Pirelli: "Lastik battaniyesi yasağı sebebiyle yeni lastikler tasarlanmalı"

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F1, lastikleri araçlara takmadan önce lastiklerde ön ısıtma yapmak için elektrikli lastik battaniyeleri kullanıyor.

Ancak sporda daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlerken, enerji tüketimini azaltmak ve aynı zamanda takımların maliyetlerini düşürmek amacıyla bu uygulamanın kaldırılması planlanıyor.

Lastik battaniyelerini yasaklama kararı, düzenlemelerin kullanılan sıcaklıklarda kademeli olarak düşürülmesini zorunlu kıldığı için aşamalı olarak uygulandı, 2024'te uygulamanın durdurulması kararı alındı.

2021'de lastik ısıtıcılarının maksimum sıcaklığı sadece ön lastiklerde 100°C'ye ve arka lastiklerde 80°C'ye düşürülmüştü. Bu sezon ise battaniye sayısı 40'tan 20'ye düşürülürken, şu anda tüm lastikler için maksimum 70°C sıcaklıklara izin veriliyor.

Isola, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte; lastik battaniyesi uygulamasını kaldırmaya yönelik bu kademeli planın gelişigüzel yürütülmediğini ve böyle bir stratejinin benimsenmesinin nedenlerini açıkladı.

Isola, "Elektrikli battaniyeler olmadan aracı kullanmak istiyorsanız, tamamen yeni bir lastik tasarlamanız gerekiyor."

"Daha geniş bir çalışma aralığına sahip yeni bileşikler oluşturmak yeterli değil."

"F1 araçları o kadar hızlı ve araçlar o kadar büyük güçler üretiyor ki, sürüş sırasında basınç on ila on iki PSI artıyor. Bu, lastiğin tüm profilini ve temas alanını değiştiriyor.” dedi.

F2 serisinde lastik battaniyelerinin kullanılmaması konusunda Isola, araç farkları nedeniyle F1 ve F2 arasında bu konuda karşılaştırma yapılamayacağını belirtti.

Isola, "F1'de basınç artışı F2'dekinin neredeyse iki katı. F2'de 13-15 PSI ile başlanıp sonrasında basınç en fazla 20 PSI'a çıkıyor."

"F1'de 15 PSI ile başlayamayız. O zaman sürücülerin başlangıç turlarında araca fazla yüklenmemesi ve lastik sıcaklığını yavaşça artırması gerekecek."

"Tabii ki bunu yarış esnasında yapamazlar. Bu yüzden 20 veya 21 PSI'da başlamaları gerekiyor. Ardından basınç hızla 30 PSI'nın üzerine çıkıyor." dedi.

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

Pirelli, 2022 için yeni 18 inç düşük profilli lastiklerini test ettiğinde, simülasyonlar daha düşük lastik battaniyesi sıcaklıkları kullanılarak yapıldı, çünkü 2023'te battaniye sıcaklıklarında 2024'teki tam yasaktan önce 50°C'ye daha fazla düşüş görülecek.

Pirelli Motor Sporları Direktörü, Bu sezonki lastiklerde büyük bir sorun yaşanmamasının sebebinin simülasyonlar olduğunu düşünüyor.

Isola, "Önümüzdeki yıl elektrikli battaniyelerin sıcaklıkları düşmeye devam edecek. Ön ve arkada sadece 50°C'ye düşecek."

"Bu aynı zamanda atılan stintlerdeki basınç farklılıklarını da arttırıyor."

“Hiçbir şeyin ters gitmemesi ve gösterinin zarar görmesi için kasıtlı olarak yalnızca küçük adımlar atıyoruz. Lastikler bu yıl çok iyi çalışıyor. Tabii ki elektrikli battaniyeleri tamamen ortadan kaldırsak bile böyle kalmalı.” dedi.

Pirelli, lastikleri beklenen tüm değişikliklerle test etmek için F1 araçlarına ihtiyaç duyuyor. 2023 için onaylanan 24 yarışlık sezon ile, İtalyan lastik tedarikçisinin üzerinde daha da fazla iş yükü olacak.