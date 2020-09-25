Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider

Sochi'de hava sıcaklığı sabahla benzer şekilde 27 dereceydi ve pist sıcaklığı da 34 dereceyi buldu.

Tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da spin atan isimler vardı ancak büyük bir olay yaşanmadı ya da kırmızı bayrak çıkmadı.

Lance Stroll ilk 15 dakika geride kalırken aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı. Daha sonra Max Verstappen de spin attı.

Lewis Hamilton hem yumuşak hem de orta lastikle blokaj sorunları yaşadı ve pist dışına taştı. Aynı noktada pek çok sürücü benzer sorunlarla boğuştu.

Sürücüler son bölümde de uzun sürüşlere odaklanmayı seçtiler ve bundan ötürü dereceler gelişmedi.

Zaman tablosuna bakıldığında Mercedes tıpkı ilk antrenman seansında olduğu gibi ikinci antrenman seansında da üstün olan taraftı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes pilotu Valtteri Bottas 1:33.519'luk derecesiyle zirvede yer almayı başardı ve hem ilk antrenman seansını hem de ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.

Lewis Hamilton ilk antrenman seansında 19. sırada yer alsa da, ikinci seansta yeniden ön bölüme dönmeyi başardı. İngiliz sürücü en hızlı zaman turuyla gelirken yaşadığı blokaj nedeniyle de Bottas'ın 0.267 saniye gerisinde kalıp ikinci oldu.

Bu iki isim, 1:34'ün altına inebilen iki isimdi.

Renault'dan Daniel Ricciardo yine etkileyici bir performans ortaya koydu ve Mercedes sürücülerinin en yakın takipçisiydi.

Avustralyalı pilot 1:34.577'lik zaman turuyla, Bottas'ın 1 saniye ardında kalsa da seansı üçüncü sırada bitirdi. Böylelikle cuma günkü her iki seansı da ilk üçte tamamlamış oldu.

McLaren'da Carlos Sainz ve Lando Norris farklı burunlarla sürüş yaptılar. Sainz eski buruna rağmen Norris'in 0.124 saniye önüne dördüncü olmayı başardı. McLaren bu sonuçla iki aracıyla da ilk beşte yer almış oldu.

Racing Point'te Sergio Perez ve Lance Stroll sırasıyla altıncı ve 17. olabildiler.

Red Bull pilotları da yine dağınık bir seans geçirdiler ve hatasız bir tur atmakta zorlandılar. Max Verstappen ancak yedinci olabilirken, Alex Albon 12. sırada kendisine yer buldu.

Ferrari'de Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ikilisi ilk ona girmeyi başardılar. Leclerc, Vettel'in 0.1 saniye önünde sekizinci olurken, Vettel de ilk onu tamamlayan isimdi. İkili sırasıyla 1.5 ve 1.6 saniye yavaş kaldılar.

Bu iki Ferrari sürücüsünü Renault pilotu Esteban Ocon ayırdı.

AlphaTauri sürücüleri ilk seansın aksine ilk ona giremediler. Pierre Gasly ancak 11. olabilirken, Daniil Kvyat 13. oldu.

Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen 14. olurken, Williams sürücülerinden Nicholas Latifi 15. ve George Russell 16. oldu.

Son üç sırada Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi ve dengeden memnun olmayan Romain Grosjean yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle attılar.

Üçüncü antrenman seansı yarın 12:00'de başlayacak.

Seans sonucu: