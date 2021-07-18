Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!

Formula 1 tarihinin ilk sprint sıralama yarışı cumartesi günü gerçekleştirilmişti ve bugünkü yarışa Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başladı.

Hava sıcaklığı beklendiği üzere önceki iki güne göre çok daha yüksekti ve 30 dereceyi buldu. Pist sıcaklığı ise 52 dereceye kadar çıktı.

Sürücüler, önceki yarışların aksine sprint yarış hafta sonu formatında lastik seçiminde özgürlerdi ve bu yüzden hepsi yarış için istedikleri lastik seçimlerini yapabildiler. Fakat yarışa pit yolundan başlayan Sergio Perez hariç herkes orta lastikle yarışa başlamayı tercih etti. Perez ise ilk bölüm için sert lastiği tercih etti.

Verstappen, ilk viraja gelirken Hamilton'la yan yana olsa da yerini korumayı başardı. Fakat ikili Copse'a gelirken yan yanaydılar. Hamilton iç taraftaydı ve dışarıda Verstappen vardı, ikili tam virajı dönecekken temas yaşadılar.

Temasın etkisiyle Verstappen büyük bir süratle bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı. Darbenin etkisi çok fazlaydı ve araçta büyük hasar oluştu. Bariyerlerde oluşan hasar nedeniyle yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Charles Leclerc, harika startıyla beraber Valtteri Bottas'ı geçmişti. Hamilton-Verstappen temasıyla da liderliği aldı. Kırmızı bayrak esnasında sıralama Leclerc, Hamilton ve Bottas şeklinde oldu.

Pistin temizlenmesinin ardından yarış durarak gridden yeniden başlarken, hakemler Verstappen'le olan olaydan ötürü Hamilton'a 10 saniye zaman cezası verdi.

Leclerc, yarış yeniden başladığında startla birlikte yerini korumayı başardı ve Hamilton'la benzer tempo yakalamayı başardı.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, yarış yeniden başladıktan sonra Copse'a gelirken aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak en geriye düştü.

İlk startta Leclerc'e geçilen Bottas ise ikinci startta Norris'e geçildi ve dördüncü sıraya geriledi. Böylelikle ön tarafta Leclerc, Hamilton, Norris ve Bottas sıralaması oluştu.

Yarışın 16. turuna gelindiğinde Leclerc, motorda sorun olduğunu söyledi ve Hamilton 1.5 saniyenin üzerindeki farkı 0.7 saniyeye kadar indirdi. Fakat sonrasında Ferrari, bir dizi ayar değişikliği yaparak sorunu çözmeyi başardı ve fark yeniden bir saniyenin üzerine çıktı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B leads Lewis Hamilton, Mercedes W12 at the start of the race Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren yarışın 22. turunda Norris'i pite aldı ve yavaş pit stopun ardından Norris epey zaman kaybetti. Bir tur sonra Mercedes, cevap olarak Bottas'ı pite aldı ve Fin pilot pit stoptan Norris'in önünde çıktı. Böylelikle podyum basamakları değişmiş oldu.

Mercedes yarışın 28. turunda Hamilton'ı pite aldı ve İngiliz pilot, 10 saniyelik zaman cezasını çekti ve sorunsuz pit stopun ardından yarışa hem Bottas hem de Norris'in ardında döndü.

Yarışın 30. turunda ise yarış lideri Leclerc pite girdi ve sorunsuz pit stopun ardından yarışa lider şekilde döndü. Böylelikle pit stopların ardından Leclerc, Bottas, Norris, Hamilton ve Ricciardo sıralaması oluştu.

Hamilton pit stopun ardından Norris'e kıyasla çok daha hızlıydı ve 31. turda İngiliz sürücüyü yakaladı ve kendisini geçmeyi başardı.

Hamilton sonrasında büyük bir hızla Bottas'la arayı kapatmaya başladı. Yarışın 40. turuna gelindiğinde Bottas, takım emriyle Hamilton'a yol verdi ve İngiliz pilot ön tarafa geçerek Leclerc'le arasını kapatmaya başladı.

Hamilton bitime dört tur kala Leclerc'in ardına geldi ve DRS açacak mesafeye geldi. Bir tur sonra da Monakolu pilotu geçerek liderliği aldı.

Kalan bölümde hata yapmayan Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaştı. Hamilton böylelikle Silverstone'daki sekizinci zaferini kazanırken, bu yıl altı yarış aradan sonra galibiyete ulaşmış oldu.

Hamilton bu zaferle puanını 177'ye yükseldi ve Verstappen'le arasındaki puan farkını yediye indirdi.

Son üç tura kadar yarışın tüm turlarını lider geçen Leclerc, harika bir performans gösterdiği yarışta galibiyete çok yaklaşsa da Hamilton'ı ardında tutmayı başaramadı. Monakolu pilot, son bölümde Hamilton'a geçilmesinin ardından damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve 2020 Britanya Grand Prix'sinin ardından ilk podyumunu yakalamış oldu.

Bottas yarışa üçüncü sıradan başlasa da ilk startta Leclerc'e, ikinci startta ise Norris'e geçildi. Fakat Norris'in yavaş pit stopuyla beraber üçüncülüğe geri döndü ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek podyum serisini devam ettirmiş oldu.

McLaren pilotları için oldukça düzgün bir yarış oldu. Norris ikinci starttan sonra üçüncülüğü alsa da, yavaş pit stopla beraber Bottas'a geçildi ve ardından dördüncü sırada finiş görerek takımına 12 puan kazandırdı.

Ricciardo, bu yılki en iyi yarışlarından birini çıkardığı Britanya GP'de, Norris'in 14 saniye ardında beşinci sırada gördü ve McLaren kariyerinin en iyi sonucunu almış oldu.

Carlos Sainz, yarışın öne çıkan isimlerinden biriydi ancak yavaş pit stop nedeniyle epey vakit kaybetti ve son bölümde ne kadar zorlarsa zorlasın Ricciardo'yu geçemedi. Bundan ötürü de yarışı Avustralyalı pilotun 0.8 saniye ardında altıncı sırada bitirdi.

Alpine pilotu Fernando Alonso, yedinci sıradan başladığı yarışta, özellikle Aston Martin pilotu Lance Stroll'ün baskısına rağmen yerini korumayı başardı ve yedinci olarak puan serisini beş yarışa çıkardı.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Stroll, hatasız bir yarış çıkardı ve neredeyse tüm yarışı Alonso'nun ardında geçirdi. Buna rağmen sekizinci olarak takımına değerli puanlar getirdi.

Alpine pilotu Esteban Ocon, yeni şasi ve yeni parçalarla yarıştığı Britanya GP'de dokuzuncu sırada finiş görerek dört yarış aradan sonra puan almış oldu. Böylelikle Alpine, hafta sonunu çifte puanla kapattı.

Hafta sonunun son puanı, AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'nın oldu. Çaylak pilot, gerilerden başladığı yarışta 10. oldu ve bir puan almayı başardı.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, damalı bayrağı 11. sırada görüp puan alamazken, George Russell 12. sıradan başladığı yarışta bir tur geride 12. oldu.

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, damalı bayrağı 13. sırada görürken, Nicholas Latifi 14. ve Sergio Perez ile temas yaşamasının ardından geriye düşen Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen 15. oldu. Fin pilot yarışı uzun süre puan barajı içerisinde götürmesine rağmen Perez'le yaşadığı temas nedeniyle geriye düştü ve hafta sonunu puansız kapattı.

Perez, pit yolundan başladığı yarışta, geçiş yapmakta epey zorlandı ve son bölümde Hamilton'ın en hızlı tur puanını almasını engellemek için fazladan bir pit stop yaptı. Sonunda en hızlı turu attı fakat yarışı 16. bitirdi ve puan alamadı.

Son iki sırada Nikita Mazepin ve Mick Schumacher yer aldı.

Vettel, ikinci startın ardından en geriye düştü ve takım, son bölüme doğru Alman pilotu yarıştan çekti.

Sezonun bir sonraki yarışı 1 Ağustos'ta Macaristan'da gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu: