyor çünkü normal şartlarda bu üreticilerin mantıken Formula E yolunu tercih etmesi gerekirdi ancak yarışlara baktığımda duygu ve tutku henüz o yönde değil. Formula 1, saf duygu ve teknik mükemmellik açısından üreticileri çekmeye devam ediyor."

"Bu açıdan Audi gibi bir üreticiyi sporda görmek harika ve umarım Porsche de Formula 1'e gelir ve başkaları da sporla ilgilenir." dedi.