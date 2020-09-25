Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP3:
19 Saat
:
23 Dakika
:
40 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"

paylaşım
yorumlar
Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Formula 1'in ters gridli sıralama yarışı fikrini şampiyona dışı yarışlarla da olsa denemesi gerektiğine inanıyor.

Formula 1, 2020 sezonundaki  bazı yarışlarda ters gridli sıralama yarışı fikrini denemeyi düşündü ancak Mercedes'in karşı çıkmasının ardından bu sistem denenmedi.

Serinin patronları, Monza'daki dramatik İtalya GP'nin ardından yeniden bu fikri masaya yatırdılar ve 2021 için bu sistemi denemeyi düşünüyorlar.

2021 yılında bu sistemi deneme ihtimali, 2020'deki gibi oybirliği değil, salt çoğunluk gerektirdiği için daha yüksekti. Ancak son haftalarda bu sisteme karşı olanların sayısı arttı.

Red Bull patronu Horner, F1'in "farklı bir şey denemekten korkmaması gerektiğini" söyledi, ancak format değişikliğinin şampiyona dışı bir yarışla denenmesinin daha iyi olabileceğini belirtti.

"Eğer davetli bir organizasyon veya şampiyona dışı bir yarış olsaydı ve böyle bir şey denenebilseydi, bunun sonucunun ne olacağını görmek gerçekten ilginç olurdu."

"Sorun şu ki, bir şeyi denemezseniz, asla neler olacağını bilemezsiniz. Bence saçma olduğunu  işe yaramayacağını söyleyip, aynı şeye takılı kalmak çok kolay, ki içimdeki purist de aynı şeyi söylüyor."

"Ama bazen hayatta bir şeyler denemen ve sonucun ne olduğunu görmen gerekir. Belki de bu, şampiyonayı etkilemeyecek bir şekilde yapılabilir. Bir şampiyona dışı yarış veya davet yarışı olabilir."

"Bu yıl yarış yapmak için zorlayan, gelecek yıllarda yarışamayacağımız tüm bu harika yeni pistlere sahibiz."

"Farklı bir format denemek ve tamamen farklı bir şey yapmak için bir etkinlik düzenlenirse, ne kaybederiz ki?" dedi.

Şampiyona dışı yarışlar 1983'ten bu yana yapılmıyor. Horner bunun sadece bir fikir olduğunu ve henüz takımlar arasında tartışılmadığını söyledi.

Kurallara göre eğer üç takım plana karşı çıkarsa, o zaman bu planı hayata geçirmek mümkün olmayacak.

Mercedes zaten başlangıçtaki konumunu değiştirmeyecek ve McLaren takım patronu Andreas Seidl da artık bu sistemi desteklemediklerini söyledi.

Seidl şunları söyledi: "Mercedes'in bu dominasyonu yaratmak için son yıllarda yaptığı şeyleri kabul etmeliyiz ve ayrıca buna saygı duymalıyız. Sonunda orada olmayı hak ediyorlar, çünkü diğerlerine kıyasla açık ara en iyi işi yapan onlar."

"Önümüzdeki yılın, muhtemelen büyük bir değişiklik görmeyeceğimiz bir yıl olduğunun farkındayım, en azından gridin önündeki güç düzeni açısından bunu söylüyorum. Ama dediğim gibi, 2022'den itibaren devreye girecek bir bütçe sınırı ve yeni teknik düzenlemeler var. Bunlar, daha fazla rekabete sahip olmak için gridin yakınlaşmasını sağlayacak."

"Bu olumlu bir şey ve -ters gridli sıralama yarışı fikrini- şimdi getirmenin yanlış olacağını düşünüyoruz."

"Eğer orta gruptaki savaşa bakarsanız zaten harika. Bu yüzden sporla ilgili temel bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum."

"Büyük kaynaklara sahip ekiplerle, bizim gibi daha az kaynağa sahip ekipler arasındaki farkı kesinlikle azaltacak olan 2022 yönetmeliklerini beklemeliyiz."

 
Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor

Önceki haber

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor

Sonraki haber

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP 1. antrenman: Bottas, Ricciardo'nun önünde lider!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Rusya GP 1. antrenman: Bottas, Ricciardo'nun önünde lider!

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!

Vettel, Hamilton'ın Schumacher'in rekorunu kırmasıyla ilgili "karmaşık" duygulara sahip
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Hamilton'ın Schumacher'in rekorunu kırmasıyla ilgili "karmaşık" duygulara sahip

Marko: "Şampiyonluk şansımız bitti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Şampiyonluk şansımız bitti"

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor

McLaren, Rusya GP'de Mercedes tarzı burunla yarışabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Rusya GP'de Mercedes tarzı burunla yarışabilir

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"

Red Bull: "Verstappen ve Newey, 2021'de takımda kalacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "Verstappen ve Newey, 2021'de takımda kalacak"

Son Haberler

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider
F1 Formula 1 / Antrenman raporu

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!
F1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"

F1 takım patronları "iyi insan" Domenicali'yi CEO'luk için destekliyor
Haber video
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 takım patronları "iyi insan" Domenicali'yi CEO'luk için destekliyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider

4dk
2
Formula 1

Rusya GP 1. antrenman: Bottas, Ricciardo'nun önünde lider!

3
Formula 1

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!

23dk
4
Formula 1

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor

1s
5
Formula 1

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"

25dk

Son Haberler

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider
F1

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!
F1

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"
F1

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"

F1 takım patronları "iyi insan" Domenicali'yi CEO'luk için destekliyor
F1

F1 takım patronları "iyi insan" Domenicali'yi CEO'luk için destekliyor

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor
F1

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor

Son Videolar

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı? 06:01
Formula 1

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2! 03:05
Formula 1

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2!

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar 02:47
Formula 1

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları 04:38
Formula 1

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.