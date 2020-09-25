Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"

Formula 1, 2020 sezonundaki bazı yarışlarda ters gridli sıralama yarışı fikrini denemeyi düşündü ancak Mercedes'in karşı çıkmasının ardından bu sistem denenmedi.

Serinin patronları, Monza'daki dramatik İtalya GP'nin ardından yeniden bu fikri masaya yatırdılar ve 2021 için bu sistemi denemeyi düşünüyorlar.

2021 yılında bu sistemi deneme ihtimali, 2020'deki gibi oybirliği değil, salt çoğunluk gerektirdiği için daha yüksekti. Ancak son haftalarda bu sisteme karşı olanların sayısı arttı.

Red Bull patronu Horner, F1'in "farklı bir şey denemekten korkmaması gerektiğini" söyledi, ancak format değişikliğinin şampiyona dışı bir yarışla denenmesinin daha iyi olabileceğini belirtti.

"Eğer davetli bir organizasyon veya şampiyona dışı bir yarış olsaydı ve böyle bir şey denenebilseydi, bunun sonucunun ne olacağını görmek gerçekten ilginç olurdu."

"Sorun şu ki, bir şeyi denemezseniz, asla neler olacağını bilemezsiniz. Bence saçma olduğunu işe yaramayacağını söyleyip, aynı şeye takılı kalmak çok kolay, ki içimdeki purist de aynı şeyi söylüyor."

"Ama bazen hayatta bir şeyler denemen ve sonucun ne olduğunu görmen gerekir. Belki de bu, şampiyonayı etkilemeyecek bir şekilde yapılabilir. Bir şampiyona dışı yarış veya davet yarışı olabilir."

"Bu yıl yarış yapmak için zorlayan, gelecek yıllarda yarışamayacağımız tüm bu harika yeni pistlere sahibiz."

"Farklı bir format denemek ve tamamen farklı bir şey yapmak için bir etkinlik düzenlenirse, ne kaybederiz ki?" dedi.

Şampiyona dışı yarışlar 1983'ten bu yana yapılmıyor. Horner bunun sadece bir fikir olduğunu ve henüz takımlar arasında tartışılmadığını söyledi.

Kurallara göre eğer üç takım plana karşı çıkarsa, o zaman bu planı hayata geçirmek mümkün olmayacak.

Mercedes zaten başlangıçtaki konumunu değiştirmeyecek ve McLaren takım patronu Andreas Seidl da artık bu sistemi desteklemediklerini söyledi.

Seidl şunları söyledi: "Mercedes'in bu dominasyonu yaratmak için son yıllarda yaptığı şeyleri kabul etmeliyiz ve ayrıca buna saygı duymalıyız. Sonunda orada olmayı hak ediyorlar, çünkü diğerlerine kıyasla açık ara en iyi işi yapan onlar."

"Önümüzdeki yılın, muhtemelen büyük bir değişiklik görmeyeceğimiz bir yıl olduğunun farkındayım, en azından gridin önündeki güç düzeni açısından bunu söylüyorum. Ama dediğim gibi, 2022'den itibaren devreye girecek bir bütçe sınırı ve yeni teknik düzenlemeler var. Bunlar, daha fazla rekabete sahip olmak için gridin yakınlaşmasını sağlayacak."

"Bu olumlu bir şey ve -ters gridli sıralama yarışı fikrini- şimdi getirmenin yanlış olacağını düşünüyoruz."

"Eğer orta gruptaki savaşa bakarsanız zaten harika. Bu yüzden sporla ilgili temel bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum."

"Büyük kaynaklara sahip ekiplerle, bizim gibi daha az kaynağa sahip ekipler arasındaki farkı kesinlikle azaltacak olan 2022 yönetmeliklerini beklemeliyiz."