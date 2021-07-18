Horner, Hamilton'ı kirli sürüş yapmakla suçladı

Hamilton ve Verstappen, ilk turun orta noktasına kadar sert bir şekilde mücadele ediyordu ki pistin en hızlı virajı olan Copse'a geldiğimizde Hamilton, Verstappen'in içerisinden onu geçmek istedi.

Verstappen, Copse'a girmeden önce yarış çizgisindeydi. Hollandalı pilot viraja döndüğünde, Hamilton'ın sol ön lastiği, Verstappen'in sağ arka lastiğine çarptı.

Verstappen, temasın ardından spin atarak yüksek hızda bariyerlere girerken; Hollandalı pilotun lastiği havaya uçtu. Bu kazanın ardından kırmızı bayraklar çıktı.

Hamilton, bu temastan dolayı 10 saniyelik bir zaman cezası alırken; Red Bull takım patronu Christian Horner, olay hakkında şampiyona direktörü Michael Masi'ye şunları söyledi: "Bu pistte süren her pilot, Copse virajında içeriye burnunuzu sokmamanız gerektiğini bilir. Çok büyük bir kazaydı."

"O viraj %100 Max'ındı, yani bana göre suç tamamıyla orada olmaması gereken Hamilton'da. Büyük bir kaza yaşanabilirdi. Şükürler olsun ki Max kazadan sakatlanmadan çıkabildi. Umuyorum ki bununla düzgün bir şekilde ilgilenirsiniz."

Sonrasında Channel 4'a konuşan Horner, ekledi: "Bence bu aceleci bir hareketti. O, geçişi turun ilk bölümünde tamamlamayı başaramadı ki böyle yapmayı planlamıştı ve sonrasında da burnunu içeri soktu. Bunu yapmamanız gerek."

"Siz de herkes kadar iyi biliyorsunuz, Copse dünyadaki en hızlı virajlardan; gidip burnunuzu sokamazsınız. Bu sadece kirli bir sürüştü."

Horner, kazanın ardından sarsılmış gözüken Verstappen hakkında ise şunları söyledi: "Onun araçtan çıktığını gördük, fazlasıyla sarsılmıştı. Kontroller için sağlık merkezine gidecek. O viraj takvimdeki en hızlı virajlardan bu yüzden onun araçtan çıkabildiğini görmek bizi rahatlattı. O virajda içeri burnunuzu sokmak kesinlikle kuralların dışında."

Sky Germany'e konuşan Dr. Helmut Marko ise Hamilton'a bu temasın ardından yarıştan men cezası bile verilebileceğini söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images