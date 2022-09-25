Binotto: "Sezonun son bölümü bizim için çok önemli"

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Ferrari son yıllarda performans olarak geride kalmış ve şampiyonluk savaşında yer alamamıştı fakat bu durum, 2022 sezonunda değişti.

İtalyan ekip, sezona şampiyonluk için savaşabilecek bir araçla başladı ancak sezon ilerledikçe yapılan hatalar ve performans olarak geride kalmaları nedeniyle şampiyonluk savaşından koptular.

Artık takımın şampiyonluk şansı mucizelere kaldı fakat Mattia Binotto, yılı güçlü şekilde bitirmelerinin önemine dikkat çekiyor.

Binotto, "Bence birkaç yıl öncesine gitmemiz ve bu yıl kaydettiğimiz ilerlemeyi takdir etmemiz gerekiyor."

"Takım mevcut aracı geliştirirken harika bir iş çıkardı ancak bazı sorunlarımız da vardı. Her şeyden önce bu sezon bize en az iki galibiyete mâl olan dayanıklılık sorunları yaşadık."

"Şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsanız, dayanıklılık anlamında en iyisine ihtiyacınız vardır."

"Yarış yönetiminde yani strateji ve pit stoplarda da gelişmek gerekiyor. Yarış hafta sonu boyunca bazen hatalar olabiliyor fakat her şeyde mükemmel olmak imkansızdır."

"Harika bir ekibimiz ve hızlı bir aracımız var fakat şampiyonluk için mücadele etmek için yapmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Vakit alacak ama hepimiz mümkün olan en kısa sürede zirveye ulaşmak için çok çalışıyoruz."

"Bu yüzden sezonun son bölümünün bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatalarımızdan ders çıkarabileceğimizi ve yolumuza devam edebileceğimizi kanıtlamalıyız."

"Bu sezonu iyi bitirmek gelecek yıl ve geleceğimiz için çok önemli. Ancak olmamız gereken yerden çok da uzakta değiliz. Son yıllardaki gibi çalışmaya devam edersek, hedefimize yakın olacağız." dedi.