Horner: "Honda, elektrik gücü sayesinde F1'de kalmaya devam edebilir"
Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, Honda'nın 2026'da yeni nesil güç üniteleri hayata geçtiğinde F1'e Honda olarak dönme ihtimalini reddetmedi.
Honda, 2021 F1 sezonu sonunda spordan ayrılacağını bu süreçten 14 ay öncesinde duyurmuştu. Ancak o sezon takım oldukça güçlüydü ve Red Bull pilotu Max Verstappen, sene sonunda şampiyon olmayı başardı.
Bu süreçte Red Bull, başka bir güç ünitesi tedarikçisi aramak yerine Honda'dan destek almaya devam etti. Honda'nın güç ünitesinin haklarını alan ekip, Honda'dan donanım ve destek almayı sürdürüyor ancak Honda ismi takımda bulunmuyor.
Bu ilişki, Japon üretici için F1'e dönme konusunda yardımcı olabilir. Özellikle Red Bull'un Porsche ile yaptığı görüşmelerin resmen sona ermesinin ardından Honda'nın Red Bull ile devam edebileceği bolca dillendirilmeye başlandı.
Honda'nın F1'den ayrılma kararının arkasında elektrifikasyon tarafına yapacağı yatırım öne çıkarılmıştı. Horner, Honda'nın atmosferik motor üretme konusunda U dönüşü yapacağını düşünmediğini ancak 2026'da F1 güç ünitesindeki hibrit tarafın öneminin artmasının Honda'ya yardımcı olabileceğini söyledi.
Beyond the Grid podcastine konuşan Horner, "Bu konuda çok fazla söylenti var."
"Honda, otomobillerinde elektrik yolunu seçeceği için ayrılacağını açıkladı ve açıkçası içten yanmalı motorlar, onların geleceğinde yer almıyor. Bu açıdan onların bu konuda tamamen U dönüşü yapacaklarını hayal etmek zor."
"Ancak belki de onların gelmesini sağlayacak bazı şeyler olabilir. Gelecekteki güç ünitelerinde içten yanmalı motor ve elektrik gücü %50-50 olacak, bu onların Formula 1'de kalmalarının bir yolu olabilir."
"Ancak yaptığımız hiçbir şey bu ihtimale bağımlı olmayacak. Biz büyük ölçüde kendi yolumuzu takip ediyoruz." dedi.
Horner, son dönemde Formula 1'e olan ilginin artmasının üreticilerin tüm yumurtalarını EV sepetine koymamasını sağladığını düşünüyor. Mevcut üreticiler dışında Audi, 2026'da F1'e yeni güç ünitesiyle giriş yapacak.
Horner, "Daha fazla üreticinin geliyor olması harika. Bu, Formula 1'in ne kadar otomobillerle alakalı olduğunu ve pazardaki varlığının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor çünkü şu anda, daha önce hiç görmediğimiz izleme rakamlarına sahibiz. Bu açıdan üreticiler, burada olmamayı göze alamıyor."
"Birçoğu son içten yanmalı motorlarını yaptıklarını açıkladı ancak yine de burada, Formula 1'de gelecek için sürdürülebilir yakıtlı V6 motora adanmış durumdayız."
"Bu, Formula 1'in gücünü gösteriyor çünkü normal şartlarda bu üreticilerin mantıken Formula E yolunu tercih etmesi gerekirdi ancak yarışlara baktığımda duygu ve tutku henüz o yönde değil. Formula 1, saf duygu ve teknik mükemmellik açısından üreticileri çekmeye devam ediyor."
"Bu açıdan Audi gibi bir üreticiyi sporda görmek harika ve umarım Porsche de Formula 1'e gelir ve başkaları da sporla ilgilenir." dedi.
Binotto: "Sezonun son bölümü bizim için çok önemli"
Pirelli: "Lastik battaniyesi yasağı sebebiyle yeni lastikler tasarlanmalı"
Son Haberler
Binotto: "Ferrari'nin Schumacher dönemindeki kazanma zihniyetine ihtiyacı var"
Mattia Binotto, Ferrari'nin şu anda 2000'lerin başında Michael Schumacher'in getirdiği "kazanma mentalitesine" ihtiyaç duyduğunu söylüyor.
Stroll: "Küçükken Alonso'ya 'kötü adam' gözüyle bakıyordum"
Lance Stroll, küçükken Michael Schumacher taraftarı olduğu için "kötü adam" gözüyle baktığı Fernando Alonso ile takım arkadaşı olacağı için heyecanlı.
Alonso: "Takım değiştirirken asla 100% emin olamazsınız"
Fernando Alonso, Formula 1 kariyerinde birçok takım değiştirmiş olsa da, takım değiştirmeye yönelik kararların hiçbir zaman iyi bir sonuç verme garantisi olmadığını ve bu karardan tam olarak emin olamayacağını kabul ediyor.
Fallows, bu sezon getirdikleri güncellemelere uzun vadeli bakıyor
Yeni Aston Martin teknik direktörü Dan Fallows, takımın Singapur'a Macaristan'daki arka kanat dahil birtakım güncellemeler getireceklerini doğruladı.