Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP3:
18 Saat
:
18 Dakika
:
53 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Rusya GP / Antrenman raporu

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider

paylaşım
yorumlar
Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 sezonunun 10. yarışı olan Rusya Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Sochi'de hava sıcaklığı sabahla benzer şekilde 27 dereceydi ve pist sıcaklığı da 34 dereceyi buldu.

Tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da spin atan isimler vardı ancak büyük bir olay yaşanmadı ya da kırmızı bayrak çıkmadı.

Lance Stroll ilk 15 dakika geride kalırken aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı. Daha sonra Max Verstappen de spin attı.

Lewis Hamilton hem yumuşak hem de orta lastikle blokaj sorunları yaşadı ve pist dışına taştı. Aynı noktada pek çok sürücü benzer sorunlarla boğuştu.

Sürücüler son bölümde de uzun sürüşlere odaklanmayı seçtiler ve bundan ötürü dereceler gelişmedi.

Zaman tablosuna bakıldığında Mercedes tıpkı ilk antrenman seansında olduğu gibi ikinci antrenman seansında da üstün olan taraftı. 

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes pilotu Valtteri Bottas 1:33.519'luk derecesiyle zirvede yer almayı başardı ve hem ilk antrenman seansını hem de ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.

Lewis Hamilton ilk antrenman seansında 19. sırada yer alsa da, ikinci seansta yeniden ön bölüme dönmeyi başardı. İngiliz sürücü en hızlı zaman turuyla gelirken yaşadığı blokaj nedeniyle de Bottas'ın 0.267 saniye gerisinde kalıp ikinci oldu.

Bu iki isim, 1:34'ün altına inebilen iki isimdi.

Renault'dan Daniel Ricciardo yine etkileyici bir performans ortaya koydu ve Mercedes sürücülerinin en yakın takipçisiydi.

Avustralyalı pilot 1:34.577'lik zaman turuyla, Bottas'ın 1 saniye ardında kalsa da seansı üçüncü sırada bitirdi. Böylelikle cuma günkü her iki seansı da ilk üçte tamamlamış oldu.

 

McLaren'da Carlos Sainz ve Lando Norris farklı burunlarla sürüş yaptılar. Sainz eski buruna rağmen Norris'in 0.124 saniye önüne dördüncü olmayı başardı. McLaren bu sonuçla iki aracıyla da ilk beşte yer almış oldu.

Racing Point'te Sergio Perez ve Lance Stroll sırasıyla altıncı ve 17. olabildiler. 

Red Bull pilotları da yine dağınık bir seans geçirdiler ve hatasız bir tur atmakta zorlandılar. Max Verstappen ancak yedinci olabilirken, Alex Albon 12. sırada kendisine yer buldu.

Ferrari'de Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ikilisi ilk ona girmeyi başardılar. Leclerc, Vettel'in 0.1 saniye önünde sekizinci olurken, Vettel de ilk onu tamamlayan isimdi. İkili sırasıyla 1.5 ve 1.6 saniye yavaş kaldılar.

Bu iki Ferrari sürücüsünü Renault pilotu Esteban Ocon ayırdı.

AlphaTauri sürücüleri ilk seansın aksine ilk ona giremediler. Pierre Gasly ancak 11. olabilirken, Daniil Kvyat 13. oldu.

Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen 14. olurken, Williams sürücülerinden Nicholas Latifi 15. ve George Russell 16. oldu.

Son üç sırada Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi ve dengeden memnun olmayan Romain Grosjean yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle attılar.

Üçüncü antrenman seansı yarın 12:00'de başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 37 1'33.519    
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 33 1'33.786 0.267 0.267
3 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 27 1'34.577 1.058 0.791
4 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 36 1'34.723 1.204 0.146
5 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 33 1'34.847 1.328 0.124
6 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 35 1'34.890 1.371 0.043
7 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 30 1'35.048 1.529 0.158
8 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 35 1'35.052 1.533 0.004
9 France Esteban Ocon Renault Renault 28 1'35.139 1.620 0.087
10 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 35 1'35.183 1.664 0.044
11 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 35 1'35.210 1.691 0.027
12 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 31 1'35.242 1.723 0.032
13 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 37 1'35.461 1.942 0.219
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 33 1'35.516 1.997 0.055
15 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 31 1'35.563 2.044 0.047
16 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 30 1'35.575 2.056 0.012
17 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 34 1'35.627 2.108 0.052
18 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 32 1'35.729 2.210 0.102
19 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 36 1'36.053 2.534 0.324
20 France Romain Grosjean Haas Ferrari 32 1'36.858 3.339 0.805
Tüm sonuçları görüntüle

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!

Önceki haber

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!

Sonraki haber

Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"

Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Alt-etkinlik FP2
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider

Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!

Rusya GP 1. antrenman: Bottas, Ricciardo'nun önünde lider!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Rusya GP 1. antrenman: Bottas, Ricciardo'nun önünde lider!

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"

Vettel, Hamilton'ın Schumacher'in rekorunu kırmasıyla ilgili "karmaşık" duygulara sahip
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Hamilton'ın Schumacher'in rekorunu kırmasıyla ilgili "karmaşık" duygulara sahip

Haas, Ferrari'ye sadakat gösterecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Ferrari'ye sadakat gösterecek

Son Haberler

Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider
F1 Formula 1 / Antrenman raporu

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!
F1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider

1s
2
Formula 1

Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"

17dk
3
Formula 1

Rusya GP 1. antrenman: Bottas, Ricciardo'nun önünde lider!

4
Formula 1

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!

1s
5
Formula 1

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor

2s

Son Haberler

Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"
F1

Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider
F1

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!
F1

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"
F1

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"

F1 takım patronları "iyi insan" Domenicali'yi CEO'luk için destekliyor
F1

F1 takım patronları "iyi insan" Domenicali'yi CEO'luk için destekliyor

Son Videolar

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı? 06:01
Formula 1

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2! 03:05
Formula 1

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2!

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar 02:47
Formula 1

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları 04:38
Formula 1

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.