Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!

Formula 1 tarihinin ilk sprint sıralama yarışı cumartesi günü gerçekleştirilmişti ve bugünkü yarışa Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başladı.

Hava sıcaklığı beklendiği üzere önceki iki güne göre çok daha yüksekti ve 30 dereceyi buldu. Pist sıcaklığı ise 52 dereceye kadar çıktı.

Sürücüler, önceki yarışların aksine sprint yarış hafta sonu formatında lastik seçiminde özgürlerdi ve bu yüzden hepsi yarış için istedikleri lastik seçimlerini yapabildiler. Fakat yarışa pit yolundan başlayan Sergio Perez hariç herkes orta lastikle yarışa başlamayı tercih etti. Perez ise ilk bölüm için sert lastiği tercih etti.

Verstappen, ilk viraja gelirken Hamilton'la yan yana olsa da yerini korumayı başardı. Fakat ikili Copse'a gelirken yan yanaydılar. Hamilton iç taraftaydı ve dışarıda Verstappen vardı, ikili tam virajı dönecekken temas yaşadılar.

Temasın etkisiyle Verstappen büyük bir süratle bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı. Darbenin etkisi çok fazlaydı ve araçta büyük hasar oluştu. Bariyerlerde oluşan hasar nedeniyle yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Charles Leclerc, harika startıyla beraber Valtteri Bottas'ı geçmişti. Hamilton-Verstappen temasıyla da liderliği aldı. Kırmızı bayrak esnasında sıralama Leclerc, Hamilton ve Bottas şeklinde oldu.

Pistin temizlenmesinin ardından yarış durarak gridden yeniden başlarken, hakemler Verstappen'le olan olaydan ötürü Hamilton'a 10 saniye zaman cezası verdi.

Leclerc, yarış yeniden başladığında startla birlikte yerini korumayı başardı ve Hamilton'la benzer tempo yakalamayı başardı.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, yarış yeniden başladıktan sonra Copse'a gelirken aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak en geriye düştü.

İlk startta Leclerc'e geçilen Bottas ise ikinci startta Norris'e geçildi ve dördüncü sıraya geriledi. Böylelikle ön tarafta Leclerc, Hamilton, Norris ve Bottas sıralaması oluştu.

Yarışın 16. turuna gelindiğinde Leclerc, motorda sorun olduğunu söyledi ve Hamilton 1.5 saniyenin üzerindeki farkı 0.7 saniyeye kadar indirdi. Fakat sonrasında Ferrari, bir dizi ayar değişikliği yaparak sorunu çözmeyi başardı ve fark yeniden bir saniyenin üzerine çıktı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B leads Lewis Hamilton, Mercedes W12 at the start of the race

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images