Bottas: "İki araçla Red Bull'a karşı avantajlı olacağız"

Sergio Perez, sprint sıralama yarışında yüksek hızda spin atmıştı. Meksikalı pilotun geriye düşmesinin ardından takım kendisini yarıştan çekmişti.

Sprint sıralama yarışını Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı ve bugünkü yarışa ilk sıradan başlıyor. Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ise 2. ve 3. sıralardan start alacaklar.

Bu da yarışta Mercedes pilotlarının elini, stratejik anlamda güçlendirmiş olacak.

Yarıştan hemen önce konuşan Bottas, bu konuda şunları söyledi: "Ön tarafta iki Mercedes ve bir Red Bull var. Bu nedenle teorik olarak bir avantajımız olacak."

"Durumu lehimize kullanmaya çalışacağız ve ilginç bir yarışa sahip olacağımızı düşünüyorum."

"Herkes ilk bölüm için lastik seçiminde özgür olacak, bu nedenle bir ve iki pit stopun karışımını görebiliriz. Alışılmadık bir şey yapmaya ve rakiplerimizi şaşırtmaya çalışacağız. Şahsen iyimserim."

Diğer tarafta Perez de yarıştan hemen önce açıklamalarda bulundu.

Meksikalı pilot şöyle konuştu: “Bugün gerçekten, dün sprint yarışından sonra yaşadığımız kayıpları en aza indirmenin mümkün olmasını umuyorum. Hata bana pahalıya patladı."

"Bugün elimden gelenin en iyisini yapmakta kararlıyım. Takıma mümkün olduğunca çok puan kazandırmaya çalışacağım."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images